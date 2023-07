7:2-Sieg beim Endspiel in Hengersberg: Rot-Weiß Freising bleibt dank Starbesetzung drin

Von: Nico Bauer

Trotz eines 9:0-Sieges am letzten Spieltag steigen Marc Hauswald und der SV Kranzberg ab. © Michalek

Es war der große Tag der Abstiegsfinals für den TC Rot-Weiß Freising und den SV Kranzberg – und die hatten nur für einen Verein ein Happy-End.

Freising/Kranzberg - Die einen feiern, die anderen trauern: Der TC Rot-Weiß Freising hat den Klassenerhalt in der Landesliga 2 zwar geschafft, eine Klasse drunter in der Südliga 1 muss der SV Kranzberg allerdings absteigen.

Für den TC Rot-Weiß Freising gab es nicht mehr viel zu rechnen, sondern nur noch die berühmte Wahrheit auf dem Platz. Im klassischen Endspiel beim TC Hengersberg II war klar, dass der Sieger drin bleibt und der Verlierer absteigt. Die Freisinger fuhren für das Spiel des Jahres alles auf, was die Meldeliste hergibt. Der Franzose Mamata Paterne und der Togolese Loglo Komlavi feierten ihre Saisonpremiere und der Amerikaner Max Wuelfing wurde das zweite Mal eingesetzt. Alle Drei gewannen glatt in zwei Sätzen. Normalerweise spielt hinter Topmann Andi Werz bei den Freisingern der Youngster Ole Behrmann an Zwei. Durch die Starbesetzung rutschte Behrmann an fünf und punktete da genauso sicher wie Werz an Eins. Mit fünf gewonnenen Einzeln stand der Klassenerhalt bereits frühzeitig fest.

Junge Freisinger Talente sollen an die Erste Herrenmannschaft und höhere Aufgaben herangeführt werden

Werz/Wuelfing und Komlavi/Behrmann legten dann noch Doppelpunkte nach. Paterne/Mim wurden erst im Matchtiebreak bezwungen. Am Ende hieß es 7:2 für Rot-Weiß. Damit haben die Freisinger dem Herren-Dreifach-Aufstieg im vergangenen Sommer nun den dreifachen Klassenerhalt folgen lassen. Mit diesem spannenden Konstrukt in attraktiven Spielklassen sollen die jungen Talente im Verein an die Erste Herrenmannschaft und höhere Aufgaben herangeführt werden. Die Dritte Mannschaft der Rot-Weißen spielt dann in der Südliga gegen erste Mannschaften von Nachbarvereinen wie Eching, Neufahrn oder nun auch Kranzberg.

Für den SV Kranzberg kam der Schlussspurt zu spät. Am vorletzten Spieltag hatte man nach zuvor fünf Niederlagen mit 6:3 bei der Spitzenmannschaft Grün-Weiß Luitpoldpark München II gewonnen . Damit erhielt man sich die Chance auf den Nichtabstieg und legte nun noch ein 9:0 gegen das sieglose Schlusslicht TC Sport-Scheck nach. Robert Faulent, Benedikt Wudi, Sebastian Huber, Dominik Gebhard, Richard Hammerl und Marc Hauswald gaben in Einzel und Doppel nicht einen einzigen Satz ab.

Für den Klassenerhalt hätten die Kranzberger fremde Hilfe gebraucht

Kranzberg war nach einer von vielen Ausfällen geprägten Saison erst in den letzten beiden Runden nahezu optimal aufgestellt und zeigte sein Potenzial. Für den Klassenerhalt hätte es allerdings fremde Hilfe gebraucht – und zwar mit einem Sieg von Schweitenkirchen gegen Pfaffenhofen II. Die Pfaffenhofer gewannen jedoch 6:3 und entgingen so aus eigener Kraft dem Abstieg. Schweitenkirchen hat wie Kranzberg 4:10 Punkte, aber einen Vorsprung von drei Zählern beim Matchverhältnis.

Als Vorletzter müssen sich die Kranzberger nun auf den Gang in die Südliga zwei vorbereiten. Sollten andere Mannschaften sich abmelden, besteht zumindest noch eine kleine Hoffnung, im Winter doch noch in der Südliga 1 eingeteilt zu werden. Statt gegen Freising II spielen die Ampertaler bald gegen Freising III.