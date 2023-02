Wohl wegen Ukraine-Krieg und Kälte: Arbeitslosenquote klettert auf 3,0 Prozent

Teilen

623 Frauen und Männer mussten sich im Kreis Freising arbeitslos melden. DPA © Oliver Berg

Im neuen Jahr ist die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitsagentur Freising, zu der auch die Landkreise Dachau, Ebersberg und Erding gehören, gestiegen. Verantwortlich dafür sind das Wetter – und der Krieg gegen die Ukraine.

Landkreis – Im Freisinger Agenturbezirk stieg die Zahl der Arbeitslosen von Dezember auf Januar um 1483 auf insgesamt 9878 im Agenturbezirk. Entsprechend erhöhte sich die Quote von 2,3 auf 2,7 Prozent (Freising: 3,0). Im Januar 2022 lag sie noch bei 2,4 Prozent. „Unternehmen in den witterungsabhängigen Branchen sehen sich in der kalten Jahreszeit oftmals gezwungen, ihren Betrieb stark einzuschränken und teilweise auch Personal zu entlassen“, erklärt Agenturchef Nikolaus Windisch. „Deshalb ist ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar typisch für die Saison.“

Einfluss des Kriegs

Die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine sind ebenfalls auf dem regionalen Arbeitsmarkt spürbar – und könnten noch länger andauern. „Im Moment deutet vieles darauf hin, dass der Krieg weiter andauert. Wir stellen uns entsprechend darauf ein, dass die Menschen, die derzeit bei uns Schutz suchen, doch länger in der Region bleiben werden. Wir versuchen, sie weiterhin bestmöglich bei der Suche nach einer Arbeitsstelle zu unterstützen“, betont Windisch. Im Januar 2023 waren insgesamt 2709 erwerbsfähige Ukrainer bei den Jobcentern in den vier Landkreisen gemeldet. „Viele Ukrainerinnen und Ukrainer bringen Fähigkeiten mit, die auf unserem Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch und die Chancen für alle Jobsuchenden sind insgesamt gut.“

Mehr offene Stellen

Die Personalnachfrage ist weiter auf gutem Niveau: Im Januar informierten die regionalen Unternehmen die Arbeitsagenturen in Freising, Erding, Dachau und Ebersberg über 733 neu zu besetzende Stellen. Damit befanden sich insgesamt 6374 Arbeitsangebote im Stellenpool – 990 mehr als im Januar 2022. Den größten Bedarf verzeichnet der Berufsbereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit mit insgesamt 1560 vakanten Stellen, danach kommen das produzierende Gewerbe (1464) und der Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus waren (999).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Positiv entwickelte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort in den vier Landkreisen. Die neuesten Auswertungen zeigen einen leichten Anstieg der Zahl zwischen Juni 2021 und Juni 2022 um 1928 Personen auf insgesamt 218 486 Beschäftigte – das entspricht 0,9 Prozent. Konkret im Landkreis Freising stieg diese Zahl um 71 Personen (0,1 Prozent) auf 83 251 Beschäftigte an.

Landkreis Freising

Im Landkreis Freising waren im Januar insgesamt 3377 Personen arbeitslos gemeldet – 623 Frauen und Männer mehr als im Dezember 2022. Die Arbeitslosenquote kletterte entsprechend um 0,5 Prozentpunkte auf ein aktuelles Niveau von 3,0 Prozent. Im Januar 2022 lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Freising bei 2,6 Prozent.

Was die Personalnachfrage angeht, meldeten die Unternehmen dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit zuletzt 295 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Kreis Freising. Insgesamt befanden sich im Januar 2023 damit 2199 Arbeitsangebote im Stellenpool der Freisinger Arbeitsagentur. Das waren 331 Stellen mehr als im Januar vor einem Jahr. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.