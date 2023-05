Tuning-Szene und Elterntaxis: Polizeiaktion VIKTOR legt in Freising Skurriles und Gefährliches offen

Von: Manuel Eser

Auch Elterntaxis hat die Polizei nachgespürt. Vorausgegangen waren Hinweise aus der Bevölkerung. © Lehmann

VIKTOR heißt die Polizeiaktion, die kürzlich stattfand. Dabei stieß die Polizei in Freising nicht nur auf Skurrilitäten, sondern auch gefährliche Transportmanöver.

Freising – Eine Woche lang haben die Beamten der PI Freising unter der Parole „VIKTOR“ intensive Verkehrskontrollen ganz unterschiedlicher Art vorgenommen. Dabei wurden die Einsatzkräfte immer wieder Zeugen skurriler Szenen – auch dank Hinweisen aus der Bevölkerung.

Wo gerne mal die Reifen quietschen

VIKTOR ist ein Programm der Polizei, das dazu dienen soll, die häufigsten Unfallursachen zu bekämpfen und damit Kollisionen in Stadt und Landkreis zu senken. Dabei sind es längst nicht nur durchgedrückte Gaspedale, die zu Kollisionen führen. Auch ignorierte Sicherheitsgurte, Handy in der Hand, Alkohol- und Drogenkonsum können zum Verhängnis werden. Und so standen in der Aktionswoche im Mai nicht nur Geschwindigkeitsmessungen auf dem Programm, sondern vieles mehr. Darüber hinaus griffen die Beamten erstmals Hinweise aus der Bevölkerung auf.

„Uns ist es wichtig, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen“, betont Robert Weller, Polizeioberkommissar im Sachgebiet Verkehr. Und tatsächlich lieferten Informationen von Freisingern der Polizei neue Erkenntnisse. „Uns wurde zum Beispiel mitgeteilt, dass es rund um die Ran-Tankstelle in Freising Auto- und Motorradfahrer gibt, die nachts gerne mal Reifen quietschen lassen“, berichtet Weller. „Tatsächlich haben wir festgestellt: Ja, da gibt es sehr wohl eine Tuning-Szene.“ Insgesamt kontrollierte die Polizei 36 Pkw und ein Motorrad auf Umbauten an ihren Fahrzeugen. Dabei wurden vier Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und sechs gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen.

In den Blick genommen hat die Polizei den Bereich rund um die Ran-Tankstelle, der sich zum Treffpunkt einer Tuner-Szene entwickelt hat. © Lehmann

Vereinsamte Kiss-&-Go-Zonen

Ein Dorn im Auge sind einigen Bürgerinnen und Bürgern offenbar auch sogenannte Elterntaxis – Väter und Mütter also, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Eingangstür fahren. Auch hier wurde die Polizei aktiv und verschaffte sich bei den Steinschulen und der Realschule Gute Änger einen eigenen Eindruck. „Ziel war es, das wilde Parken vor den Schulen in den Griff zu kriegen und auf die extra geschaffenen Kiss-&-Go-Zonen hinzuweisen“, erklärt Weller.

Wie andernorts auch setzte die Polizei hier vor allem auf Gespräche, um zu sensibilisieren. „Wir hätten jeden Tag 50 Strafzettel für falsch parkende Mamis ausstellen können, aber wir wollen nicht immer die Buhmänner sein.“ Die meisten hätten sehr verständnisvoll auf Hinweise reagiert. Fakt sei aber auch, dass die Eltern ihre Kinder lieber woanders aussteigen lassen als von den Planern gedacht.

Gefährlicher Transport im Elterntaxi

Wo es die Polizei nicht bei einem freundlichen Gespräch belassen konnte: bei einigen Eltern, die ihre Kinder teils krass gefährdend transportierten. „Teilweise hatten die Kinder die Schulranzen während der Fahrt auf dem Rücken, waren nicht angegurtet oder hatten keinen entsprechenden Kindersitz“, berichtet Weller. In drei Fällen hätten sogar alle drei Kombinationen zugetroffen. „Und einmal saßen sogar zwei Kinder gleichzeitig auf dem Beifahrersitz.“ Bußgelder und Punkte in Flensburg folgten.

Hanebüchen war auch manches, was Beamte bei den zeitgleich stattfindenden Lkw- und Buskontrollen erlebten. Gezielt wurden dabei die Fahrer von Kleintransportern und Paketlieferdiensten auf Einhaltung der Fahrpersonalregularien überprüft. Dabei fielen der Polizei sechs Fahrer auf, die unangegurtet ihre Liefertour drehten. Zwei Personen nutzten die Fahrt unerlaubt für ein Handy-Gespräch. Und dann machte die Polizei eine besonders interessante Entdeckung: Auf der Ladefläche eines Kleintransporters standen ein Kleinkraftrad und ein E-Scooter. Beide waren gestohlen.

Weller zog ein positives Fazit zur VIKTOR-Woche. „Wir hoffen, dass wir durch diese zielgerichteten Anstrengungen den uns bekannten Beschwerdesituationen und Problemstellungen gerecht wurden und in der Bevölkerung wieder ein etwas gesteigertes Gefahrenbewusstsein schaffen konnten.“ Dazu sei es aber notwendig, Aktionen wie diese regelmäßig zu wiederholen.

