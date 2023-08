Tierheim Freising muss wieder vermehrt ausgesetzte Tiere aufnehmen: „Das ist kein Kavaliersdelikt“

Von: Andrea Hermann

Rund 40 Katzen-Kinder hat das Landkreis-Tierheim aktuell in Pflege. © Tierheim

Gerade in der Ferienzeit werden wieder viele Haustiere ausgesetzt. Das zeigen auch die zwei jüngsten Fälle im Landkreis Freising. Das Tierheim hofft auf Unterstützung.

Landkreis – Ferienzeit bedeutet für viele Tierheime Hochsaison: Hunde, Katzen und Co. werden vor dem Urlaub ausgesetzt und kommen als Fundtiere in die Einrichtungen. Auch im Landkreis-Tierheim in Freising kennt man das Problem – ganz aktuell musste die Einrichtung zwei Tiere aufnehmen. Das stellt das Team vor eine große (finanzielle) Herausforderung.

Es ist ein Schicksal, das nicht nur Tierliebhaber traurig macht: In einem Waldstück nahe der Ruderregatta Oberschleißheim wurde jüngst ein Rottweiler Rüde ausgesetzt. Ein Spaziergänger fand das Tier an einem Baum angebunden und verständigte die Polizei. Da der Hund nicht gechippt war und auch sonst keinerlei Kennzeichnung hatte, an der der Besitzer ermittelt werden kann, wurde er ins Tierheim des Landkreises Freising in Mintraching gebracht. Dort stehen die Verantwortlichen vor großen (finanziellen) Herausforderungen, denn „Rollo“, wie der schwarz-braune Rottweiler genannt wird, ist krank und muss dringend operiert werden. Der Hund leidet an „Cherry Eyes“ – die vorgefallene Nickhautdrüse erinnert an ein „Kirschauge“.

Operationskosten zu hoch - Rollo wird im Wald ausgesetzt und kommt ins Freisinger Tierheim

Die unumgängliche und teure Operation könnte ein Grund sein, warum der Hund im Tierheim gelandet ist: „Wenn die Tierarzt-Kosten zu hoch sind, werden die Tiere einfach ausgesetzt“, weiß Tierheim-Leiterin Nicole Gruber aus Erfahrung. Doch es gibt noch mehr Gründe – und somit auch viel mehr Fälle – warum Tiere sich selbst überlassen werden. Einer ist ganz aktuell: In den Ferien werden Hunde, Katzen und Co. für Tierbesitzer zum Problem – und deshalb am Straßenrand, in Waldstücken oder auf Feldern alleine zurückgelassen. „Das ist kein Kavaliersdelikt“, sagt Gruber. „Da gibt’s eine Anzeige.“

Auch die Corona-Pandemie habe ihre Spuren hinterlassen, sagt Gruber im FT-Gespräch: Tiere, die in der Pandemie wichtige Gefährten waren, kämen nun wieder zurück – weil die Leute etwa kein Homeoffice mehr haben und deshalb die Betreuung fehlt. Manche Tiere werden von den Herrchen und Frauchen zurückgebracht, andere kommen als Fundtiere ins Tierheim.

Zu Ferienzeiten bekommt das Tierheim wieder mehr Fundtiere. (Symbolfoto) © Daniel Löb

Jedes Fundtier wird geimpftund gechippt

Für das Team um Nicole Gruber bedeutet das viel Arbeit: Alle Tiere werden geimpft, gechippt und vom Tierarzt untersucht, ehe sie weitervermittelt werden können. Das Problem bei den Fundtieren: „Das Tier ist dem Fundrecht unterstellt“, erklärt die Tierheim-Leiterin. Heißt: „Ein halbes Jahr hat der Besitzer Anspruch auf sein Tier.“ Sollte das Tier in dieser Zeit weitervermittelt werden und sich wiedererwartend der ursprüngliche Besitzer melden, „muss der neue Besitzer das Tier zurückgeben“, so Gruber. Jedoch: „In der Regel sucht keiner mehr nach diesen Tieren.“

