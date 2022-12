Die Welt zu Gast in der Domstadt: Im Tourismus hält Freising Spitzenpositionen

Von: Andreas Beschorner

Wie die Statistik ausweist, profitiert auch die Stadt Freising vom Aufwärtstrend der bayerischen Tourismusbranche: Die Gäste- und Übernachtungszahlen steigen, die Freisinger Stadtführer (Foto) haben genügend zu tun. © Mchalek

Eine positive Bilanz für September: Freising verzeichnet Super-Zahlen bei Gäste-Ankünften und Übernachtungen.

Freising – Der Tourismus in Bayern befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Wie das Landesamt für Statistik jetzt mitteilte, haben sich im September die Gästeankünfte und Übernachtungen gegenüber dem September 2021 erhöht. Wie die Statistik ausweist, profitiert auch der Landkreis Freising von diesem Aufwärtstrend: Die Zahlen sind gegenüber dem Vorjahresmonat erheblich nach oben gegangen.

Spitzenposition erobert

In zwei Bereichen hat man nach dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen sogar die Spitzenposition in ganz Bayern erobert. So kamen im September 2022 insgesamt 63.776 Gäste im Landkreis Freising an – davon 39.776 aus Deutschland und 24.000 aus dem Ausland. Gegenüber den Zahlen vom September 2021 bedeutet das ein Plus von 74,7 Prozent bei den Gäste-Ankünften.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Blick auf die Übernachtungen: 112.788 Nächtigungen wurden registriert – 72.044 von Gästen aus dem In-, 40.744 von Besuchern aus dem Ausland. Auch das bedeutet gegenüber den Zahlen vom September 2021 einen Anstieg um satte 58 Prozent. Die Auslastung der 7442 Betten lag damit laut Statistik bei 50,5 Prozent, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 1,8 Tage.

Noch weitere positive Zahlen

Noch drastischer fallen die Steigerungen aus, wenn man die Tourismuszahlen jeweils von Januar bis September 2021 und 2022 miteinander vergleicht: Denn da bedeuten 430.890 Gästeankünfte in diesem Jahr (278.989 aus Deutschland und 151.901 aus dem Ausland) sogar eine Steigerung um 170 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt der Kreis Freising in ganz Bayern prozentual gesehen auf dem ersten Platz.

Die Spitzenposition in Bayern hat Freising prozentual gesehen auch bei den Übernachtungszahlen inne: 750 934 Übernachtungen zwischen Januar und September 2022 (503.222 von Gästen aus dem Inland, 247 712 von Gästen aus dem Ausland) bedeuten ein Plus von 121,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Auslastung der Betten lag in diesem Zeitraum 2022 bei 38,1 Prozent, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Touristen betrug 1,7 Tage.

