Tabuthema Tod: Eine ganz besondere Matinèe in Freising

Sophienhospiz: Marianne Folger und Rita Gabler zum Umgang mit Sterbenden

Es war eine ganz besondere Matinée am Mittwoch in der Freisinger Bank: Es ging um das Tabuthema Tod und wie man es den Menschen positiv näherbringen kann.

Freising - Hoch kompetente Betreuung erhalten Patienten auf ihrem letzten Lebensweg im Sophienhospiz in Erding. Sowohl in menschlicher, als auch in fachlich medizinischer Sicht wird dort würdevoller Umgang mit Sterbenden praktiziert. Eine ganz neue Sicht auf das eigene Leben habe ihr die Arbeit im stationären Hospiz ermöglicht, erzählte Einrichtungsleiterin Rita Gabler. Gemeinsam mit Marianne Folger von der Stifterfamilie sprach sie am Mittwoch im Rahmen einer Matinée in der Freisinger Bank darüber, wie das Tabuthema Tod in positiver Weise aufgebrochen werden kann. Gemeinsam mit ihrem Mann Werner und Tochter Sofia gründete Folger im Jahr 2019 die MWS-Hospiz-Stiftung, durch die das Millionenprojekt finanziert werden konnte.

Wie todkranke Menschen die letzte Phase ihres Lebens verbringen, das habe sie in 40 Jahren Tätigkeit als Krankenschwester unzählige Male erlebt, so Gabler. Von einer einschneidenden „Begegnung“ erzählte sie den Gästen in der Matinée. Bei der Betreuung eines jungen Mannes mit HIV-Infektion sei das gewesen. Zu Beginn der 1980er Jahre sei die Krankheit noch wenig erforscht gewesen. Die Patienten im Zehn-Bett-Zimmer seien „ausgeschlachtet“ worden, erinnerte sich die Pflegefachkraft. „Täglich Blut abnehmen, Punktieren, eine einzige Dusche am Gang für zehn todkranke Menschen.“

In jeder Hinsicht ein Wagnis sei es gewesen, als sie sich auf Bitten eines Sterbenden auf dessen Bett gesetzt und ihn umarmt habe. „Das war damals verboten.“ Eine ganz wundervolle Aura habe sich im Raum ausgebreitet. „Von diesem Moment an habe ich gewusst, um was es im Leben geht.“ Den „Glauben an eine menschliche Medizin“ habe sie fast aufgegeben gehabt, als sie das Angebot für die Leitung des Sophienhospiz mit zwölf Hospiz-Betten erhalten habe. Die „Gäste“ würden unabhängig von Krankheit und Geldbeutel betreut.

Im lichtdurchfluteten Gebäude sei von jeder Stelle aus der nächtliche Sternenhimmel zu sehen. „Wir haben sogar die Möglichkeit, die Betten ins Freie zu schieben, damit die Gäste die Nacht draußen verbringen können. Der Kontakt mit den Elementen Erde, Luft und Wasser sei wichtig. Warum es eigentlich nur so wenig Hospiz-Betten gebe“, wollte eine Zuhörerin wissen. Die Anzahl werde pro Einwohnerzahl berechnet, erklärte Marianne Folger. Für 60 000 Bürger ein Bett. „Im Sophienhospiz hätten wir eigentlich nur das Recht auf zehn Betten.“ Das elfte und zwölfte habe man sich erkämpft.

Seit 18 Jahren engagiere sie sich in der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Ganz klein habe der Verein 1995 angefangen. Eigentlich ein „Wohnzimmerverein“. Die Post an die Mitglieder habe man mit dem Radl ausgefahren, um die Kosten für die Briefmarken zu sparen. Das Bewusstsein, dass mehr Sterbebegleitung nötig sei, sei gewachsen: Die Palliativstation im Klinikum in Freising sei mit Unterstützung des Vereins gegründet worden, 2017 dann die Spezialisierte Ambulante Palliativ Versorgung (SAPV) ins Leben gerufen worden. Der Bau eines stationären Hospiz für die Landkreise Freising, Erding und Ebersberg sei von den Krankenkassen „abgeschmettert“ worden, erinnert sich Folger. Das Hospiz als kommunalen Eigenbetrieb zu bauen, das hätte der Kreis Erding übernommen – ein geeignetes Grundstück war gefunden worden.

„Doch dann hätten wir die Grundprinzipien der Hospizbewegung nicht verwirklichen können“, so Folger. „Das heißt: Der Sterbende und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des Handelns.“ Bei den täglichen Mahlzeiten, die frisch zubereitet würden, sei das gut zu beobachten. Die Zutaten stammten aus der Region. „In unserer Küche wird sogar das Produkt wertgeschätzt, mit dem man kocht.“ Diese Kost könne nur durch die finanzielle Unterstützung der Freisinger Bank ermöglicht werden, bedankte sich Folger.

„Wir sind begeistert von der Möglichkeit, die das Sophienhospiz bietet, Menschen am Ende ihres Lebenswegs würde- und liebevoll zu begleiten“, sagte Andrea Stommel, Vorstandsreferentin der Freisinger Bank. Das man weiterhin auf Spenden angewiesen sei, das machte Marianne Folger deutlich. Für den Betrieb des Hospiz übernähmen die Kassen 95 Prozent der Kosten. Den Rest müsse der Betreiber finanzieren. Und das seien immerhin rund 300 000 Euro im Jahr.

