Freisinger Kultur „über die Zeit der Pandemie hinübergerettet“

Von: Andreas Beschorner

Vollbesetzt war die Fahrzeughalle der Freisinger Feuerwehr, als sich die Kulturschaffenden der Domstadt nach zwei Jahren Coronapause zum Austausch trafen. © Lehmann

Die Erkenntnis beim Freisinger Kulturempfang: Während der Pandemie haben die Kreativen der Domstadt neue Möglichkeiten kennengelernt.

Freising – Es war ein ungewöhnlicher Ort für einen Kulturempfang: die Fahrzeughalle der Hauptfeuerwache. Aber das passte, denn schließlich war es nach zweieinhalb Jahren Pandemie auch ungewöhnlich, dass sich Freisings Kulturschaffende, Kulturförderer und Kulturliebhaber wieder treffen konnten. Freilich: Der vorgesehene Festredner, Grünen-MdB Erhard Grundl, musste passen: Corona hatte ihn erwischt.

Der Oberbürgermeister

Bevor er zusammen mit dem eigens dafür zusammengestellten Feuerwehr-Chor den Freisinger Feuerwehrmarsch intonieren durfte, trat OB Tobias Eschenbacher ans Rednerpult und blickte auf zwei Jahre Kultur in Corona-Zeiten zurück: „Da hat sich einiges getan, aber leider hat sich auch einiges nicht getan.“ Eschenbacher erinnerte an den Tod des ehemaligen Kulturreferenten Hubert Hierl, stellte den neuen Musikschuleiter Odilo Zapf, die neue Kulturreferentin Susanne Günther und den neuen Kulturamtsleiter Markus Bader vor. Und obwohl man in den vergangenen zwei Jahren Lockdown, Einschränkungen, Lockerungen und wieder Lockdown mitgemacht habe, habe man auch neue Möglichkeiten und neue Orte – etwa den Amtsgerichtsgarten – kennengelernt und „alte Gewohnheiten abgelegt“. So habe man sich einigermaßen „über die Zeit hinübergerettet“.

Dass auch die Feuerwehr etwas mit Kultur zu tun habe und der Veranstaltungsort des Kulturempfangs doch nicht so ungewöhnlich sei, betonte Stadtbrandmeister Oliver Sturde: Vor allem der Feuerwehrverein und der auch am Freitag spielende Spielmannszug sorgten für gesellschaftliches, soziales und kulturelles Leben, hinzu kämen alte Dokumente im Feuerwehr-Archiv, das Bildarchiv und Gegenstände, die bis zurück ins 19. Jahrhundert reichten. Da ist auch der zufällig wiederentdeckte und nach neun Jahren erstmals dargebotene Freisinger Feuerwehr-Marsch dabei.

Die Referentin

Kulturreferentin Susanne Günther nahm ihre Beobachtung, in Freising werde „gerne gemeckert“, hier sei doch nichts los, zum Anlass für einen „kulturellen Spaziergang“ durch die Stadt – von einem Veranstaltungsort zum anderen. Los ging’s am Marienplatz weiter über die Touristinfo am Rindermarkt, den Amtsgerichtsgarten, die Volkshochschule, man „huschte am Asam vorbei“, dem künftigen „Kulturpalast“, gelangte zum Alten Gefängnis, von dort hinauf zum Domberg, weiter über die Christi-Himmelfahrtskirche zum Lindenkeller und zum Weihenstephaner Campus, bevor man über den Schafhof, das Landratsamt die Städtische Musikschule und die Luitpoldanlage samt Luitpoldhalle in der Hauptfeuerwache landete.

Die Rednerin

Für den Straubinger Bundestagsabgeordneten Grundl, der für die Grünen im Ausschuss für Kultur und Medien sitzt, war seine Mitarbeiterin Feride Niedermeier nach Freising gekommen, um den 1,96 Meter großen und 120 Kilogramm schweren Politiker, wie sie sagte, zu vertreten und seine Rede vorzutragen. Thema: „Kulturpolitik? Haben wir keine anderen Probleme?“. Ja, schon: Klimakrise und Ukraine-Krieg freilich. Aber es gelte eben auch: „Wir wollen ohne Kunst nicht sein.“

Das konnten die Gäste des Kulturempfangs der Stadt Freising nur unterschreiben, bevor sie sich zu Klängen der Stadtkapelle Freising an das Büfett machten und den Abend bei Kulturgesprächen ausklingen ließen.

