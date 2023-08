Unerwünschte Badegäste: Für Vierbeiner im Landkreis Freising herrschen im Sommer wahre Hundstage

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Verboten! Am Pullinger See haben Hunde nichts verloren. Uneinsichtige Hundehalter können mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro rechnen. Der Ärger im Landkreis hält sich zwar in Grenzen, viele Hundebesitzer wünschen sich aber bei diesen Temperaturen nichts sehnlicher als ein Gewässer, in dem ihre Vierbeiner sich abkühlen können. © Lehmann

Hunde sitzen im Landkreis Freising bei tropischen Temperaturen auf dem Trockenen: Baden ist den Vierbeinern in keinem der Weiher im Landkreis Freising gestattet.

Landkreis – Baghira ist traurig. Der dreijährige Cane-Corso-Rüde schwimmt für sein Leben gern. Leider muss sein Frauchen dafür jedes Mal weite Strecken mit dem Auto fahren. Denn im Umkreis von Freising sind Hunde am Weiher keine gern gesehenen Badegäste. Nun sitzt Baghira an solchen Hundstagen wie in den vergangenen Wochen und bei sengender Hitze weitgehend auf dem Trockenen. Denn der Weg zum Mallertshofer See in der Gemeinde Oberschleißheim, an dem Hunde das ganze Jahr über schwimmen dürfen, ist weit und die Zeit, da regelmäßig hinzufahren, hat sein Frauchen nicht. Aber wieso sind Hunde eigentlich so unerwünscht an den Seen?

Uneinsichtige Hundehalter in Haag: „Der Ärger ist vorprogrammiert“

Haags Bürgermeister Anton Geier kennt das Problem aus der anderen Perspektive. „Die meisten akzeptieren es, dass am Haager Weiher keine Hunde erlaubt sind“, sagt er. Doch auch hier trifft man immer wieder mal auf „ein paar Uneinsichtige, die ihre Hunde zwischen den Badegästen durch ins Wasser rennen lassen“. Der Ärger sei da freilich vorprogrammiert, gerade wenn sie über das Handtuch von kleinen Kindern in Richtung Wasser fetzen. Dass sich die Badegäste davon gestört fühlen, gerade diejenigen, die Angst vor Hunden haben, kann Geier nachvollziehen. Aber es geht nicht nur um die Badegäste: „Unser See liegt mitten im FFH-Gebiet“ – dem Lebensraum von Enten, Blesshühnern und anderen Wildtieren, die „ihre Ruhe wollen“. Dass den Tieren Hunde hinterherjagen, komme immer wieder mal vor.

Keine Kontrollen in Zolling: „Die Leute reden einfach miteinander“

Zur Hauptbadesaison sind Hunde auch am benachbarten Anglberger Weiher verboten. Die Gemeinde Zolling setzt aber, statt streng zu kontrollieren, auf die Vernunft der Hundehalter. Dennoch nutzen viele von ihnen die schöne Gegend rund um den See als Gassistrecke, „das ist freilich in Ordnung“, sagt Zollings Bürgermeister Helmut Priller. Und wenn sich doch einer der Badegäste an einem Hund stört? „Die Leute reden dann einfach miteinander, nehmen aufeinander Rücksicht. Ich habe noch nie mitbekommen, dass es da irgendwelche Konflikte gegeben hätte“, sagt Priller. Und sobald die Badesaison beendet ist, dürfen die Hunde im See schwimmen.

Im Sommer Hunde in Pulling verboten, doch „außerhalb der Badesaison erlaubt“

Auf Freisinger Flur liegen insgesamt vier Badeseen: der Vöttinger, die beiden Pullinger Seen und die Stoibermühle. Wie Freisings Pressesprecherin Christl Steinhart erklärt, ist während der Badesaison, vom 15. Mai bis 15. September, das Mitbringen von Tieren an die Weiher grundsätzlich per Satzung verboten. Für die Stoibermühle und den Vöttinger Weiher gilt dies nach einer Verordnung des Landratsamts aus dem Jahr 1995 das ganze Jahr über.

Anders am Pullinger und dem kleinen Pullinger See: Dort dürfen Hunde außerhalb der Badesaison ins Wasser – „vorausgesetzt, das Erholungsrecht anderer Besucherinnen und Besucher wird durch die mitgeführten Hunde nicht beeinträchtigt“, wie Christl Steinhart erklärt.

Der Außendienst des Ordnungsamts sieht auch in den Freisinger Naherholungsgebieten laufend nach dem rechten. Grundsätzlich könne das Mitbringen von Hunden als ein Verstoß gegen die Satzung als Ordnungwidrikeit mit Geldbußen von bis zu 1000 Euro geahndet werden. „Verstöße gegen das Hundeverbot sind aber glücklicherweise selten“, wie Steinhart sagt. In der Regel wird das im Gespräch geklärt, die Hundebesitzerinnen oder -besitzer darauf hingewiesen und gebeten, das Naherholungsgebiet mit dem Hund zu verlassen.

Neufahrn: Hunde von Mai bis September verboten

Auch im Süden des Landkreises ist keine Ausnahme zu finden. Die Gemeinde Neufahrn hält seit 2007 an der Satzung fest, wie Pressesprecherin Gabriele Ostertag-Hill erklärt. In der bereits genannten Badesaison sind Tiere an und in Badeseen verboten. Die Neufahrner Mühlseen stehen den Vierbeinern zwischen Mitte September und Mitte Mai zur Verfügung.

Fazit: Für Vierbeiner im Landkreis Freising schaut es schlecht aus mit einer Erfrischung in einem der Weiher. Und so hat Baghiras Frauchen ihrem Vierbeiner zwischenzeitlich ein Plantschbecken im Garten aufgestellt, um die Hundstage auch für ihn einigermaßen erträglich zu machen.

Erholungsflächenverein

Ein Großteil der Seen im Landkreis Freising befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Vereins zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München, kurz Erholungsflächenverein. Im einzelnen sind dies im Landkreis Freising der Anglberger, Echinger, Haager, Hollerner und Kranzberger See, das Waldbad Nandlstadt, die Neufahrner Mühlseen, die Pullinger Seen sowie die Stoibermühle. Der Verein wurde 1965 mit dem Ziel gegründet, überörtliche Erholungsflächen zu schaffen und sicherzustellen. Mitglied sind Gemeinden aus den Landkreisen München, Bad-Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Freising. Laut Christian Mohr vom Erholungsflächenverein sei an allen Seen, die in der Trägerschaft des Vereins liegen, Hunde zur Badesaison verboten. Nicht nur aus hygienischen Gründen im Wasser, sondern auch, damit die Hunde nicht ohne Leine zwischen den Badegästen herumlaufen und ihre Häufchen auf der Liegewiese hinterlassen. Die Satzungen im einzelnen arbeiten die jeweiligen Landkreise bzw. Gemeinden aus, in denen auch geregelt wird, ob das Badeverbot für Tiere das ganze Jahr über oder nur zur Badesaison gilt. Mohr würde sich wünschen, ausreichend Angebote für Hunde zu schaffen, um bei dem Thema den Druck rauszunehmen und allen gerecht zu werden.