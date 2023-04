Frühlingswetter und beste Stimmung: Die Freisinger sind in Bier-Laune

Beste Laune herrschte beim Maßkrug-Schieben auf dem Marienplatz, bei dem allerlei Preise gewonnen werden konnten. © Lehmann

Die Freisinger sind in Bier-Laune: Über 2000 Besucher kamen zum Tag des Bayerischen Bieres in die Domstadt und genossen einen geselligen Tag.

Freising – Was ist dem Bayern heilig? Richtig, das Bier! Kein Wunder also, dass am vergangenen Donnerstag, dem Tag des Bayerischen Bieres, am Marienplatz das Durchkommen zeitweise eine Herausforderung war. Bei bestem Frühlingswetter wurde sich zugeprostet, so mancherlei Bratwurstsemmel verdrückt, aber auch philosophiert – etwa über die richtige Temperatur vom Gerstensaft oder wahlweise, welches der Freisinger Biere jetzt eigentlich am süffigsten ist.

Bereits beim traditionellen Verlesen des Reinheitsgebots durch den Herold (Alexander Nadler), den Grußworten und dem Anzapfen des ersten Fasses war eines völlig klar: Die Freisinger haben einen sakrischen Durst und noch mehr Lust auf einen Ratsch zwischen zwei oder drei oder wahlweise noch mehr Bier. Und auch das ist bei solchen Festivitäten oft zu sehen: Sofort bildeten sich kleine Gruppen, die nach den ersten Schlucken Bier schnell ins Sinnieren und Philosophieren kamen – etwa bezüglich der richtigen Temperatur vom Glasinhalt. „Ich mag es wohltemperiert, und eben nicht saukalt“, erklärte nahe der Stadtkapelle-Bühne der Hauptamtsleiter vom Rathaus, Rupert Widmann, während Festreferent Anton Frankl diese Meinung nicht ganz teilen wollte. Worin sich beide einig waren: Das Freisinger Bier kommt überall gut an. „Die Partnerstädte von Freising bekommen immer Bier von uns als Geschenk – da macht man einfach nix falsch“, so Widmann.

Süffiges Bier und einen Ratsch genossen die Besucher beim Tag des Bayerischen Bieres auf dem Marienplatz. © Lehmann

Einzig und allein, wie lange der Tag des Bayerischen Biers in der Domstadt schon gefeiert wird, konnte nicht gänzlich im Getümmel geklärt werden. „Sicher auf jeden Fall seit vor 2012“, so die Rechnung vom Oberbürger Tobias Eschenbacher, einem ausgesprochenen Fan des Biertages, oder wie er es ausdrückte: „Ich war hier schon dabei, lange bevor ich dafür überhaupt zuständig war!“ Begeistert zeigte sich auch Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger, die im Zwiegespräch mit Stadtkapellen-Chef Jürgen Wüst die Frage klären wollte, welches Bier jetzt eigentlich das bessere, wahlweise das süffigere sei. Ihr Resümee: „Eigentlich ist ja jedes bayerische Bier gut.“ Was Mooser-Niefanger am Bier-Tag besonders gefiel: „Es ist immer die erste gute Gelegenheit, sich Draußen miteinander zu treffen – weil es einfach nicht mehr saukalt ist.“

Hoch zu Ross kam der Herold (Alexander Nadler) auf den Marienplatz, um das Reinheitsgebot zu verlesen. Die Kinder interessierten sich vielmehr für das schöne Pferd. © Lehmann

Rund 2000 Leute dürften sich um 17 Uhr auf dem Marienplatz aufgehalten haben – wie auch Dr. Christian Fiedler, der gerade aus der Kreisausschuss-Sitzung gekommen war und sich, kaum angekommen, gleich wieder eine Frage stellen musste – und zwar: „Warum gibt es heuer eigentlich keinen Brezen-Stand?“ Was es dafür aber gab: Bratwurst-Semmeln, Pommes, Fischsemmeln und Crépes in allen Variationen. Beim Bier selbst gab es hingegen nur drei Wahlmöglichkeiten: Entweder ein Weihenstephaner, ein Moy-Bier oder ein Isarkindl.

Obwohl es tatsächlich zuging, als würde es etwas umsonst geben, zeigten sich die Schank-Kellner allesamt optimistisch, dass nach Feierabend der arbeitenden Bevölkerung bis zum Zapfenstreich um 21 Uhr der Andrang nochmal stärker werden würde. Gespendet wird übrigens pro Glas Bier die Hälfte des Preises, nämlich 1,50 Euro, und zwar an das Frauenhaus Freising, sowie an die Erdbebenopfer der Türkei und in Syrien. Vielleicht am zufriedensten zeigte sich aber einer, der an diesem Tag rein gar nichts mit dem Bier am Hut hatte, nämlich Bereitschaftsleiter Markus Schmid vom BRK Freising, der zusammen mit drei Sanitätern das Geschehen nicht aus den Augen ließ. „Wie immer geht es beim Tag des Biers in Freising sehr gesittet zu – bis jetzt war bei uns hier rein gar nichts los“.

Richard Lorenz

