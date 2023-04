Uferlos 2023 in Freising: Markt der Möglichkeiten, Party unterm Sternenhimmel - und ein Weltstar

Bis tief in die Nacht können die Festivalbesucher – wie hier zuletzt im Jahr 2019 – im Vimpay-Zelt feiern. © Lehmann (Archiv)

Das Uferlos Festival 2023 hält für die Besucher wieder ein richtig dickes Programm bereit - und holt obendrein eine Musik-Legende nach Freising.

Freising – Über 100 Bands und Künstler, rund 70 Marktstände, Zelte und Bierbänke – das kann nur das Uferlos-Festival sein. Nach drei Jahren Zwangspause steigt vom 12. bis 21. Mai in der Luitpoldanlage die zwölfte Auflage des großen Festivals, das ein Treffpunkt und Fest für Jung und Alt, für Musikliebhaber, Tanzwütige, Nachtschwärmer und die ganze Familie sein soll.

Es sind die Details, die das unverwechselbare, sympathische Flair des Festivals ausmachen: die vielen Aussteller aus der Region auf dem bunten Markt der Möglichkeiten, der Schwerpunkt auf Qualität und Nachhaltigkeit, die breite Palette an lokalen und überregionalen Bands zwischen Pop, Rock, Jazz, Hip Hop, Volks- und Weltmusik sowie ein Kinderland voller Spiel, Spaß und Fantasie. Und wie immer laden gemütliche Biergärten und zu später Stunde das Pub zum Verweilen ein. Und das alles bei freiem Eintritt! Also: fast alles.

Legende zu Gast: Bob Geldof spielt am 13. Mai am Uferlos in Freising

Lediglich der Auftritt von Bob Geldof and the Bobkatz am 13. Mai in der Luitpoldhalle kostet Eintritt. Denn der Mann ist Legende: Initiator von „Live Aid“, unermüdlicher Kämpfer für die Ärmsten dieser Welt, Ex-Frontmann der nicht minder legendären Boomtown Rats und von der britischen Queen zum Ritter geschlagen, also Sir Bob Geldof. Am 13. Mai wird der inzwischen 71-Jährige zusammen mit den Bobkatz seinen offenbar einzigen Auftritt in Deutschland geben.

Weltstar in Freising: Bob Geldof spielt am 13. Mai. © S. Page

Es ist der bisher vielleicht „dickste Fisch“, den die Stadtjugendpflege in Zusammenarbeit mit der Uferlos GmbH für das Festival in der Luitpoldanlage an Land gezogen hat. Und das will etwas heißen, waren doch schon Manfred Mann’s Earth Band, Mother’s Finest, Ten Years After, Johnny Winter, Barclay James Harvest oder auch das Electric Light Orchester zu Gast an den Freisinger Gestaden der Isar.

Weitere Programm-Highlights

Einen „Knaller“ erlebt das Vimpay Zelt am Sonntag, 14. Mai, um 21.30 Uhr: Kai und Funky von Ton Steine Scherben feat. Birte Volta zelebrieren den Deutschrock. Das Trio aus der Sparte Deutschrock-Legenden schöpft aus dem Repertoire Rio Reisers und der Scherben und hält die Erinnerungen an eine rebellische Zeit wach. Im Fokus stehen heuer aber auch das Freisinger Bank Zelt, das mit dem Irish Pub für gemütliches Kneipenflair sorgt, das Stadtwerke Kaffeehauszelt, wo am 16. Mai die Verleihung des Jugendkulturpreises stattfindet. Auch wird es wieder ein eigens gebrautes Festival-Bier am Weihenstephaner Weißbier-Karussell geben. Und dann ist da noch der Reisemarkt-Kidsclub – in diesem Jahr neu in einem bunten Zirkuszelt mit Konzerten, Theater, Wissenschaftsworkshops und vielem mehr.

Das Herz des Festivals ist der Markt der Möglichkeiten, der für Vielfalt und Nachhaltigkeit steht. Zwischen Schmuck, Kleidung, Spielzeug und einer riesigen Palette an Accessoires und Einrichtungsgegenständen warten Spezialitäten aus aller Welt darauf, von den Besuchern verkostet zu werden. Das gesamte Programmheft zum Download: www.uferlos-festival.de/programmheft.

Spendenaktion Dieses Jahr spendet die Uferlos Kultur und Veranstaltungs GmbH an den gemeinnützigen Verein Phoenix Freising, der Menschen nach erworbener Hirnschädigung und deren Umfeld unterstützt und begleitet.