Auch „Anderl“ ist so ein Fundtier: Der Deutsch Drahthaar Rüde wurde in Allershausen gefunden, als er frühmorgens um 5.30 Uhr auf der Hauptstraße herumstreunte. Obwohl er gechippt ist, kann der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden – der Hund ist nicht registriert. Also wartet auch er im Landkreis-Tierheim darauf, bis ihm jemand ein neues Zuhause gibt. Und das kann dauern. Hunde, die „klein und nett“ sind, gehen laut Gruber immer. „Große Hunde sind derzeit nicht vermittelbar.“ Aktuell, so erzählt die Tierliebhaberin, seien 21 Hunde in den zehn Zwingern des Landkreis-Tierheims untergebracht – und der nächste Zugang wurde bereits angekündigt. Der Platz wird eng.

Futterspenden werden dringend benötigt

Doch das ist nicht das einzige Problem des Tierheims: Die Futterspenden, auf die die Landkreis-Einrichtung angewiesen ist, werden knapp. Ganz akut fehle es an Hundenassfutter. Aber auch bei den Katzen-Kindern herrscht Engpass: „Wir haben aktuell 40 Kitten, die uns die Haare vom Kopf fressen“, sagt Nicole Gruber. Und deshalb sei man dringend auf Spenden angewiesen.

Eine Möglichkeit, das Tierheim zu unterstützen, ist, die Futterspendenboxen in den Supermärkten und Tiergeschäften zu füllen. Natürlich können Futterspenden auch direkt im Tierheim abgegeben werden – montags und freitags von 13 bis 15 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr. Auch Online-Einkäufe könnten direkt an die Einrichtung geschickt werden.

„Wir sind nicht wählerisch, was Marken angeht“, sagt die Tierheim-Leiterin. Vielmehr sei man froh um jede einzelne Spende – egal ob Futter- oder Geldspende. Die größte Freude würde man den Tierheim-Mitarbeitern allerdings machen, wenn die Tiere ein liebevolles Zuhause bekommen.

Zwei Hunde wurden ausgesetzt - Besitzer werden gesucht

Zwei ausgesetzte Hunde wurden in den vergangenen Tagen ins Tierheim gebracht. Nun werden die Besitzer gesucht.



Der Rottweiler Rüde „Rollo“ (schwarz mit braunen Abzeichen) wurde am 11. August an der Ruderregatta Oberschleißheim ausgesetzt und in einem Waldstück, Nähe Parkplatz, angebunden. Das Tier ist nicht gechippt, nicht kastriert und hat auch sonst keinerlei Kennzeichnung. „Rollo ist ein menschenfreundlicher Rüde, den wir auf zirka zwei bis maximal drei Jahr schätzen. Es könnte sich um einen Hofhund handeln, oder auch um einen Hund, der auf ein Gelände aufgepasst hat“, teilt das Tierheim mit. Und weiter: „Auffällig sind zum ersten seine kräftige Statur und eine Augen Erkrankung, die man ,Cherry Eyes’ nennt.“



Der Rottweiler Rüde „Rollo“ wurde am 11. August an der Ruderregatta Oberschleißheim ausgesetzt. © Tierheim Freising

Der Deutsch Drahthaar Rüde „Anderl“ wurde am 6. August gegen 5.30 Uhr auf der Hauptstraße in Allershausen gefunden. Anderl ist ein zirka zwei bis drei Jahre alter Rüde. „Er hat viel Temperament, ist aber sehr menschenbezogen. Anderl ist zwar gechippt, aber leider nirgends registriert. Die Chip-Länderkennung ist aus Deutschland, er stammt also nicht aus dem Ausland“, teilt das Tierheim mit.



„Anderl“ wurde am 6. August gegen 5.30 Uhr auf der Hauptstraße in Allershausen gefunden. © Tierheim Freising

Wer Angaben zu den Besitzern oder zur Herkunft der Tiere machen kann, soll sich im Tierheim melden – per Mail an tierheim@tierschutzverein-freising.de oder unter Telefon (0 81 65) 9 99 37 60. ft

