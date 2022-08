Tolle Aktionswoche: Freisings Ehrenamtliche starten wieder durch

Die „Aktionswoche Ehrenamt“ bietet Vieles – vom Ehrenamtsmarkt bis hin zum Zivilcourage-Training. © Lehmann

Nach zwei Jahren auf Sparflamme startet demnächst in Freising die „Aktionswoche Ehrenamt“ neu durch. Hier alle Infos auf einen Blick:

Freising - Vom 16. September bis 3. Oktober werden in Freising von ehrenamtlichen Organisationen Schaufenster gestaltet.ie Veranstaltungswoche beginnt am Freitag, 23. September, mit „wellcome, Hilfe für Familien mit einem Kind im ersten Lebensjahr“, berichtet die Stadt Freising. „wellcome“ feiert zehnjähriges Jubiläum und lädt Familien, Ehrenamtliche und Interessierte ab 15.30 Uhr zu einem Fest in den Obstgarten vor dem Zentrum der Familie (Kammergasse 16) ein.

Am Samstag, 24. September, von 8.30 Uhr bis 13 Uhr informiert in der Unteren Hauptstraße sowie am Marienplatz ein „Ehrenamtsmarkt“ über eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich zu engagieren. Mit dabei sind: die Agenda21-Gruppe Energie und Klimaschutz mit ihrer Stecker-PV-Beratung, Amnesty International, Balu und Du, die Caritas, das Faire Forum, Frieda & Ben, die Hospizgruppe, die Malteser mit einer neuen Initiative „Besuchsdienst mit Hund“, Sea-Eye, Café Übrig, der Ukraine-Helferkreis sowie das Vitalis Seniorenheim.

Auch um Biotoppflege geht es

Zudem lädt am 24. September ab 14 Uhr der Bund Naturschutz zur Biotoppflege ins Freisinger Moos ein. Treffpunkt: Parkplatz Vöttinger Straße, Ecke Kirchenweg.

Der Montag, 26. September, 14 Uhr, wird in der Stadtbibliothek von Theaterpädagogin Johanna Weinberger gestaltet: Sie liest eine Geschichte zum Thema Müll für Kinder ab vier Jahren. „Müllmo und Blume“, ein Stück mit Musik und Denkanstößen. Hier ist eine Anmeldung nötig unter Tel. (0 81 61) 48 93 10 oder per E-Mail an zentrum.der.familie@kbw-freising.de. Veranstalter sind die Agenda21-Gruppe Energie und Klimaschutz, das Elternhaus des Kreisbildungswerks und die Bibliothek.

Die Hospizgruppe erklärt am Dienstag, 27. September, ab 18 Uhr in der Mainburger Straße 1 was „Letzte Hilfe“ ist. Was erste Hilfe ist, weiß jeder: Alles tun, um Menschenleben zu retten. Genauso wichtig ist die „Letzte Hilfe“ – einem Sterbenden beizustehen. Die Koordinatorinnen der Hospizgruppe Freising wollen informieren und Ängste nehmen.

Am 29. September kann man mit Ehrenamtlichen ratschen

Die Gelegenheit mit aktiven Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen, besteht am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr im Furtner-Jagdstüberl: Aktive des Ukraine-Helferkreises, Balu und Du, KULTUR-gut!, Marafiki wa Afrika, der Weltladen und weitere Organisationen erzählen, was sie machen und warum ihnen das Freude macht. Veranstalter ist der Treffpunkt Ehrenamt.

Am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr bietet der Treffpunkt Ehrenamt ein Zivilcourage-Training für aktive Ehrenamtliche an. Durchgeführt wird es vom Verein „Zivilcourage für alle“.

Eine Anmeldung unter treffpunkt-ehrenamt@freising.de ist hier notwendig. ft

Gut zu wissen

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Infos gibt’s auch online unter treffpunkt-ehrenamt.freising.de.

