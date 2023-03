Ukrainerin vergewaltigt: Urteil im Prozess gegen Nachbar gefällt - Opfer lehnt Entschuldigung ab

Zu einer Haftstrafe ist jetzt ein 39-Jähriger verurteilt worden, weil er eine Ukrainerin im Landkreis Freising betäubt und vergewaltigt hatte. Strafmilderung wurde ihm nicht gewährt. © dpa

Eine Ukrainerin ist in den Landkreis Freising geflohen und wurde dort Opfer eines Vergewaltigers. Der Mann, ihr Nachbar, musste sich nun vor Gericht verantworten.

Landkreis Freising/Landshut – „Ich habe immer funktioniert“, hat ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Landshut unter Tränen beteuert. Er wisse nicht, was da in ihn gefahren sei; vermutlich sei er „ein bisschen verliebt“ gewesen.

Die sechste Strafkammer sah es nach zwei Verhandlungstagen als erwiesen an, dass der 39-Jährige am 6. Juli 2022 einer Bekannten Kirschlikör zu trinken gegeben hat, den er zuvor mit K.o.-Tropfen versetzt hatte. Dann verging er sich an ihr. Der Familienvater kannte auch dann kein Erbarmen, als sie sich mehrfach übergeben musste und zeitweise bewusstlos wurde.

Von einer Entschuldigung wollte die 30-jährige Ukrainerin am Montag vor der sechsten Strafkammer am Landgericht Landshut nichts wissen. Sein Geld könne er auch behalten.

Zu spät bereut

Für Staatsanwalt Alexander Kosak war der „Zeitpunkt der Reue doch relativ spät gewählt“. Er forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten. Verteidiger Olaf Groborz beantragte eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Am Ende erhielt der 39-Jährige eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten. „Schuldig der schweren Vergewaltigung und gefährlichen Körperverletzung“, lautete das Urteil der Kammer unter Vorsitzendem Richter Thomas Lindinger. Der angeklagte Sachverhalt sei erwiesen durch das Geständnis des Angeklagten, die Zeugenaussagen sowie den Sachverständigengutachten, die etwa DNA-Spuren des Angeklagten im Intimbereich der Geschädigten belegt hätten.

Die 30-Jährige war im März infolge der russischen Invasion in die Ukraine mit ihren Kindern und der Schwiegermutter in eine kleine Gemeinde im Landkreis Freising gekommen. Schnell hatte sie geglaubt, in ihrem Nachbarn einen Freund gefunden zu haben. Dabei gab sie dem 39-Jährigen – dessen Frau und Sohn im Ausland leben – laut Anklage wiederholt zu verstehen, „dass eine Liebesbeziehung für sie nicht in Betracht“ komme. Am Abend des 6. Juli bog der 39-Jährige nach einem gemeinsamen Ausflug auf einen Feldweg ein, „um mit ihr, auf bairisch gesagt, zu schnapseln“, so Lindinger in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe sein Vorhaben bereits im Vorfeld geplant und den Likör dementsprechend präpariert. Es folgten sexuelle Übergriffe im Fahrzeug und auf dem Feldweg.

Der Mann hatte zu Prozessbeginn über Verteidiger Groborz einräumen lassen, dass er die Geschädigte mit dem Finger missbraucht habe. Der Strafrahmen für die Vergehen des Angeklagten, der bis dato strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war, lag zwischen drei und 15 Jahren.

Keine Strafmilderung

Gründe für eine Strafmilderung gab es keine. So hatte etwa der von der Verteidigung angestrebte Täter-Opfer-Ausgleich aufgrund der ablehnenden Haltung des Opfers „keinerlei friedensstiftende Wirkung“, wie Lindinger es formulierte. Der Friseurin war aufgrund des Geständnisses eine Aussage zur Sache selbst vor Gericht erspart geblieben. Die Kammer hatte sie lediglich zu den Folgen der Tat befragen wollen. Dem Vernehmen nach sind diese gravierend. Sie leide unter dem Vertrauensbruch, hatte die Frau berichtet; der Angeklagte habe auch ihre Kinder gekannt. Ihre Schwiegermutter habe ihr eine Mitschuld an dem Vorfall gegeben. Heute traue sie sich nicht mehr alleine aus dem Haus, könne keinen männlichen Kunden die Haare schneiden.

Lindingers Fazit nach der Begegnung: „Die hat das nicht gut überwunden.“ Ihre Vermieterin hatte massive Kontaktschwierigkeiten vor Gericht bestätigt: Die einst lebenslustige Frau verstecke sich nur noch. Auch die Vermieterin konnte mit einer Entschuldigung des Angeklagten ihr gegenüber wenig anfangen: „Wie konntest Du nur so einen Scheiß machen?“

