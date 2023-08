Tour de Freising - zwei Münsteraner 1000 Kilometer auf dem Rad unterwegs

Von: Manuel Eser

Die Belohnung: Am Ziel bereiten die Freisinger Verwandten den Münsteranern nicht nur einen warmen Empfang, sondern hängten ihnen auch Medaillen um. Das Bild zeigt (v. l.): Christian Busswoller, Hermann Busswoller, Theo Homölle, Christine Homölle, Bärbel Steiner, Natalie Steiner und Michael Steiner. © privat

Über tausend Kilometer ist ein Ehepaar aus dem Münsterland nach Freising geradelt, um den alten Onkel zu besuchen.

Freising – „Über 1000 Kilometer radeln? In 14 Tagen? Wir beide? Nee!“ Hätte Christine Homölle (59) früher mal jemand gesagt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Theo (60) einen derartigen Rad-Marathon hinlegen würde, sie hätte ihn schlichtweg nicht für voll genommen. „Wir sind richtige Sportmuffel“, sagt sie. „Meistens fahren wir mit dem Auto.“

Und doch: Mit der Idee, auf dem Fahrrad vom Münsterland nach Freising zu fahren, beschäftigt sich das Ehepaar schon einige Zeit. Nur fanden die beiden bis dato noch immer einen Grund, das Projekt aufzuschieben. Am Ende hat es sich dadurch aber fester und fester in den Köpfen der beiden verankert. Bis sichdas Paar Anfang dieses Jahr geschworen hat: „So, jetzt lass es uns wirklich machen!“

Hintergrund für den Husarenritt ist eine Hommage an Herrmann: Das ist Christines Onkel. Seit 65 Jahren wohnt Hermann Busswoller in Freising. 1958 kam er nach seiner Lehre in einer Jutespinnerei von NRW nach Bayern. „Er hatte nichts weiter dabei als einen Koffer und ein Fahrrad“, berichtet Christine. „Das war seine einzige Habe.“ Nach Freising kam er, um dort eine Arbeit an Land zu ziehen. Fündig wurde er schließlich bei den Elektronischen Werken Driescher in Moosburg. Und so wurde der 87-Jährige zum Ansporn für Christine und Theo. „Wir wollten, dass er das noch miterleben kann, wie wir von seiner alten in seine spätere Heimat kommen – ebenfalls mit dem Fahrrad.“

„Da denkt man schon,man sitzt auf Steinen“

Drei Wochen gab sich das Ehepaar Zeit, sein Ziel zu erreichen. „Hätten wir es bis dahin nicht geschafft, wären wir in den Zug gestiegen“, sagt Theo. „Schließlich war am Montag drauf wieder Arbeit angesagt.“ Sonderurlaub musste er am Ende dann auch nicht nehmen.

In 14 Tagen, von 17. bis 30. Juli, bewältigten die Eheleute ihre Tour de Freising: 1016 Kilometer. Die längste Tagesetappe: 90 Kilometer. Das Prozedere: immer gleich. Um 9 Uhr in der Früh auf den Sattel schwingen, im ECO-Modus mit einer Unterstützung in die Pedale treten, einatmen, ausatmen, den Blick nach vorne oder auf die Radkarte richten, nachmittags eine Unterbringung suchen und abends ins Bett fallen.

15 bis 16 Kilo Gepäck haben die beiden jeweils auf ihrem Rücken. Hört sich viel an, ist aber nur das Nötigste. Flickzeug, Radklamotten, Regenjacke – was man eben so braucht. „Abends haben wir alles durchgewaschen und am nächsten Tag wieder angezogen.“ Nur ein paar Gramm schwer, aber eine massive Hilfe: der Bikeline – ein Guide für Radtouristen, der nicht nur detaillierte Karten bietet, sondern auch etliche Gastro- und Hotelkontakte auf den Wegstrecken auflistet.

Meist sind Christine und Theo auf asphaltierten Straßen unterwegs, selten auf Hoppelwegen. Der Hintern schmerzt dennoch, vor allem an den ersten Tagen. „Da denkt man schon, man sitzt auf Steinen“, erzählt Christine und lacht. Sattel statt Sofa – daran gewöhnt sich am Ende auch der Allerwerteste.

Ablenkung von den Strapazen bieten die vielen unterschiedlichen Eindrücke, die das Ehepaar auf der Tour sammelt. Den beiden begegnen ganz unterschiedliche Szenarien: im Ruhrpott viel Industrie, Verkehr, schlechte Straßenverhältnisse, trostlose Kulisse. Dazu aber auch immer wieder besondere Gebäude: die RTL-Hochburg in Köln und der ZDF-Turm in Mainz, der Düsseldorfer Landtag und die historische Brücke von Remagen, die Werke von ThyssenKrupp in Essen und das AKW Neckar-Westheim. Schöne Natur wartet ebenfalls auf sie: die großen deutschen Flüsse Rhein und Donau etwa.

