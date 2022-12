Schmerzhafte Jogging-Runde: Freisinger wird von Hund angefallen

Teilen

Von einem Terrier ist ein Freisinger Jogger (33) ins Bein gebissen worden. (Symbolbild) © Archiv

Schmerzhaft endete die Joggingrunde eines Freisingers. Der 33-Jährige machte eine unliebsame Begegnung mit einem Hund. Für den Halter hat das Konsequenzen

Tüntenhausen – Ein Freisinger (33) war nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag kurz nach 9 Uhr auf seiner Joggingrunde unterwegs. Kurz vor Tüntenhausen begegnete ihm ein Freisinger (66) mit seinem Terrier. Als der Jogger an den beiden vorbeilief, wurde er vom Hund attackiert und in die Jogginghose gebissen. Da er den Hund aber abschütteln konnte, lief er erst ei mal weiter, bemerkte dann aber nach etwa 300 Metern, dass er eine leicht blutende Wunde am Bein davon getragen hatte.

„Deswegen kehrte er zum Hundebesitzer zurück und stellte ihn zur Rede“, heißt es im Pressebericht. Und weiter: „Der 66-Jährige spielte den Vorfall herunter, gab jedoch seine Personalien an.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der 33-Jährige begab sich anschließend selbst ins Klinikum Freising und ließ die Wunde versorgen. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (ft)