Unruhe am Freisinger Agrar-Campus wächst: Wird die HSWT von der TU München geschluckt?

Zukunftsthema: Auch zur Effizienz des Maisanbaus in Trockenlagen wird an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf geforscht.

Weihenstephan

Von Dirk Walter schließen

In Freising-Weihenstephan ist ein gemeinsamer Agrar-Campus von drei Forschungseinrichtungen angedacht. Doch nun wächst die Sorge vor Übernahmeplänen durch die TUM.

München – Eric Veulliet, Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, kennt die Gerüchte. Er berichtet über alarmierte Anrufe, über teils erschrockene, teils aufgebrachte Gesprächspartner, die ihn vor einer „feindlichen Übernahme“ warnen wollen. Gemeint ist eine in Freising öfter zu hörende Vermutung: Demnach könnte die Technische Universität München, die in Weihenstephan einen Campus („TUM School of Life Sciences“) aufgebaut hat, die benachbarte Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) im Zuge der Neuausrichtung der Agrarwissenschaften schlucken.

Der Auftrag zur Neuausrichtung stammt von der Staatsregierung: Im Juni 2022 beschloss das Kabinett von Markus Söder (CSU), TU, HSWT und die ebenfalls in Freising ansässige Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft besser zu verzahnen. Ziel ist es, so formulierte der Ministerrat damals, einen „europaweit einzigartigen integrierten Agrar-Campus Weihenstephan zu formen“. Forschung, Lehre und Transfer sollten „hochschulartübergreifend“ erbracht werden, die individuellen Stärken „zu einem agrarsystemwissenschaftlichen Gesamtansatz vereint“ werden. Diese Formulierungen lassen viel Spielraum für Interpretationen. Eine Version geht so: Da Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) endlich etwas Vorzeigbares präsentieren solle, treibe er einen Agrar-Campus aus einem Guss voran. Solche „Leuchtturmprojekte“ liebt auch sein Chef, Markus Söder – vor allem in Wahlkampfzeiten.

Freisinger Abgeordneter warnt: „Nicht die Zeit für Experimente“

+ FW-MdL Benno Zierer. © CHRISTIAN SCHRANNER

Diese Vermutung hegt auch der Freisinger Landtagsabgeordnete Benno Zierer (Freie Wähler), der warnt: „Jetzt ist nicht die Zeit für Experimente. Eine Eingliederung in die TU – wie immer diese auch aussehen würde – lehne ich strikt ab.“ Zierer sagt, die FW-Landtagsfraktion werde dafür nicht die Hand heben.

Das bayerische Wissenschaftsministerium stellt freilich in Abrede, dass so etwas wie eine Fusion angedacht ist: Es gehe darum, Weihenstephan „weiterzuentwickeln“, mehr könne noch nicht gesagt werden, heißt es aus der Pressestelle, da das Gutachten der externen Experten noch nicht vorliege.

+ Hochschul-Präsident Eric Veulliet. © Gleixner

Eric Veulliet ist indes guter Dinge, nicht untergebuttert zu werden. Er selbst habe schon 2020 einen ersten Vorstoß zur Kooperation unternommen. Eine „clevere Vernetzung“ sei keine Fusion, sagt der Hochschul-Präsident. Während die TU in Weihenstephan (5000 Studierende) auf Grundlagenforschung spezialisiert ist, hat sich die HWST mit etwa 6000 Studierenden praxisorientiert ausgerichtet. So gibt es Forschungsprojekte etwa zu Ackerbaustrategien in bayerischen Trockenlagen, zu Streuobstwiesen im Klimawandel oder zur Effizienzsteigerung beim Stickstoffdünger-Einsatz, „Wenn wir kooperieren, haben wir enormes Potenzial“, sagt Veulliet. Landwirtschaft und Ernährung seien „ein gigantisches Thema, da verkaufen wir uns im Moment unter Wert“. Es gehe auch um Nachhaltigkeit. Das sei international gefragt und „ein Zukunftsthema“.

Der FW-Abgeordnete Zierer hofft, dass dabei die Bedürfnisse der heutigen Landwirtschaft nicht vernachlässigt werden – die HWST müsse Anlaufstelle für Betriebsleiter, Beratung und Landwirtschaftsverwaltung bleiben. Böse Zungen sagten, die TU wolle „keine Schlepperfahrer ausbilden“. Doch in Bayern sei „nicht nur internationale Spitzenforschung, sondern auch fundierte praxisnahe Ausbildung notwendig“.

