Uhu mit Geflügelpest – jetzt droht im Landkreis Freising die Stallpflicht für alle

Das wäre der Ernstfall, falls es in einer Geflügelzucht ein Fall von Geflügelpest auftreten sollte. Bis jetzt hat es nur einen Uhu erwischt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach einem Fall von Geflügelpest in Zolling mahnt das Landratsamt: Die strikte Maßnahmen zum Schutz vor weiterer Ausbreitung unbedingt einhalten!

Landkreis – Im Landkreis Freising ist ein aktueller Fall von Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – amtlich bestätigt. Das teilte am Dienstag das Landratsamt Freising mit. Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut habe bei einem Uhu aus dem Gemeindegebiet Zolling das Geflügelpest-Virus vom Typ H5N1 nachgewiesen, berichtet Behördensprecher Robert Stangl. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung und insbesondere zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel weist das Landratsamt Freising alle Geflügelhalter darauf hin, sich strikt an die bereits am 9. Dezember 2021 für den gesamten Landkreis Freising angeordneten erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen zu halten.

Auch die Hobbyzüchter müssen aufpassen

Stangl: „In der entsprechenden Allgemeinverfügung sind unter anderem ein Ausstellungsverbot für Geflügel, ein Fütterungsverbot für bestimmte Wildvögel und verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für den gesamten Landkreis Freising festgelegt.“ Denn nur durch konsequenten Kleider- und Schuhwechsel, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen, Sicherung gegen unbefugtes Betreten der Haltungen sowie Unterbindung des Kontakts zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln könnten die Einschleppung des Erregers und die daraus resultierenden erforderlichen Maßnahmen verhindert werden: eine Stallpflicht oder gar die Tötung des Bestands. Alle Geflügelhalter – auch Hobbyhalter – seien verpflichtet, diese Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten.

Das Landratsamt Freising bittet vorsorglich alle Geflügelhalter, sich auf eine tierschutzgerechte Unterbringung ihrer Tiere im Rahmen einer Aufstallungspflicht vorzubereiten. Bei weiteren Funden positiver Vögel wäre dies zum Schutz des Haus- und Nutzgeflügels „unumgänglich“, betont Stangl.

Wichtig außerdem: Grundsätzlich gelte H5N1 als „potenziell gefährlich“ für Menschen, jedoch seien Ansteckungen extrem selten. Bisher gebe es keinen bekannten Fall einer Infektion eines Menschen über Wildvögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland.

Alle Bürger werden gebeten, verendet aufgefundene Vögel dem Veterinäramt Freising, der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei unter Angabe des Fundortes (idealerweise mit Koordinaten) zu melden. Die toten Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden.

Gut zu wissen

Die betreffende Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landratsamts zu finden (www.kreis-freising.de).

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus der sich die betroffenen Gebiete ergeben, sind auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.lgl.bayern.de) unter dem Stichwort „Geflügelpest“ verfügbar.

