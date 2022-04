Tipps und Angebote der AOK Freising: So kommen Sie fit in den Sommer

Die Freude an der Bewegung steht im Mittelpunkt des sportlichen Programms, das die AOK allen Interessierten im Mai kostenfrei anbietet. © AOK

Die AOK Freising bietet im Mai ein vielseitiges Trainingsprogramm für alle Interessierten an. Fit in den Sommer? So ist das kein Problem!

Freising – Die zunehmend heller und wärmer werdenden Tage wecken auch die Lust aufs Aktivsein – oder steigern sie sogar. Die AOK Freising-Erding hat für den Zeitraum Mai ein Programm mit Bewegungs- und Fitnessangeboten auf die Beine gestellt und zur Umsetzung qualifizierte Kursleiter gewonnen. „Die Angebote sind vielfältig gestaltet, um die verschiedenen Interessen gut zu bedienen“, sagt Daniela Ribjitzki von der AOK.

Fit in den Sommer starten können Interessierte beispielsweise mit Breakletics. Hierbei handelt es sich um eine neue Trendsportart, bei der auf der Basis von einfachen Breakdance-Schritten ein Ganzkörpertraining für Anfänger und Fortgeschrittene durchgeführt wird. Bei diesem Workshop steht neben Spaß vor allem die Bewegung in Verbindung mit der Verbesserung von Koordination, Ausdauer, Körpergefühl und Musikgespür im Vordergrund.

Weniger Fett, dafür mehr Rückenmuskulatur

Beim Hot Iron System – einem Ganzkörper-Workout mit der Langhantel – geht es um Körperfettreduktion, eine Muskulatur und um Kräftigung des Rückens. Unabhängig von Alter und Fitness kann jeder in dieses „Figursystem“ einsteigen. Einfache, motivierende Bewegungen bei perfekten Trainingsreizen sollen die Teilnehmer ihr gewünschtes „Figurlevel“ erreichen lassen.

Pilates wiederum ist ein ganzheitliches Training, bei dem vor allem die stabilisierenden Muskelgruppen angesprochen werden, die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen. Das Training schließt Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung ein. Grundlage aller Übungen ist das sogenannte „Powerhouse“: die tief liegende, stabilisierende Rumpfmuskulatur.

Spinning, das bedeutet Ganzkörpertraining

Spinning ist ein ausdauerorientiertes Gruppentrainingsprogramm zum Herz-Kreislauftraining und lebt von seiner motivierenden Musik. Das gelenkschonende Ganzkörpertraining verbessert neben der Ausdauer zudem Kraft, Koordination und ist ein effektiver Fettkiller. Weil man beim Radeln fest im Sattel sitzt, ist es zudem ideal für Menschen mit Gelenkproblemen oder Übergewicht.

Workout in Movement: In diesem Kurs heißt es, sich voll auszupowern. Neben normalen Fitnessübungen werden auch Trainingskonzepte wie Tabata, HIIT und mehr benutzt, um den Kurs möglichst vielfältig und abwechslungsreich zu gestalten. Neben dem Fitness-Aspekt sollen der Spaß und die gute Laune nicht zu kurz kommen.

Und schließlich Yoga - wenn der Atem fließt

Im Yoga verbinden sich Körperhaltungen und fließende Übungen mit dem Atem. Beim Üben liegt der Fokus auf der Kräftigung der Rückenmuskulatur und einer stabilen Körpermitte. Yoga wirkt durch das Zusammenspiel von Atem und Bewegung nicht nur kräftigend und entspannend für den Körper, sondern auch stark auf der mentalen Ebene.

Außerdem gibt es zweimal einen abendlichen Lauftreff mit Start an der Savoyer Au. Eine Radtour am 22. Mai beendet schließlich das ganze Aktionsprogramm. Angeführt vom einem Tourenleiter des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Freising geht es von Freising aus nach Moosburg. Die Strecke ist weitgehend flach und familientauglich. Nach der Mittagspause in Moosburg wird auf dem Isar-Radweg zurück nach Freising geradelt.

Gut zu wissen

Die Teilnahme ist bei allen Angeboten kostenfrei. Anmelden können sich Interessierte bis 48 Stunden vor den Veranstaltungen bei der AOK in Freising unter Tel. (0 81 61) 1 82-101 oder per E-Mail an freising@by.aok.de.

