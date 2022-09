Tierschutzverein Freising kämpft mit den Kosten

Viele der Hunde, die während der Pandemie angeschafft wurden, wurden abgegeben oder ausgesetzt. © IMAGO/Foto: Sven Ellger

Der Tierschutzverein Freising kämpft mit den Kosten - auch wegen der vielen Tiere, die in der Pandemie angeschafft wurden.

Freising – Rund 580 000 Euro hat der Tierschutzverein Freising im Jahr 2021 investiert – unter anderem auch für die dringend nötigen benötigten größeren Flächen für Hunde: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Hofbrauhauskeller wurde nun auch eine schon lange angestrebte bauliche Integration auf dem Vereins-Areal abgesegnet: der Neubau eines Kleintierhauses, das aktuell noch als Außenstelle vom Tierschutzverein betrieben wird. Ersichtlich wurde bei der Rückschau ins Jahr 2021 aber auch laut Vorsitzendem Joseph Popp: Die Kosten, ob nun für Personal oder Tiere, steigen kontinuierlich.

Sogar ein Ziegenbock wurde ausgesetzt

Popps Dank galt vor allem seinem Personal, das mit Herzblut und Engagement den Laden am Laufen hält – ob nun in der Hunde- oder Katzenstation, bei den Kleintieren oder den Schildkröten. „Bei uns macht jeder alles, und das ist eine Menge“, sagte Popp. Und dass die Aktiven alle Hände voll zu tun haben, zeigen auch die Zahlen vom vorigen Jahr: 682 Tiere wurden aufgenommen, darunter 60 Hunde, 213 Katzen, 195 Kleintiere (auch Mäuse), 24 Schildkröten, 13 Vögel und für kurze Zeit sogar ein Ziegenbock, der ausgesetzt worden war.

Allein die jährlichen Tierarztkosten, die beim Verein hereinflattern, sind beeindruckend: rund 70 000 Euro. Dass einige behaupten würden, der Verein würde mit den Tieren Geld verdienen, ärgerte Popp: „Wenn wir viel Glück haben, kommen wir mit einer Null raus.“ Und: „Die Arztkosten sind massiv, die Energiekosten erschreckend und die Personalkosten immens.“ Um wenigstens die Personalkosten-Erhöhungen aufzufangen, sei dringend die Erhöhung der Fundtierpauschale notwendig. Letztendlich sei aber auch klar: Der Verein braucht jährlich Spenden in Höhe von 140 000 Euro, um den Betrieb fortsetzen zu können. 2021 konnte dieses Ziel erreicht werden, wie viel allerdings die Menschen zukünftig bereit sind, zu spenden, sei laut Popp aktuell noch völlig unklar.

Eigentlich bräuchte der Tierschutzverein 1,5 Millionen Euro

Um das Tierheim so fertigzubauen, wie es einst geplant war, bräuchte der Verein jetzt nochmal rund 1,5 Millionen Euro – aufgrund der Kostenexplosionen in allen Bereichen vermutlich sogar mehr. „Zum Jahresende“, so Popp, „sind wir allerdings pleite, soviel steht fest.“ Heißt im Klartext: Sämtliche finanziellen Mittel, die für Bauvorhaben verplant oder sogar daran gebunden waren, sind erst mal weg. Unter anderem wurden damit die Quarantäne-Stationen erweitert, Hundezwinger und Ausläufe angebaut und viel Geld in die Innenausstattung investiert. „Ich bin aber keiner, der aufgibt“, so Popp. Er möchte wieder Geld ansparen, um seinen Traum vom Tierheim mit allem Drum und Dran zu verwirklichen.

Während der Pandemie angeschafft, jetzt ausgesetzt

Und das sei fundamental wichtig, was sich allein bei der Aufnahme von Problem-Hunden zeige, die während der Pandemie angeschafft und jetzt wieder abgegeben oder sogar ausgesetzt wurden. „Die Tiere sind traumatisiert und mein Team muss sehr viel mit ihnen arbeiten“, betonte Popp. Eine Tierpflegerin beschrieb die Misere so: „Die Leute haben sich Hunde geholt und statt mit ihnen spazieren zu gehen, haben sie mit den Hunden zusammen Netflix geschaut.“ Weil eine Außenstelle immer eher ungünstig ist, auch finanziell, fiel anschließend der Beschluss einstimmig, ein neues Kleintierhaus auf dem Tierheim-Areal hochzuziehen und dort auch eine Wohnunterkunft zu integrieren.

Es gibt weiterhin nur spezielle Besuchstage

Weiteres Thema: Die in der Pandemie eingeführten Besuchstage für Interessierte sollen beibehalten werden, anstatt jeden Tag für das Publikum die Tore zu öffnen. Grund: Die Tiere werden hektisch, wenn jeden Tag Fremde kommen. Zudem können die Tiere zuvor auch schon online ausgesucht werden.

Grund zum Feiern wird es im kommenden Jahr geben, wie Popp erklärte, denn 2023 feiert das Tierheim sein fünfjähriges Bestehen, der Tierschutz-Verein sogar schon sein 30-jähriges Jubiläum.

Was sich im kommenden Jahr vermutlich ändern wird: die Mitgliederversammlungen werden wohl nicht mehr im Hofbrauhauskeller stattfinden, sondern im Tierheim selbst – weil einfach zu wenige Interessierte von den über 600 Mitgliedern zu Versammlungen erscheinen. Bei der Hauptversammlung waren es gerade mal knapp 20 Stimmberechtigte.

Richard Lorenz

