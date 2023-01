Theater-Glanzstück in Freising: Zuschauer fanden keinen Platz mehr

Aufregung in der Nervenheilanstalt: Schwester Irene Straub (Sonja Benz) wird erwürgt aufgefunden, schon die zweite Tote in der Irrenanstalt. Polizist Blocher (Christopher Lang, knieend mit Kamera) dokumentiert den Tathergang. Unter Verdacht stehen die drei vermeintlichen Physiker, Insassen des Sanatoriums. Das Verwirrspiel beginnt. © Lehmann

Zum zehnjährigen Bestehen brillierte das KSE mit Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“. Einige Zuschauer fanden keinen Platz mehr.

Freising – Was für ein rauschendes Geburtstagsfest! Auf der Pallotti-Bühne einige Leichen, drei vermeintlich verrückte Physiker und vor den Theatertüren eine meterlange Menschenschlange, die sich unbedingt den neuesten Coup des Kreativen Schauspiel Ensembles (KSE) Freising anschauen wollte. Zum zehnjährigen Bestehen der Kult-Formation und als Auftakt des Jubiläumsjahres brachte das KSE am Mittwoch einen Theaterklassiker auf die Bühne – Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“. Nach zweieinhalb Stunden war klar: Das KSE ist nicht mehr aus der Domstadt wegzudenken – ihre Aufführungen sind längst zu hell strahlenden Leuchttürmen der regionalen und überregionalen Kulturszene geworden.

„Der Saal platz aus allen Nähten“

Bereits eine halbe Stunde vor Beginn gab es die erste „Wasserstandsmeldung“ aus dem Foyer: „Es sind nur noch ein paar Stühle frei, der Saal platzt aus den Nähten.“ Vor den Türen wurden die letzten acht Freisinger abgezählt, die noch eingelassen werden konnten, die restlichen Wartenden in der Schlange wurden auf die Aufführungen der kommenden Tage vertröstet. Mit so einem gewaltigen Andrang hatte selbst Regisseur Philipp Schreyer nicht gerechnet, wie er einleitend sagte. Und: „Ja, ich bin ein wenig nervös, weil wir eine Komödie auf dem Programm haben – und es ist gar nicht so leicht, die Leute zum Lachen zu bringen.“

Schnell allerdings wurde klar, dass Schreyers Angst unbegründet war. Das KSE kann auch Komödie – wie es im Grunde alles auf die Bühne hieven kann, ohne dabei zu kentern. Das liegt vorrangig an den Schauspielern des Ensembles, die mit viel Herzblut und noch mehr Spielfreude die Sache anpacken, punktgenau agieren und vom Handwerk ziemlich viel verstehen.

Kein einziger Platz blieb leer bei den „Physikern“ des Kreativen Schauspiel Ensembles (KSE) im Pallotti-Haus. © Lehmann

Das Bühnenbild war mal wieder ein echter Hingucker

Wie gewohnt beim KSE war auch dieses Mal das Bühnenbild ein Hingucker, nicht überfrachtet, dafür aber klar und wirkungsvoll und perfekt geschaffen für die nötigen Bühnenillusionen. Ein zusätzlicher Kniff, den Schreyer aus der Zauberkiste geholt hat: Um auf der einen Seite die Fragilität eines Nervenheilanstalt-Alltags zu skizzieren und auf der anderen Seite die gespaltenen Persönlichkeiten der Protagonisten herauszuschälen, besetzte er die zentralen Rollen dreifach – unter anderem den Patienten Herbert Georg Beutler, alias Newton, der inmitten eines Gesprächs plötzlich von einem ganz anderen Schauspieler dargestellt wird.

Das Ensemble reproduziert nicht einfach den Bühnenstück-Klassiker, sondern entstaubt diesen, weil es Dürrenmatts Mechanismen und Vorhaben bis aufs kleinste Detail verstanden und deshalb auch Subtexte charmant abbilden kann. Für die Schauspielleistungen bei den „Physikern“ kann es nur eine Wertung geben: ganz hohes Niveau. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden zum Lachen animiert, aber auch zum Staunen verführt.

Getragen wurden die drei Hauptrollen der vom Leben Entrückten von Alexander Kampmeier, Ana Maria Handel, Leonie Maurer, Barbara Pointner, Wolfgang Steger, Gerrit Greiffenberg, Daniel Baun, Melina Kießl und Olivia Barnes. Auch umwerfend: Nina Franka als recht merkwürdige Irrenärztin Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd.

Zusammengefasst muss dem KSE für ihre Interpretation der „Physiker“ attestiert werden: Ein ganz großer Wurf!

Richard Lorenz

Gut zu wissen „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt wird noch an folgenden Tagen aufgeführt: 20. Januar bis einschließlich 22. Januar, von 27. Januar bis einschließlich 29. Januar, sowie am 3. Februar und am 5. Februar. Beginn jeweils um 19.30 Uhr im Pallotti-Haus, Einlass 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

