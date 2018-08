Umweltminister Huber stellt in Freising Masterplan für Moore vor - Startbahngegner auch dabei

Der heiße, niederschlagsarme Sommer heuer hat es gezeigt: Der Klimawandel ist auch in Bayern angekommen. Eine Antwort auf die Veränderung der Umwelt könnten neue Bewirtschaftungsformen von Moorflächen sein. Deshalb hat der bayerische Umweltminister Marcel Huber am Mittwoch Freisinger Moorflächen besucht und ist dabei auch auf Startbahngegner gestoßen.

Freising – Auf dem Weg ins Freisinger Moor marschierte Umweltminister Marcel Huber auf eine Wand zu: „Keine dritte Startbahn“ stand auf dem langen Transparent, mit dem Aktivisten von Plain Stupid und des Bürgervereins Freising den Politiker empfingen. Huber stellte sich den Demonstranten fünf Minuten und hörte aufmerksam zu. „Ich hoffe, dass was beim Ministerpräsidenten ankommt“, sagte die Freisinger Bürgermeisterin Eva Bönig (Grüne). „Denn Markus Söder legt nicht fest, was aus dem Landtagswahlkampf herausgehalten wird und was nicht.“ Die Protestaktion bei der Moorbesichtigung war für sie stimmig, denn auf den Flächen einer geplanten dritten Startbahn lägen weitere Niedermoore für einen Freisinger Biotop-Verbund.

+ Vor rund 100 Gästen stellte Professor Matthias Drösler am Mittwochvormittag das Projekt „MOORuse“ vor. Auch Umweltminister Marcel Huber zeigte sich beeindruckt. © Bauer

Auf landwirtschaftlichen Flächen zwischen Freising und Giggenhausen laufen seit 2016 mehrere Versuche der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT). Sie dienen dazu, neue Pflanzenarten im Moor zu etablieren. Futuristisch anmutende Messgeräte untersuchen Pflanzen, die in der Folge des Klimawandels in Bayern wertvoll werden könnten. Professor Matthias Drösle, Leiter des Instituts für Ökologie und Landschaft, untersucht mit seinen Studenten die regionale Anpassung von Pflanzen an den Klimawandel und die Möglichkeiten für den globalen Klimaschutz.

„Die Nachhaltigkeit ist bei unserer Arbeit das höchste Gebot“, sagte der Professor. Er stellte dem bayerischen Umweltminister vor, wie durch Moor-Bewirtschaftung für die Landwirtschaft vermarktungsfähige Produkte entstehen könnten, etwa hochwertiges Baumaterial, Torfersatz oder Biogas. „Der Klimawandel ist Fakt und hat Bayern erreicht“, sagte Minister Marcel Huber. Man müsse künftig mit Mooren anders umgehen, weil diese Kohlendioxid speichern würden. „Gehen sie kaputt, dann geben sie dieses Kohlendioxid frei.“

+ Christina Hartung stellte den Gästen des Ortstermins anhand eines Versuchsaufbaus vor, wie aus Moor-Gräsern Biogas gewonnen werden kann. © Bauer

Huber erhofft sich von der Wissenschaft neue Ideen und Vorbildbeispiele für Moornutzungen. Mit dem „Masterplan Moore in Bayern“ möchte der Minister die Flächen dauerhaft sichern und eine Austrocknung stoppen. Tim Eickenscheidt (33) stellte die Experimente zur Etablierung von moorgeeigneten Pflanzen vor und machte deutlich, dass die Wissenschaft mittendrin steckt in einem langen Prozess, „bei dem die Wirtschaftlichkeit der Schlüssel zu allem ist“. Der Student würde sich wünschen, dass die Subventionen für Landwirte verändert werden – von der generellen Förderung für eine Moorfläche hin zur besonderen Förderung für ökologisch wertvolle Maßnahmen. Maisanbau im Moor sei beispielsweise kontraproduktiv.

Carla Bockermann (33) schreibt ihre Doktorarbeit über die Versuchsflächen im Moos und stellte vor, wie Einhausungen von Gräsern den künftigen Klimawandel simulieren sollen. Ihr ist es wichtig, Natur-Optionen zum Anfassen den Landwirten anzubieten: „Man muss viele Beispiele schaffen, und diese Flächen müssen dann auch zugänglich sein.“

Das Versuchsgelände im Freisinger Moos wurde 2016 geschaffen, heuer werden erste Ergebnisse ausgewertet. Professor Drösler betont, dass der Druck, wissenschaftliche Lösungen auch für große Flächen zu entwickeln, immer schneller steigt: „Dieses Jahr ist der Beleg dafür, dass wir jetzt handeln müssen.“ Marcel Huber verließ das Moor mit einem Versprechen: „Dass wir in Bayern unsere Moore künftig anders behandeln werden“. nico bauer