„Truppenabzug“: Die Freisinger Corona-Fahnder müssen jetzt ohne Bundeswehr

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Die Infektionszahlen steigen. Gerade jetzt wäre eine (Erst)-Impfung ungemein wichtig, sagt CTT-Chef Frank Contu. © Matthias Balk/dpa

Die Soldaten ziehen vom Freisinger Contact Tracing Team ab. Die Lücke wird aber bald wieder geschlossen sein. Und das ist auch bitter nötig.

Landkreis – Die Corona-Maßnahmen sollen bald mehr oder weniger Geschichte sein. Doch die Omikronwelle erlebt gerade ein unheilvolles Comeback. So liegen weit mehr als 20 Covid-Patienten im Klinikum, die Inzidenz entfernt sich rasend schnell von der 1000er-Marke – und im Gesundheitsamt schlagen täglich Hunderte von Meldungen über Neuinfektionen ein wie ein Hagelsturm – am Donnerstag 667! Mittendrin managt Frank Contu den täglichen Wahnsinn: Er ist Verwaltungsleiter im Gesundheitsamt Freising und somit Chef des Contact Tracing Teams (CTT), das die Spur des Virus nachverfolgt – oder es zumindest versucht. Bisher leistete die Bundeswehr hier Schützenhilfe. Doch die Soldaten ziehen angesichts der militärischen Lage gerade ab. Wie geht’s weiter mit der Corona-Nachverfolgung? Darüber sprachen wir mit Contu, der trotz Dauerstress vorsichtigen Optimismus verbreitet – und an die Bürger einen dringenden Appell richtet.

Herr Contu, derzeit werden pro Woche mehr als 2000 Neuinfektionen gemeldet. Wie groß ist das CTT, das diese Fälle nachverfolgt?

Das sind etwa 50 Leute, die Soldaten der Bundeswehr mit eingerechnet. Das sind jetzt 17, in Kürze nur noch acht – und dann ist die Bundeswehr weg. Das sogenannte Amtshilfe-Leistungskontingent läuft aus. Hintergrund ist natürlich die angespannte militärische Lage.

Wie geht’s dann weiter?

Wir kompensieren das schon. Gerade stellen wir einige neue Leute ein. Und wir bedienen uns aus dem Personalpool der Staatsregierung. Das sind Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen wie Finanzamt, Vermessungsamt oder auch der Regierung selbst, die bei den CTT-Teams mithelfen. Dieser Personalpool war limitiert, wurde jetzt aber vor dem Hintergrund des Bundeswehr-Abzugs wieder aufgestockt. Aber auch unsere Polizei stellt Leute für das CTT ab: Da ist jede Inspektion – Freising, Neufahrn, Moosburg und Flughafen – involviert. Wir stehen da in ständiger Verbindung mit dem Polizeipräsidium Oberbayern-Nord.

Wie darf man sich die Nachverfolgung vorstellen?

Jeden PCR-Positiven – die „Index-Personen“ – anzurufen, schaffen wir längst nicht mehr. Das war schon bei einer Inzidenz von 100 schwierig, bei mehr als 1000 hat man keine Chance mehr. Daher bekommen alle Infizierten eine E-Mail, die auch ein Symptom-Tagebuch beinhaltet. Das müssen die Betroffenen ausfüllen und zurückschicken. Geplant ist auch, jedem einen Brief zu schicken, mit genauen Anweisungen, wie er sich verhalten soll.

Lesen Sie auch Computervirus legt Klinik lahm - Rettungswagen können Krankenhaus wieder anfahren Das Klinikum Fürstenfeldbruck läuft im Krisen-Modus. Ein Computer-Virus hat sämtliche Rechner und Server befallen. Die Kripo ermittelt. Klinik-Vorstand gibt Neuigkeiten bekannt. Computervirus legt Klinik lahm - Rettungswagen können Krankenhaus wieder anfahren

Und die Kontaktpersonen?

Die werden von den Index-Personen informiert.

Hoffentlich. . .

Ja, darauf müssen wir vertrauen. Anders ist es bei Fällen vulnerabler Gruppen, also Betroffenen in Seniorenheimen etwa. Hier werden die jeweiligen Mitarbeiter von uns sofort telefonisch informiert, damit sie gleich Maßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung treffen können.

Wer steckt sich derzeit an?

Das geht quer durch den Gemüsegarten. Einen Cluster gibt es jedenfalls nicht. Auch keine Häufung in Schulen oder nach größeren Partys. Die Neuinfektionen sind breit gefächert und halten sich auf hohem Niveau.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wie ist der Verlauf?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Fest steht aber, dass der Verlauf bei den Geboosterten milder ist als bei den Ungeimpften. Also gerade jetzt würde eine Impfung sehr viel Sinn machen.

Gerade gehen die Infektionszahlen wieder nach oben. Geht das ewig so weiter – mit einer Sommerwelle am Ende?

Hoffentlich nicht. Ich bin da eher optimistisch. Im vergangenen Jahr gab es auch um diese Zeit einen leichten Anstieg – einen Rückfall quasi – und dann gingen die Infektionszahlen dauerhaft stark zurück. Das wünsche ich uns allen auch in diesem Jahr. Für eine Vorhersage bräuchte ich aber eine Glaskugel.

Was kann man außer der Impfung noch tun?

Wir befinden uns inzwischen in der Phase der Selbstverantwortung. Jetzt ist die Vernunft jedes Einzelnen gefragt. Auch wenn viele Restriktionen wegfallen, muss ich doch nicht alles ausnutzen, was möglich ist. Muss ich denn wirklich auf eine Party mit 100 Gästen gehen?

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.