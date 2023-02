Trotz Schulden: Freisinger Bauprogramm läuft auf vollen Touren weiter

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die Brückenkappen der Hochtrasse werden abgebrochen und durch breitere ersetzt. Das Gerüst hängt schon. © Lehmann

Von der Innenstadt bis nach Lerchenfeld erstreckt sich die Liste der Freisinger Projekte. Sie alle laufen heuer weiter. Trotz wachsender Schuldenlast.

Freising – Dass der Schuldenberg der Stadt Freising in 2023 anwächst, hat freilich seine Gründe. Einer davon: die Großprojekte, die bereits laufen und in diesem Jahr weiter vorangetrieben werden. Was genau hat man vor, und wie weit will man bis Ende des Jahres kommen? Das Freisinger Tagblatt hat nachgefragt.

Asamgebäude

Das Programm für die Generalsanierung des Asamgebäudes ist straff und stramm. So werden an der Ost- und Südfassade die Sanierungsarbeiten einschließlich der Farbfassungen im Frühjahr 2023 abgeschlossen, nachdem an der Nord- und Westfassade das Gerüst bereits Ende letzten Jahres abgebaut und die Fassadensanierung einschließlich der Malerarbeiten im ersten und zweiten Obergeschoß bereits abgeschlossen wurden.

Über die Wintermonate laufen jetzt die Verputz-, Lüftungs- Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten im Gebäudeinneren, so der Plan. Folgen werden das Aufbringen der Estriche, die Montage von Türen, die farbliche Fassung der Innenwände und das Verlegen der Oberböden aus Holz und Naturstein. Die Decke im Asamsaal sei bereits restauriert, heißt es aus der Stadt, der Einbau der Bühnentechnik stehe vor dem Abschluss.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Auf dem südlichen Asamplatz wird inzwischen der im Rohbau bereits fertiggestellte Aufzugsturm, der als aufklappbare Bühne auch für Freiluftveranstaltungen genutzt werden kann – Stichwort: „Asam, öffne dich!“ -, dieses Jahr mit der künstlerisch gestalteten Metallfassade verkleidet. Auf dem Platz werden zudem großformatige Natursteinplatten verlegt.

Innenstadt-Umbau

Einiges vor hat man heuer auch in der Innenstadt: Nachdem im Frühjahr die Restarbeiten in der Oberen Hauptstraße mit Moosachöffnung fertiggestellt werden, wird die Neugestaltung der Innenstadt in zwei großen Bauabschnitten fortgeführt. Zum einen wird (voraussichtlich ab Mai) in der Bahnhofstraße die Neugestaltung in Richtung Süden bis zur Brunnhausgasse/Arpajongarten fortgesetzt, nachdem zuvor in diesem Bereich ab Ende Januar das Wärmenetz der Freisinger Stadtwerke erweitert wird.

Zum anderen wird ab voraussichtlich April dieses Jahres die Obere Hauptstraße zwischen Schiedereck und Marienplatz neu gestaltet. Um dem Asamgebäude einen entsprechenden Rahmen zu geben, sollen zudem noch 2023 der südlichste Teil des Marienplatzes und die Brennergasse mit dem neuen Pflaster belegt werden.

Die Rohbauarbeiten laufen aktuell bei der Erweiterung und Sanierung der Grundschule Vötting. © Lehmann

Grundschule Vötting

Was Erweiterung und Sanierung der Grundschule Vötting betrifft, laufen aktuell die Rohbauarbeiten, die im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Ebenso werden zum Herbst voraussichtlich die Gebäudehülle fertiggestellt und die Rohinstallationen der technischen Gewerke weitestgehend abgeschlossen sein. Im Gebäude wird heuer der Innenausbau in vollem Gange sein und in das Jahr 2024 hinein Andauern.

Wichtig: Die Außenanlagen werden 2024 erstellt, sodass das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2024/25 in Betrieb gehen kann.

Hochtrasse

Vorangehen wird es auch an der Hochtrasse. Derzeit wird auf deren Westseite das Hängegerüst montiert. Anschließend erfolgen die Abbrucharbeiten und der Neubau der verbreiterten Brückenkappen. Die Ostseite der Hochtrasse mit der Brücke Angerbadergasse wird anschließend analog ausgeführt. Diese Arbeiten laufen das ganze Jahr. Der Umbau im Bereich über der Bahn erfolgt 2024. Es ist geplant, dass die Isarstraße nach der Korbinianskreuzung bis zur Ismaninger Straße neu asphaltiert wird.

Feuerwache 2

Und dann noch die lang ersehnte Feuerwache 2 in Lerchenfeld: Der Bauantrag wurde 2022 eingereicht. Sobald die Baugenehmigung vorliege, könne der Projektbeschluss im Stadtrat gefasst werden, teilt die Stadt mit. Danach sollten noch dieses Jahr die Ausführungsplanung und erste Ausschreibungen erfolgen. Baubeginn wäre dann 2024, bei optimalem Verlauf könnte eine Fertigstellung bis Ende 2025 erfolgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.