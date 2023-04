Trauer um Walter Wöhrl (✝): Mit ganzem Herzen dem Theater verschrieben

Von: Wolfgang Schnetz

Walter Wöhrl hinterlässt eine große Lücke in der Laienbühne Freising. Unvergessen ist seine Rolle als Graf Rambaldi (hier zusammen mit Paula Weber-Schäfer als Gräfin Reitzenberg) im Stück „Kurpfuscherin“ (1996/Regie: Margot und Adolf Gumberger). © Privat/Bungartz

Die Domstadt trauert um Walter Wöhrl (81): Er hat über Jahrzehnte die Geschicke der Laienbühne Freising prägend mitgestaltet.

Freising – Man kann sich die Laienbühne Freising ohne ihn nicht vorstellen – ob als Spieler, Regisseur, Vorstandsmitglied oder Zuschauer: Walter Wöhrl. Und dennoch ist der gebürtige Freisinger vor kurzem im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Familie, viele Freisinger und seine „Truppe“ trauern um ihn.

Der gebürtige „Fischergassler“ hatte viele Leidenschaften: ob es der Turniertanz oder auch der Krippenbau waren, das Fotografieren, die Musik von Wagner oder das THW Freising, dem er als junger Mann aktiv angehörte. Doch da gab es noch etwas, was ihn Zeit seines Lebens umtrieb – und zwar mit Leidenschaft: das Theater.

Beginn der Karriere

Ende der 1960er-Jahre hatte seine Karriere bei der Laienspielgemeinschaft unter der Ägide von Simon Huber begonnen. Danach ging’s 1988 nahtlos bei der Laienbühne Freising weiter. Dort gestaltete Gründungsmitglied Walter Wöhrl, der viele Jahre in der St. Georgs-Friedhofsverwaltung tätig war, ehe er zur Caritas-Sozialstation und dann zur Caritas nach München wechselte, nicht nur die Geschicke des Vereins lange Zeit als 2. Vorsitzender mit. Er spielte auch leidenschaftlich gern. Und: Er entdeckte seine Leidenschaft fürs Regie-Führen.

Die Premiere als Regisseur

1995 feierte seine erste Inszenierung „Birnbaum und Hollerstauden“ Premiere – und wurde ein Erfolg. Danach ging es im Wechsel mit Margot Riegler und Adolf Gumberger weiter. Höhepunkte von Walter Wöhrls pointierten Arbeiten waren der „Brandner Kaspar“ (2001), die Krimikomödie „Außer Kontrolle“ (2007) oder „Lumpazivagabundus“ (2010). Mit der 2013er-Inszenierung „Das Wunder des Heiligen Florian“ nahm er seinen Abschied als Regisseur und Spieler. Er blieb dem Verein aber als Berater und Zuschauer stets verbunden.

Der „Walter“, wie er im Verein liebevoll genannt wurde, stellte sich jeder kreativen Herausforderung, beugte sich aber nie dem Handelsüblichen. Er nahm nicht nur sein Ensemble, sondern auch das Publikum in die Pflicht.

Walter Wöhrl formte seine Stücke bis ins letzte Detail – genauso wie seine Spielerinnen und Spieler. Seine Anweisungen waren aber dennoch nie laut, nur manchmal augenzwinkernd streng, immer aber immer gespickt mit vielen humorvollen Seitenhieben. Daneben arbeitete der handwerklich versierte Freisinger auch an den Bühnenbildern seiner Inszenierungen und der seiner Kolleginnen und Kollegen mit.

Kraft tankte er Zuhause, bei Reisen mit seiner Frau Evi oder beim Zusammensein mit den Familien seiner beiden Söhne und mit seinen Enkelkindern. Und: Immer fand er auch, besonders in schweren Zeiten, Kraft im Glauben, in dem er – wie in seinen Lebenswelten Bayern und Freising – stark und tief verwurzelt war.

Gut zu wissen Die Trauerfeier für Walter Wöhrl findet am kommenden Mittwoch, 3. Mai, um 11 Uhr in der Friedhofskirche St. Maria am Freisinger Stadtfriedhof St. Georg statt. Anschließend ist dort die Beerdigung. Anstelle von Kränzen und Blumen bitten die Angehörigen im Sinne des Verstorbenen um Spenden für die Freisinger Tafel, in der der Verstorbene viele Jahre aktiv mitwirkte.

