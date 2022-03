U6-Verlängerung bis Neufahrn? Reformplan des Verkehrsministers „macht Hoffnung“ im Landkreis Freising

Von: Wolfgang Schnetz

Im Landkreis Freising bleibt die Hoffnung auf eine Verlängerung der U-Bahn-Linie U6 weiter am Leben. (Symbolfoto) © Markus Schlaf

Elf Politiker aus der Region haben Verkehrsminister Volker Wissing in Sachen U6-Verlängerung nach Neufahrn einen Brief geschrieben. Nun hat er geantwortet.

Landkreis – FDP-Kreisrat Tobias Weiskopf freut sich über die Antwort des Ministers, die in Auszügen wie folgt lautet: „Mit der baldigen Inkraftsetzung der neuen Version der Verfahrensanleitung zur Standardisierten Bewertung werden noch bessere Bedingungen als bisher dafür geschaffen. Auch die von Ihnen im Einzelnen angesprochenen Vorhaben der Verlängerung der U-Bahn-Linie U6 über Garching hinaus sowie der U5 von Neuperlach-Süd bis in den Ludwig-Bölkow-Campus sollten davon profitieren können.“

FDP-Kreisrat Tobias Weiskopf freut sich über die Antwort des Ministers. © Privat

Der Brief

Nachdem eine Studie im Auftrag des Landkreises Freising für die U6-Verlängerung lediglich einen Kosten-Nutzen-Faktor von 0,11 ergeben hatte und das Projekt damit vor erst gescheitert ist, haben sich die Kommunalpolitiker bereits 2020 an Vorgängerminister Andreas Scheuer gewandt – doch eine Antwort blieb trotz Nachhakens aus. Nachdem die neue Ampel-Regierung ihr Wirken aufgenommen hat, haben sie einen neuen Anlauf gewagt, und Minister Wissing hat geantwortet.

Die weitere Antwort

In seinem Brief schreibt der Verkehrsminister: „Die Verfahrensanleitung zur Standardisierten Bewertung wird unter Beteiligung insbesondere der Länder sowie Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in einem gemeinsamen Arbeitskreis überarbeitet.“ Die inhaltlichen Abstimmungen im Rahmen des projektbegleitenden Arbeitskreises seien bereits weitestgehend abgeschlossen. Das geplante ÖPNV-Gesetz mache laut Weiskopf Hoffnung: „Bei der U6 können wir mit Zuschüssen des Flughafens und der TU München rechnen.“, schreibt der Kreisrat.

