Ukraine-Effekt: In Freising steigt die Arbeitslosenquote auf 2,6 Prozent

Den größten Personalbedarf verzeichnete im August das Segment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit. dpa © Ole Spata/dpa

Auf 2,6 Prozent ist die Arbeitslosenquote im Kreis Freising im August gestiegen - ein für die Saison typischer Effekt. Bald sinkt die Zahl wieder.

Landkreis – Die Zahl der Arbeitslosen in den Kreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg erhöhte sich im August im Vergleich zum Juli um 868. Damit waren insgesamt 9112 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Quote stieg um 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent an (Kreis Freising: 2,6). Damit erreichte die Quote den Wert von August 2021. Der Anstieg ist teilweise auf die Zuwächse der Arbeitslosenmeldungen von ukrainischen Geflüchteten zurückzuführen, die seit Juni in der Statistik erfasst werden.

Während der Ferienzeit stellen die Firmen kaum Leute ein

Allerdings hätte es auch ohne diese Entwicklung eine Zunahme der Arbeitslosigkeit gegeben: „Wir beobachten einen für die Saison typischen Effekt“, erläutert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. „Zum einen halten sich viele Personalabteilungen während der Ferienzeit mit Einstellungen eher zurück, Entscheidungen werden auf September vertagt.“ Zum anderen würden sich im August verstärkt junge Menschen arbeitslos melden, die nach der Schule nicht nahtlos in ein Beschäftigungsverhältnis übergehen.

Entsprechend stieg die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen im August um 0,8 auf einen Wert von 2,8 Prozent an. Insgesamt waren zuletzt 1137 Personen dieser Altersgruppe im Bezirk der Freisinger Agentur arbeitslos gemeldet. Das waren 295 mehr als im Juli. Erfahrungsgemäß sinkt die Zahl ab Herbst wieder, so Windisch.

Personalnachfrage gestiegen

Arbeitsuchende haben zudem gute Chancen, denn die Personalnachfrage ist weiter angestiegen: Im August meldeten die Betriebe 1158 neu zu besetzende Stellen in den vier Landkreisen (157 mehr als im Vormonat). So befanden sich 6409 Angebote im Stellenpool. Im Vergleichszeitraum von 15 Jahren ist dies der bislang höchste Bestand. Den größten Personalbedarf verzeichnete im August 2022 das Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (1494 vakante Stellen). Das produzierende Gewerbe hatte 1431 Stellen frei. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus waren 1079 Stellen offen.

Ausbildungsmarkt im Agenturbezirk

Zum September startet auch offiziell das neue Ausbildungsjahr. Dennoch herrscht auch jetzt noch viel Bewegung bei der Vermittlung von Ausbildungsplätzen: Seit dem Start des Berufsberatungsjahres 2021/2022 am 1. Oktober 2021 meldeten sich 2555 Jugendliche aus den vier Landkreisen zur Berufsberatung an – 32 weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 235 Jugendliche waren im August 2022 noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Im Gegenzug hatten bereits 2320 Personen eine schulische oder berufliche Perspektive gefunden.

Seit Oktober 2021 wurden der Agentur für Arbeit von den Betrieben insgesamt 3093 zu besetzende Ausbildungsstellen in den Kreisen Freising, Erding, Ebersberg und Dachau gemeldet. Im August 2022 waren davon noch 1421 Stellen vakant.

Auch im Handwerk gibt es weitere freie Stellen für Nachwuchskräfte. Wer also noch auf der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb ist, hat auch jetzt gute Chancen.

2912 Arbeitslose im Kreis Freising

Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Kreis Freising im August auf insgesamt 2912 Personen an; 439 mehr als im Juli. Damit erhöhte sich auch die Quote um 0,4 Prozentpunkte auf 2,6 Prozent und erreichte denselben Wert wie im August 2021. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen stieg von 1,9 Prozent im Juli auf 3,0 Prozent an.

Die Freisinger Unternehmen meldeten der Agentur für Arbeit im August 396 neu zu besetzende Arbeitsstellen, 25 Stellen mehr als im Vormonat. Insgesamt befanden sich 2229 Arbeitsangebote im Stellenpool.

Ausbildungsmarkt im Landkreis

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2021 informierten die Betriebe die Agentur insgesamt über 1094 offene Lehrstellen im Landkreis, 104 Stellen mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon waren im Au-gust noch 508 Stellen unbesetzt. Im selben Zeitraum machten sich 834 Jugendliche mithilfe der Freisinger Berufsberatung auf die Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz, 37 weniger im Vergleich zum Vorjahr. Davon hatten im August 69 Jugendliche noch keine konkrete berufliche oder schulische Perspektive.

