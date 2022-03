Busse voller Geflüchteter kommen im Kreis Freising an: Inzwischen mehr als 220 Menschen registriert

Mit Bussen kamen die Menschen schließlich im Landkreis Freising an. © Landratsamt

Wieder sind Menschen aus der Ukraine im Landkreis Freising angekommen. Das Landratsamt berichtet über die aktuelle Lage.

Landkreis – Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine wächst rasant an und stellt die Behörden vor Herausforderungen: „Wie dynamisch die Lage derzeit ist, zeigt sich an den Ereignissen, mit denen die Verantwortlichen der Koordinierungsgruppe Ukraine sowie alle damit befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts und der Hilfsorganisationen in den vergangenen Tagen konfrontiert waren“, berichtet Susanne Zottmann, persönliche Referentin des Freisinger Landrats Helmut Petz. Inzwischen seien 220 Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet im Landkreis Freising registriert.

99 davon kamen in der Nacht zum Dienstag in Moosburg an und wurden dort zunächst in der für solche Fälle vorbereitenden Turnhalle der Kastulus-Realschule untergebracht. Nachdem bereits am Freitag 30 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung angekommen waren, ist für Sonntagvormittag ein Bus mit 50 weiteren Flüchtlingen angekündigt worden, so Zottmann. „Das Personal für Registrierung, Corona-Test und weitere Betreuung, Unterkünfte und sogar drei freiwillige Dolmetscherinnen waren organisiert. Doch der Bus kam nicht.“

Die Turnhalle der Kastulus-Realschule in Moosburg ist die erste Station im Landkreis Freising für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. © Landratsamt

Menschen am Münchner Hauptbahnhof abgeholt

Dafür kam er dann am Montag spätabends. Gegen 16.30 Uhr informierte die Regierung das Landratsamt, dass bis Dienstagmorgen um 8 Uhr rund 1000 Flüchtlinge in die Landkreise „abverlegt“ und etwa 75 Personen im Laufe des Abends in Freising ankommen würden. „Wir wussten zwar nicht, wann die Menschen eintreffen, haben aber sofort alles organisiert, damit die Aufnahme reibungslos ablaufen kann“, berichtet Werner Wagensonner, Leiter des Sozialamts am Landratsamt. Gegen 20 Uhr dann die Meldung: In München stehen keine Busse mehr zur Verfügung. „Wir haben dann zwei Busse der eines örtlichen Busunternehmens organisiert, die die Menschen am Münchner Hauptbahnhof abgeholt haben.“

Kurz vor Mitternacht erreichten die Flüchtlinge dann Moosburg – 99 statt 75 an der Zahl. Bereit standen erneut die Kräfte des Landratsamts, die die Registrierung übernahmen, sowie eine Dolmetscherin zur Unterstützung. Das BRK übernahm die Corona-Testungen. Erneut wurden laut Zottmann zwei Personen positiv getestet, die mit ihren Familien zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung (Turnhalle der Stadthalle Moosburg) isoliert untergebracht wurden (drei Erwachsene und sieben Kinder).

Auch Haustiere aufgenommen

Alle anderen Flüchtlinge verblieben in der Turnhalle der Realschule Moosburg gleich nebenan. „Dort wurden sie noch in der Nacht durch die BRK-Bereitschaft Moosburg verpflegt, die am Dienstagmorgen auch für das Frühstück sorgte“, berichtet Zottmann. Mittags übernahm dann ein Caterer. „Wir haben auch zwei Hunde und eine Katze aufgenommen“, ergänzt Kreisbrandrat Manfred Danner. Das Veterinäramt Freising hat diesbezüglich anfallende Aufgaben bereits in die Wege geleitet.

Unterdessen geht die Arbeit am Landratsamt zur Koordination infolge des Ukraine-Kriegs intensiv weiter. Am Montag hat die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) gemeinsam mit der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UG ÖEL) eine Stabsstelle in der Klosterbibliothek errichtet. Von dort aus sollen die zukünftig anfallenden Aufgaben sowie die Verteilung und Unterbringung der Menschen aus der Ukraine geplant und koordiniert werden. „Der bestehende Katastrophenfall aufgrund der Corona-Pandemie wurde um die Krise in der Ukraine erweitert“, informiert Zottmann. Seitdem übernehmen die beiden örtlichen Einsatzleiter, Kreisbrandrat Manfred Danner und Ortsbeauftragter Michael Wüst vom THW, die Koordinierung der Helfer von Feuerwehr und THW im Landkreis. Seit Montag finden täglich Lagebesprechungen statt, um bestmöglich reagieren zu können.

Weitere Unterkünfte werden gesucht

Wann die jetzt in Moosburg untergebrachten Personen in andere Unterkünfte umziehen können, steht noch nicht fest. Die Suche und Prüfung geeigneter Objekte gehe unvermindert weiter. Es gebe inzwischen schon einige Plätze, doch wie lange diese reichen werden, müsse sich erst zeigen. Zur Sicherheit wird am Dienstagabend die Turnhalle der Realschule Eching ebenfalls in eine Flüchtlingsunterkunft mit 250 Betten verwandelt. Hier sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, BRK, THW und Johannitern erneut gefragt. Die nächsten Busse mit geflüchteten Menschen sind laut Zottmann bereits angekündigt. ft

