Tief eintauchen in „Geschichtspunkte“

Gerade geht das Seniorenstudium Freising mit zwei Studiengänge in das neue Semester. Einer davon ist neu: „Geschichtspunkte“. Das ist bereits der dritte Studiengang, den das Katholische Kreisbildungswerk in Kooperation mit dem Kardinal-Döpfner-Haus anbietet.

Freising– Diesmal hat Studienleiter Florian Heinritzi vom Kreisbildungswerk das Konzept ein wenig verändert. Die Inhalte haben sich grundsätzlich seit dem Beginn des Bildungsangebots im Herbst 2013 verändert. Anfangs habe man sich auf große geschichtliche Themen konzentriert, mit dem nächsten Studiengang „In den Tiefen des Abendlandes“ ist man aber dazu übergegangen, spezifischere und personenbezogene Themen aufzubereiten. „Neben den großen Herrschern beleuchten wir auch einflussreiche Menschen, die in Vergessenheit geraten sind“, erklärt Heinritzi.

Jetzt, mit dem dritten Studiengang, war es dem Leiter ein Anliegen, etwas Neues zu bieten. „Es erschien mir einfach zu langweilig, das selbe Konzept noch einmal anzubieten“, sagt er. Bisher waren die Studiengänge durchweg chronologisch aufgebaut. Die Zusammenhänge wurden in der zeitlichen Komponente hergestellt. Bei „Geschichtspunkte“ dagegen wird jetzt die Chronologie innerhalb des Semesters aufgelöst und die Zusammenhänge themenspezifisch aufgebaut. Die Semester selbst bleiben weiterhin in zeitlicher Ordnung – vom frühen Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Innerhalb des Semesters dagegen gibt es nun Themenkomplexe, die das Semester strukturieren. Im ersten Semester werden die folgenden drei Bereiche beleuchtet: die Auswirkungen von Seuchen und Naturphänomenen und die daraus entstehende Neuausrichtung der Wissenschaft, die Entwicklung des Handelswesen des Mittelalters sowie die mittelalterliche Gesellschaft und ihre unterschiedlichen Ausformungen – von Adelsfamilien, deren Frauen und Konkubinen über städtische Eliten bis zum Lehenswesen und Formen des Prostitution in mittelalterlichen Städten.

Dass das Seniorenstudium ein solcher Erfolg wird, damit hatte man im Jahr 2013 nicht gerechnet. Schon ein Jahr später allerdings erweiterte man auf zwei Studientage und -gruppen: eine montags, eine dienstags. Seitdem sind beide Studientage immer gut besucht. Etwa 80 Prozent der Studierenden sind Stammgäste, weiß Heinritzi. Teilnahmevoraussetzungen gibt es keine, die Freude am gemeinsamen Lernen und Entdecken reicht.

Es geht aber im Seniorenstudium nicht allein um das Vermitteln von Wissen. Auch die soziale Komponente ist wichtig. Die Atmosphäre sei entspannt und persönlich. „Es entstehen auch immer wieder Freundschaften“, sagt der Studienleiter Auch der direkte Kontakt zu den Dozenten sei ein wichtiges Element im Gesamtkonzept. Die Dozenten kommen übrigens vor allem von der LMU in München, aber auch von anderen bayerischen Universitäten wie der Universitäten in Regensburg oder Augsburg. Einige reisen sogar aus London an, wie zum Beispiel der stellvertretende Direktor des Deutschen Historischen Instituts, Dr. Michael Schaich. Bereichert werde das Studium zudem durch spannende Exkursionen, was für eine gute Mischung aus Theorie und Praxis sorge.

Beide Studiengänge beginnen Mitte Oktober: das dritte Semester von „In den Tiefen des Abendlandes“ am Montag, 16. Oktober“ und „Geschichtspunkte“ im ersten Semester am Dienstag, 17. Oktober. Es gibt noch wenige freie Plätze. Ein Einstieg ist übrigens in jedem Semester möglich. Nähere Infos zu Terminen und Kosten finden sich unter www.bildungswerk-freising.de.

Claudia Bauer