Trotz leichten Aufschwungs: Wirtschaft der Region Freising auf dünnem Eis

Die Heizölpreise sind gesunken. Die hohen Energiepreise belasten aber Handel und Industrie immer noch. © Christian Charisius

Die Wirtschaft in der Region hat ihr Stimmungstief verlassen, bewegt sich aber weiter auf dünnem Eis: Das meldet die IHK für München und Oberbayern.

Freising - „Die Wirtschaft in der Region München hat im neuen Jahr ihr Stimmungstief verlassen, bewegt sich aber wegen des Kriegs in der Ukraine, der weltwirtschaftlichen Lage und der noch immer nicht wettbewerbsfähigen Energiepreise auf dünnem Eis“: Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern in ihrem aktuellen Konjunkturbericht. Die Kammer hatte die Befragung von Anfang bis Mitte Januar durchgeführt.

Es wurden Unternehmen in den Landkreisen Freising, Dachau, Ebersberg, Erding, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg sowie in der Landeshauptstadt befragt. Sprecher Florian Reil: „Waren die Aussichten der regionalen Wirtschaft im Herbst 2022 noch düster, blicken die Unternehmen im Großraum München derzeit weniger pessimistisch auf die kommenden Monate.“ Gründe für diese Entwicklung seien, „dass sich Lieferschwierigkeiten verringert haben, eine Gasmangellage unwahrscheinlich geworden ist, und die Energiepreise gesunken sind“.

Es bleiben fundamentale Unsicherheiten

Die Wirtschaft in der Region habe das Allzeittief vom Herbst zwar hinter sich gelassen, es blieben aber fundamentale Unsicherheiten, erklärt Peter Inselkammer, Vizepräsident der IHK aus der Landeshauptstadt und Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Stadt München. „Anzeichen für eine nachhaltige Entwarnung gibt es derzeit keine. Energie und Arbeitskräftemangel sind die zentralen Herausforderungen für die Betriebe. Dazu bereiten die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen weltweit und hierzulande den Unternehmen weiterhin Sorge.“

45 Prozent der Betriebe bezeichneten laut Reil „zum Jahresbeginn ihre Lage als gut, nur zehn Prozent sind unzufrieden. Die Firmen sind weiter gut ausgelastet, und die Rahmenbedingungen haben sich besser entwickelt als befürchtet“.

Investitionspläne ziehen wieder an

Beklagten im Herbst laut Konjunkturbericht noch 77 Prozent der Unternehmen starke Preissteigerungen bei der Energie, sind es aktuell 67 Prozent. Zudem bemängeln 59 Prozent der Betriebe Preissteigerungen bei Rohstoffen und Waren (Herbst 2022: 70 Prozent) und ebenso 59 Prozent fehlendes Personal. Die Zahl der Unternehmen, die Lieferengpässe bemängeln, ging auf 44 Prozent zurück, ergab die Bilanz. Im Herbst waren es noch 62 Prozent.

Angesichts der weniger pessimistischen Ausblicke ziehen auch die Investitionspläne wieder an: Fast jedes vierte Unternehmen will seine Investitionen ausweiten, nur noch 14 Prozent möchten sie zurückschrauben. Zehn Prozent der Unternehmen planen keine Investitionen. Auch das sind weniger als noch im Herbst. Die Beschäftigungspläne der Firmen ziehen ebenfalls an: Mehr Unternehmen wollen Personal einstellen als Personal abbauen.