Auch Hindernisse aller Art überwinden die beiden: Mal eine Schleuse, mal eine schier unüberwindbare Steigung, immer wieder Stufen. Meistens bewältigen die beiden alle Herausforderungen stoisch. Sagen sie. Dem ruhigen Theo glaubt man das sofort, die temperamentvolle Christine räumt aber auch ein: „Es gab schon Momente, da wollte ich das Rad einfach hinwerfen und in den Zug einsteigen.“

„Das Schlichte warimmer das Schönste“

Die beiden ergänzen sich kongenial. „Meistens bin ich vorgefahren, und mein Mann hinterher“, berichtet sie. Einmal ist ihr der Theo aber auch verloren gegangen. „Bei Donauwörth drehe ich mich um, und stelle fest: Er ist nicht mehr da“, berichtet sie. Wie sich herausstellt, ist Theo einer anderen Radlerin hinterhergefahren. Natürlich ein reines Versehen. „Die war genauso angezogen wie meine Frau“, beteuert er. Christine hat aber sicherheitshalber noch mal klargestellt: „Nix andere Frauen, Theo!“

Das Tolle an der Tour für Theo ist: „Ich habe von allem Abstand bekommen. Beim Fahrradfahren denkt man nur einfache Gedanken. Wo geht es weiter? Wie schaffe ich die nächsten paar Kilometer? Was macht das Wetter?“ Die spannendste Frage für Christine: „Wo landen wir abends.“

109 Euro hat die teuerste Unterkunft gekostet, die die beiden genommen haben. Von Luxushotel-Preisen ist das noch weit weg, und doch ging für die beiden damit schon zu viel Brimborium einher. „Das Schlichte war für uns immer das Schönste“, sagt Theo. Einmal wird ihnen ein Zimmer mit Rheinblick angeboten. Das lehnen die beiden dankend ab mit dem Hinweis: „Hatten wir den ganzen Tag.“ Die zum Teil riesigen Fernsehbildschirme bleiben ebenfalls schwarz. „Das haben wir gar nicht gebraucht. Schließlich waren wir so voller Eindrücke, die wir tagsüber gesammelt haben.“ Und meistens auch müde. Manchmal sogar zu müde, um sich noch umzuziehen und Essen zu gehen.

„Leider ist keiner ansTelefon gegangen“

Nur einmal wären die beiden bei der Suche nach einer Herberge fast verzweifelt. „Am 13. Tag war das“, erzählt Christine. „Wir sind von Ort zu Ort gezogen, ohne dass wir ein Hotel gefunden hätten.“ Zu allem Überfluss regnet es an diesem Tag kübelweise – Blitz und Donner inklusive. „Dreimal mussten wir uns wegen Gewitter unterstellen“, berichtet Theo. An einer Bushaltestelle, unter einer Brücke und einmal auch in einer Bauernscheune.

Viele Notdächer, aber keine Unterkunft, und so fühlen sich die beiden schon an Maria und Josef erinnert. „Wir haben am Ende sogar bei einem örtlichen BRK-Altenheim angerufen, um dort ein Bett zu bekommen“, verrät Christine. „Doch leider ist keiner ans Telefon gegangen.“ In Wolnzach werden sie dann doch noch fündig. Der Haimerlhof nimmt sie auf, die Wirtin stellt den beiden ein 1,40-Meter-Bett zur Verfügung. „Das reicht doch“, sagt Christine.

Ankommen: Nach 14 Tagen Radtour und mehr als 1000 Kilometern Strecke kommen Christine und Theo Homölle beim Grünen Hof in Lerchenfeld an. © privat

Mit dem Wetter haben die beiden meist Glück. Beim Start ist die große Hitzeperiode bereits verklungen. Die ersten eineinhalb Wochen begleiten die beiden zwischen 23 und 25 Grad. Und Rückenwind gibt es obendrauf. Am Ende sind sie aber unabhängig von der Luftströmung schneller unterwegs als am Anfang, berichtet Theo. „Man hat schon gemerkt, dass sich auch die Muskeln an die Anstrengung gewöhnt haben.“

„Wir haben schonsehr mitgefiebert“

Antrieb gibt den beiden jedes Signal, das sie darauf hinweist, dass sie ihrem Ziel – endlich – näher kommen: die Weinberge, die Hopfengärten, die ersten Autos mit Freising-Kennzeichen. „Da habe ich mir gedacht: Super, jetzt sind wir bald da“, erzählt Christine. „Dieses Gefühl, auf das Ziel zuzufahren – das waren eigentlich jeden Tag die schönsten Momente.“

Am Ende, als das Ehepaar in Freising etwas orientierungslos in Vötting herumsteht, vertieft in die Radkarte, kommt unerwartete Hilfe. Ein Radfahrer, um die 50 Jahre alt, fragt die beiden, ob er helfen könne. Als die Münsteraner ihnen mitteilen, dass sie auf der Suche nach dem Grünen Hof in Lerchenfeld seien, begleitet er sie kurzerhand und lotst sie zum Ziel. Christines Fazit: „Solche Leute braucht man einfach.“

Die Freisinger Verwandtschaft bereitet den Radfahrern einen warmen Empfang, hängt den beiden sogar selbst gebastelte Medaillen um. Onkel Hermann, für den Christine und Theo die Reise auf sich genommen haben, ist vor allem eines: froh, dass seine „Stoßgebete“ erhört wurden – und den Angehörigen auf dem Weg nach Freising nichts passiert ist. Und Herrmanns Tochter, Barbara Steiner, erzählt: „Wir haben schon sehr mitgefiebert.“

Theo blickt mit Demut auf seine Reise zurück. „Wir hatten schon auch Glück: Keine Pannen, keine Platten, keine Stürze, keinen kaputten Akku.“ Es habe eine Weile gedauert, bis er realisiert habe, was er und Christine da geleistet haben. Seine Erkenntnis – schlicht und schön: „Man schafft viel mehr, als man sich selbst zutraut.“