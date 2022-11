Syrerin (57) in der S 1 attackiert – und alle schauten zu

Am Hauptbahnhof München (Symbolfoto) empfing die Bundespolizei die verletzte Syrerin. Die Bundespolizei fahndet nun nach der Täterin. © Bundespolizei

Geschlagen und bespuckt wurde am Mittwoch eine 57-jährige Syrerin von einer Frau in der Flughafen-S-Bahn. Jetzt fahndet die Polizei nach der Täterin.

Flughafen - Laut Bundespolizei wurde die Frau, die am Mittwoch gegen 13 Uhr auf dem Weg vom Airport nach München war, im Verlauf der Fahrt unvermittelt von einer Unbekannten attackiert. Die Angreiferin fing an, die 57-Jährige zu schlagen und spuckte ihr ins Gesicht. Außerdem zog sie so fest an ihren Haaren, dass sie vom Sitz herunter glitt. Dabei schrie die Unbekannte.

Umstehende griffen nicht ein

Laut Aussage der Syrerin standen mehrere Personen in der Nähe, griffen jedoch nicht ein. Anschließend flüchtete die in Leipzig wohnende Frau, setzte sich woanders hin und wählte den Notruf. Die Angreiferin, die laut Polizei viel Gepäck dabei hatte und wohl dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist, stieg am Haltepunkt Hackerbrücke aus.

Die Fahndung läuft

Am Hauptbahnhof empfing die Bundespolizei die Syrerin. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Hierzu werden auch die Videoaufzeichnungen der S-Bahn ausgewertet. ft