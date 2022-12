Mit frischem Wind und vielen Plänen in die Zukunft: Grüne Jugend wählt neues Sprecher-Duo

Bisheriges Führungs-Tandem tritt ab

Bei der Grünen Jugend Freising herrscht Aufbruchstimmung. Mit einem neuen Sprecher-Duo geht der Politiker-Nachwuchs in die Zukunft.

Freising – Dass gute, um nicht zu sagen hervorragende Arbeit geleistet worden ist, das war in der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes der Grünen Jugend in der Trattoria „Centrale“ in Vötting Konsens. Die Vorstandschaft, respektive das Führungsduo Lena Haußmann (23) und Jakob Aschenbrenner (23), hatte Erfolge vorweisen. Nicht nur was die jüngsten Wahlkämpfe, sondern auch was Schwerpunktthemen und das politische Programm anbelangt.

„Wir sind nicht mehr nur ein Verein, wo die Leute sich treffen, sondern eine Plattform, wo Konzepte und Ideen entwickelt werden“, sagte Sprecherin Lena Haußmann, die seit geraumer Zeit Gemeinderätin in Eching ist. Ihr männliches Pendant, Sprecher Jakob Aschenbrenner, bestätigte die verfolgte Linie. So habe man etwa einen Antrag zum Thema „Mentale Gesundheit“ in die Landesdelegiertenversammlung eingebracht, der prompt auch angenommen worden sei.

Das alte Sprecher-Duo verabschiedet sich

Zur erfreulichen Entwicklung bei der Grünen Jugend zählt man auch, dass Nachwuchskräfte wie Joana Bayraktar und Nico Heitz den Sprung in den Freisinger Stadtrat geschafft haben. Auch die Moosburger Stadträtin Verena Kuch ist in dem Zusammenhang zu nennen. Nicht zu vergessen Haußmann selbst, die Gemeinderätin in Eching ist. Um so bedauernswerter fand man es in der Versammlung, dass das Sprecherduo bei den Neuwahlen nicht mehr antrat. Haußmann, die Jura studiert, bereitet sich auf ihr Staatsexamen vor, Aschenbrenner zieht weg, um sein Bachelorstudium in Berlin oder Weilheim zu beenden.

Vor Probleme stellte die Grüne Jugend das aber nicht. Mit Antonia Riedmair (20) und Andreas Hauner (20) standen zwei potenzielle Nachfolger parat. Beide waren an der bisherigen Entwicklung beteiligt, beiden traute die Versammlung, die von MdL Johannes Becher und Bezirkstagskandidatin Sabine Bock begleitet wurde, das Amt zu. In ihren Antrittsreden bekräftigen Riedmair und Hauner, dass sie die erfolgreiche Arbeit fortführen und den Einfluss der Grünen Jugend ausbauen wollen. Hauner, der bis zuletzt als Schatzmeister tätig war, hält es weiterhin für „mit am wichtigsten, die Grüne Jugend in die Kommunalparlamente zu bringen“.

Politik für morgen und übermorgen

Er selbst tritt für den Bezirkstag an. „Auf Platz zwei – ich bin schon auf heißen Kohlen“, sagte Hauner. Riedmair sprach den beiden scheidenden Sprechern ein großes Lob aus. Auch und gerade dafür, dass sie „gut eingearbeitet“ worden sei. Riedmair war bereits Beisitzerin. Die Nachfolge von Hauner als Kassier tritt Levi Hornburg (20) an. Den bisherigen Beisitzern Sarah Rahimie und Tim Hajek folgen Luna-Sophie Lieder (17) und Lucy Knott (19) nach.

Alle Wahlgänge zeigten einstimmige Ergebnisse, alle Kandidaten nahmen die Wahl an. Becher war hochzufrieden. Nicht nur mit den einstimmigen Ergebnissen, sondern auch mit der Intension der Grünen Jugend. „Junge Menschen sind unterrepräsentiert in der Politik“, stellte er fest. Man müsse aber alle Generationen im Blick haben, um Politik nicht nur im Hier und Jetzt, sondern für morgen und übermorgen machen zu können.

Bock griff indes einen Aspekt auf, den Riedmair Vorstellung hervorgehoben hatte. Nämlich den, dass in der Gesellschaft „immer noch Leute durchs Raster fallen“. Ihr gehe es darum, „Strukturen für Menschen zu entwickeln, die wenig Geld haben“. Beide, Becher und Bock, wünschten der neu gewählten Vorstandschaft des 70 Mitglieder zählenden Kreisverbands gutes Gelingen für die Zukunft. (Alexander Fischer)