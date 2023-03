Theaterfreunde Tüntenhausen brillieren mit dem Stück „Gute Besserung“

Perfekt inszeniert wurde das Stück „Gute Besserung“ – wunderbare Pointen inklusive. © Lehmann

Ein volles Haus und überaus glückliche Gesichter: Der Neustart nach der Corona-Pause für die Tüntenhausener Theaterfreunde hätte nicht besser laufen können.

Tüntenhausen – Mit der Auswahl und der Interpretation des Stücks „Gute Besserung“ von Bernd Gombold gelang Regisseur Toni Wiesheu ein ziemlich großer Wurf und zugleich die Beweisführung, dass Theater in kleinen Kommunen und Ortsteilen um jeden Preis erhalten bleiben müssen.

Am Samstag feierten die Theater-Freunde mit dem Schwank aus dem Gesundheitswesen ihre Premiere und zugleich einen rauschenden Erfolg – ganz stilecht mit Leberkässemmeln in der Pause und einem Stromausfall, der ebenso gut hätte im Drehbuch stehen können.

Eigentlich laufen aus einem Feuerwehrhaus ja eher die Leute raus als hinein – am Samstag hingegen hatte sich vor der kleinen Wehr, die zugleich eine Theaterbühne beherbergt, eine ziemlich lange Schlange gebildet. Der Grund: Die Theaterfreunde Tüntenhausen haben heuer wieder die Bühnenbretter blank geputzt und sich in bester Spiellaune begeben, um ihr Dorf mit Kultur zu beleben. Und das kommt ohne Zweifel gut an, was alleine schon an den Zahlen abzulesen ist: Tüntenhausen hat rund 500 Einwohner, über 100 waren davon in das Feuerwehrhaus gekommen, was einer unglaublich hohen Resonanz gleichkommt. Bereut dürfte das kein Einziger von ihnen haben, denn was die Theaterfreunde auf die Bühne gehievt haben, kann sich sehen lassen.

Ein Genuss war für die rund 100 Besucher der Theaterbesuch in Tüntenhausen. Die Theaterfreunde brachten das Stück „Gute Besserung“ unterhaltsam auf die Bühne. © Lehmann

Alleine das Bühnenbild – eine Schau. Wunderbar punktgenau und detailliert wurde hier eine Arztpraxis eingerichtet, mit medizinischen Schautafeln und lebensgroßen Skelett – weit weg vom Kitsch, dafür mit ganz viel Liebe zur Requisite im Allgemeinen. Überhaupt besticht die Feuerwehrhaus-Bühne mit einem überaus charmanten Wohnzimmer-Charakter, ein wenig Retro freilich, dafür aber mit unglaublich warmherzigen Schauspielfreunden, die den losen Zusammenschluss von Theaterfans seit über 30 Jahren zusammenhalten.

Ein feines Stück mit wunderbaren Pointen

Das Stück selbst: Ein Schwank, der gern auch mal plattdeutsch gespielt wird, dieses Mal aber vom Regisseur Anton Wiesheu und seiner Crew ins Bayerische transportiert wurde. Es ist kein Bauernschwank, keine bayerische Hauruck-Komödie, sondern ein feines Stück mit wunderbaren Pointen, angesiedelt in der Jetztzeit – bravourös von Regisseur Toni Wiesheu mit seinen Spielern umgesetzt. Der Schwerpunkt Kassenpatient versus Privatpatient sorgt freilich für die Reibungspunkte der Komödie, wenn etwa der hofierte Privatpatient seine hundertste Massage bekommt, ob er diese nun braucht oder nicht, während der lästige Handwerker halt schlichtweg Sport treiben soll zu Entspannung.

Wo ein Arzt ist, braucht es natürlich auch Patienten und weiteres Personal: Sage und schreibe 13 Rollen waren für das Stück von Nöten, und auch das ist für so eine kleine Bühne ein gewaltiges Unterfangen. Dabei herausstechend: Das Trio Infernale, nämlich die Sommerfelds, die immer wieder in der Praxis aufschlugen – unter anderem weil sich Karl Sommerfeld Bau-Schaum in die Ohren gespritzt hatte. Als Sommerfelds glänzten Birgit Eisgruber, Ludwig Wiesheu und Norbert Schwer. Ein schauspielerisches Highlight: Beatrix Röhricht als Dauerpatientin Eleonore von Himmelsberg. Röhricht hat schlichtweg jene Bühnenpräsenz, die den Zuschauer atemlos zurücklässt und für diese Rolle der perfekte Glücksgriff war.

Glück hatte auch der Regisseur, denn während einer Elektriker-Szene fiel wie bestellt tatsächlich kurz das Licht aus, weil scheinbar ein Theater-Spot durchgebrannt war. Passiert ist nix – und aufgefallen dürfte es dem einen oder anderen auch gar nicht sein. Es war ja auch gerade so, als hätte es schlichtweg dazugehört. Ebenso glänzten suf der Bühne: Johannes Lenkl, Andrea Maier, Christina Brumer, Thomas Huber, Elisabeth Nitzl, Thomas Kreitenweis, Christoph Radon, Franziska Wiesheu und Hugo Neubauer.

Richard Lorenz

Fünf weitere Aufführungen Die Theaterfreunde Tüntenhausen zeigen „Gute Besserung“ noch am 10. und 11. März ab 20 Uhr, am 12. März ab 16 Uhr sowie am 17. und 18. März ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Tüntenhausen. Tickets gibt’s unter Tel. (08167) 1746 oder per Mail an schwer.maria@gmx.de.

