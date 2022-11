Trauer um den „Bierpapst“ aus Freising: Prof. em. Ludwig Narziß (97) gestorben

Teilen

In Würdigung seiner wissenschaftlichen Pionierleistungen war Ludwig Narziß Ehrendoktor der TUM. Zudem war er Träger der Golden Bürgermedaille der Stadt Freising, die ihm im Jahr 2018 von OB Tobias Eschenbacher verliehen wurde (Bild). Foto: Lehmann © Lehmann

Er war weit über die Grenzen der Stadt Freising hinaus als „Bierpapst“ bekannt: Nun ist Ludwig Narziß im Alter von 97 Jahren gestorben.

Freising – Seine eiserne Gesundheit und geistige Fitness führte er auch auf seinen – freilich maßvollen – Bierkonsum zurück. Der Gerstensaft, da war sich Prof. Ludwig Narziß sicher, sei ausgesprochen gesund. Er musste es wissen: Fast 30 Jahre lang war Narziß Inhaber des Lehrstuhls für Technologie der Brauerei 1 der TU München in Weihenstephan, wo er sich seinen Ruf als „Bierpapst“ erwarb. Jetzt ist Prof. Narziß nach einem langen, erfüllten Leben im Alter von 97 Jahren verstorben, wie das Fachorgan „Brauwelt“ meldet. Vor vier Jahren hatte die Stadt Freising dem Grandseigneur der Braukunst noch eine besondere Ehre erwiesen und ihn mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet.

Mit weitgreifenden Schritten unterwegs

Ludwig Narziß war ein Gesicht der Domstadt. Wer den Professor nicht als den Freisinger „Bierpapst“ kannte, dem fiel mit Sicherheit der ältere vitale Herr mit der Aktentasche auf, der, „der seit Jahr und Tag mit weitgreifenden Schritten in der Freisinger Innenstadt unterwegs ist, um dort seine Erledigungen zu machen“, wie Tagblatt-Redakteur Heinz Mettig bei der Verleihung schrieb.

Seine geistige und körperliche Fitness war erstaunlich. „Noch im Alter von über 90 Jahren reiste er um die Welt, um Veranstaltungen der Brauwirtschaft zu besuchen und Vorträge zu halten. Bis zuletzt arbeitete er an seinen Büchern“, berichtet die Brauwelt.

Hopfen und Malz in die Wiege gelegt

In München geboren, bekam Narziß quasi Hopfen und Malz in die Wiege gelegt. Der Vater war Direktor beim Hacker-Bräu in München, später beim Ledererbräu in Nürnberg. Der junge Ludwig erlernte das Brauerhandwerk beim Tucherbräu in Nürnberg, lernte auch Mälzer. Daraufhin studierte er Brauwesen an der damaligen Technischen Hochschule München (heute: TUM) in Weihenstephan. Ludwig Narziß eignete sich im Laufe dieser komplexen Ausbildung ein umfangreiches Wissen an, unter anderem als Braumeister bei der Löwenbrauerei.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Von diesen ausgiebigen Praxiserfahrungen haben Ihre Schüler und eine ganze Branche profitiert“, sagte Freisings OB Tobias Eschenbacher bei der Ehrung des Professors im Jahr 2018. Narziß’ ehemalige Schüler würden noch heute von der brillanten Rhetorik ihres Professors schwärmen.

Dass der Wissenschaftsstandort Freising in der Brau- und Lebensmittelbranche Weltruf genieße, sei maßgeblich mit dem Namen Ludwig Narziß verbunden, betonte der OB in seiner damaligen Laudatio. Von den 153 Jahren des Lehrstuhls für Technologie, Brauwesen und Lebensmitteltechnologie sei Ludwig Narziß fast drei Jahrzehnte dort tätig gewesen und genieße auch jetzt noch weltweit höchstes Ansehen. Prof. Narziß war Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und vieler weiterer Ehrungen und Auszeichnungen.

„Brauwissenschaftler von Weltruf“

„Er wurde als Brauwissenschaftler von Weltruf geschätzt, der sich einzigartige und bleibende Verdienste erworben hat“, schreibt die Brauwelt in ihrem Nachruf. „Prof. Narziß hat nicht nur die Fakultät für Brauwesen in Weihenstephan, sondern generell den Ruf der deutschen Brauwissenschaft im In- und Ausland maßgeblich geprägt. Ihm war es wichtig, den Dialog zwischen Brauwirtschaft und Brauwissenschaft, zwischen Forschung und Brauereipraxis zu gewährleisten.“

Ein wichtiger Gesprächspartner

Betroffen nahm man in der Staatsbrauerei Weihenstephan den Tod des Bier-Gelehrter zur Kenntnis. Prof. Dr. Josef Schrädler, der Direktor der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan, erklärte am Mittwoch: „Prof. Ludwig Narziß war in strategischen Fragen für mich immer ein wichtiger Gesprächspartner und Berater.“

Doch nicht nur das: „Ich habe mich auf jede Bierprobe mit ihm gefreut – er war einfach ein äußerst sympathischer Mensch.“ ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.