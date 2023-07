Starke Auftritte der Freisinger Triathleten in Trebgast: Männer landen sogar auf Platz zwei

Topquintett in Topform: (v. l.) die Freisinger Triathleten Benedikt Neumayer, Justin Wetzel, Niklas Ludwig, Valentin Kammerloher und Max Pfülb nach ihrem starken Auftritt in Trebgast. © TSV Jahn

Die aktuelle Form der Triathlon-Herren des TSV Jahn ist beeindruckend. In Trebgast landeten sie auf Rang zwei. Und auch die Frauen konnten zufrieden sein.

Freising - Beim jüngsten Wettkampf in Oberfranken stand, wie jedes Jahr üblich, ein Sprint mit Windschattenfreigabe auf dem Programm. Über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 4,3 Kilometer Laufen lieferten die Freisinger Triathleten nach einer bisher bereits sehr überzeugenden Saison erneut eine tolle Leistung ab und konnten sich im Vergleich zum Rennen in Lauingen nochmals steigern.

Noch vor der glühenden Mittagshitze ging es bereits um kurz nach 9 Uhr auf die Strecke. Und bei den Herren sollte einer überragen: Niklas Ludwig katapultierte mit einem überragenden Start-Ziel-Sieg die Jahn-Herren auf Platz vier der Tageswertung unter den 13 Teams. Bereits nach dem Schwimmen hatte er 15 Sekunden Vorsprung auf den nächsten Athleten – und so sollte es auch für den restlichen Rennverlauf eine einsame Angelegenheit für Ludwig werden. Keine der Verfolgergruppen konnte die Lücke auch nur annähernd schließen. So brachte er auf der Laufstrecke den Sieg nach etwas über 53 Minuten mit 20 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

Freisings Maximilian Pfülb fand sich trotz starker Leistung im Schwimmen nur in einer 20 Mann starken Verfolgergruppe um Valentin Kammerloher wieder. Zusammen mit dem Hauptfeld ging es somit auf den abschließenden Lauf, wobei hier Kammerloher im teaminternen Duell die Nase vorne hatte. Mit einem sagenhaften Lauf kämpfte sich dieser auf Platz 13 (+1:55), Pfülb beendete das Rennen auf Platz 21 (+2:29).

Justin Wetzel und Benedikt Neumayer waren auf der Radstrecke auf sich alleine gestellt

Für Justin Wetzel und Benedikt Neumayer war der Abstand nach dem Schwimmen schon zu groß, um mit dem Hauptfeld mitzufahren. So waren beide auf der Radstrecke auf sich alleine gestellt, konnten ihre Platzierung jedoch weitestgehend halten. Wetzel erreichte den 48. Platz (+7:21), Neumayer den 56. (+10:43) von insgesamt 58 Finishern. Die Teamwertung ergibt sich schließlich aus der Summe der jeweils vier besten Platzziffern. So lagen die Freisinger Herren mit 83 Punkten knapp hinter TWin Neumarkt (82) und vor dem TV Planegg-Krailling (84).

Ebenfalls zu den Favoriten zählte Patrick Kilian, dieser musste jedoch krankheitsbedingt den Start wenige Tage vorher absagen. Nächste Woche in Hof wird er aber wieder ins Team zurückkehren.

Eine halbe Stunde nach den Herren ertönte der Startschuss für die Frauen

Eine halbe Stunde nach den Herren ertönte der Startschuss für die Frauen. Krisztina Bajtai und Melina Metzner aus Fürstenfeldbruck, sowie Lisa Reitinger und Annika Grahl aus Freising bildeten als Startgemeinschaft das Team SG Velosoph Oberbayern. Während Bajtai, Metzner und Reitinger sich nach dem Schwimmen im Mittelfeld wiederfanden, schaffte es Grahl gleich als Vierte aus dem Wasser.

Auf dem Rad schob sich das Feld wie bei den Herren wieder etwas zusammen – außer Bajtai, die der Gruppe bis auf Platz 14 davonfuhr. Grahl konnte diesem Tempo nicht folgen, ging aber trotzdem, noch vor Metzner und Reitinger, auf die abschließenden drei Runden um den See. Hier sollten sich die Abstände aber nicht mehr sonderlich verschieben. Bajtai, Grahl, Metzner und Reitinger landeten auf den Plätzen 13, 18, 20 und 25 – bei 31 Athletinnen. Am Ende ergab sich so ein solider sechster Platz.

ft