Unschönes Ende einer Partynacht: Mann (20) schlägt Frau unvermittelt ins Gesicht

Ein 20-jähriger Mann schlug einer jungen Frau in der Freinacht unvermittelt ins Gesicht © Archiv

In der Freinacht hatte ein 20-Jähriger in Freising ausgiebig gefeiert. Das unschöne der Partynacht: Er schlug einer 22-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht.

Freising - Größtenteils verlief die Freinacht im Landkreis Freising friedlich. Doch in Freising verzeichnete die Polizei einen handgreiflichen Vorfall: Ein 20-Jähriger, der in der Nacht zum Montag im Bierstüberl in Freising „ausgiebig feiern“ wollte und „reichlich Alkohol“ getrunken hatte, „führte sich mehrfach auf“, heißt es im Polizeibericht. Gegen 2.40 Uhr schlug er einer 22-Jährigen vor dem Bierstüberl „unvermittelt ins Gesicht“ – bei einem Alkoholwert von fast 2,5 Promille. Der Mann bekam einen Platzverweis, zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Im Einsatzbereich der Polizei Neufahrn kam es „erwartungsgemäß zu Ruhestörungen“, heißt es im Bericht. In Hallbergmoos wurden im Bereich des Rathausplatzes mehrere Topfpflanzen, Tische und ein Stuhl beschädigt. (ft)

