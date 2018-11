Totes Mädchen: Warum das Amtsgericht Freising den Fahrer nur mit einer Geldbuße bestraft hat

Dieser Fall schlägt hohe Wellen: Zu einer Geldstrafe hat das Amtsgericht Freising den 51-jährigen Unfallfahrer verurteilt, der am 14. Oktober 2017 unter Drogeneinfluss den Tod einer 12-Jährigen verschuldet hat. Vielen ist dieses Urteil zu mild, zumal der Mann kurz danach wieder berauscht gestoppt wurde.

Tatsächlich hätte sich der 51-Jährige nicht mal vor Gericht verantworten müssen, hätte er den ihm zugestellten Strafbefehl und die Geldstrafe akzeptiert. Auf die Art werden Fälle leichter Kriminalität behandelt. Ein Strafbefehl geht von einem geständigen Täter aus, den eine Geldstrafe, maximal eine einjährige Bewährungsstrafe erwartet. Ins Strafbefehlsverfahren wechselte das Gericht auf Antrag des Anklägers. Hieran ist abzulesen, dass der Staatsanwalt die Schuld des 51-Jährigen nicht am oberen Rand angesiedelt sah. Für fahrlässige Tötung sind Haftstrafe bis zu fünf Jahren vorgesehen.

Der 51-Jährige fuhr nur 80 statt der erlaubten 100 km/h. Wie Richterin Tanja Weihönig in der Urteilsbegründung ausführte, verhielt er sich nach dem Unfall zudem korrekt. Er rief Hilfe, sicherte die Unfallstelle und beatmete die 12-Jährige. Das Gericht kam nicht umhin, den Mädchen eine Teilschuld zuzusprechen. Die beiden liefen in mondloser Nacht an der rechte Fahrbahnseite entlang. Aus ihrem Handy erklang Musik, während sie sich bis zu 90 Zentimeter auf der Straße bewegte.

Der Angeklagte hätte sich an das Sichtfahrgebot halten müssen

Die Ansicht des 51-Jährigen, er hätte den Unfall nicht vermeiden können, teilte das Gericht allerdings nicht. „Ich fuhr in ein dunkles Loch“, sagte er im Prozess. Er hätte Fernlicht anschalten müssen, als er die Bergkuppe hinabfuhr, sich unbedingt an das Sichtfahrgebot halten müssen, die laut BGH „goldene Regel“ im Straßenverkehr. Auch wenn 100 Km/H erlaubt seien – das Tempo müsse immer den Verhältnissen angepasst sein.

Dass der 51-Jährige acht Wochen nach dem Unfall erneut bekifft am Steuer erwischt wurde, ließ das Gericht annehmen, dass der Tod des Mädchens ihn nicht beeindruckt hatte. Zwar stellte ein Gutachter fest, dass der am Vorabend gerauchte Joint seine Reaktionsfähigkeit nicht beeinträchtigte. „Das macht es aber nicht besser“, sagte Weihönig: „Das macht es nur nicht schlechter.“

Was der Angeklagte nach dem Unfall tat, mag pietätlos sein, aber nicht strafbar

Dass er die vom Körper des Mädchens verursachten Schäden an seinem Oldtimer der Versicherung des Vaters in Rechnung stellen will, hat mit dem Strafverfahren nichts zu tun. Das pietätlose Verhalten mag moralisch verwerflich pietätlos sein, darf sich laut Staatsanwalt aber nicht auf das Urteil auswirken.

