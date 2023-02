„Unser Beruf wird gesellschaftlich gebraucht“: Berufsfachschule für Kinderpflege Freising sucht Auszubildende

Anmelden bis 17. März

Die Berufsfachschule für Kinderpflege sucht Auszubildende. Welche Türen sich für Kinderpflegerinnen und -pfleger öffnen, erklärt die Schulleiterin im FT-Interview.

Freising – Kinderbetreuungsplätze sind rar – denn es mangelt oft am Fachpersonal. In der Berufsfachschule für Kinderpflege in Freising läuft derzeit die Anmeldephase für das nächste Ausbildungsjahr – und bislang sind noch viele Plätze frei. Wer sich bewerben kann und welche Türen die Ausbildung zur Kinderpflegerin beziehungsweise zum -pfleger öffnet, erklärt Schulleiterin Michaela Then im FT-Gespräch.

Frau Then, wie sind die Aussichten für das kommende Ausbildungsjahr an der Kinderpflegeschule?

Theoretisch haben wir Platz für bis zu 64 Auszubildende in zwei Klassen. Aktuell haben wir erst 36 Bewerberinnen und Bewerber. Wir freuen uns auf weitere.

Für wen ist die Ausbildung an der Kinderpflegeschule die richtige?

Diese Ausbildung bietet sich für alle an, die Kinder gerne mögen und sich vorstellen können, pädagogisch zu arbeiten. Kinderpflegerin beziehungsweise Kinderpfleger ist ein toller Beruf. Mit Kindern zu arbeiten, ist sehr wertvoll und man lernt viel – nicht nur, was die Ausbildungsinhalte angeht. Unser Beruf wird gesellschaftlich gebraucht und auch wertgeschätzt. Außerdem ist es ein Beruf mit guten Perspektiven: Nach der zweijährigen Ausbildung kann man sich zum Beispiel zur Erzieherin beziehungsweise zum Erzieher fortbilden. Kinderpflege ist ein Bereich, in dem man sich entwickeln kann.

Stichwort Perspektiven: Nach der Ausbildung eine Anstellung zu finden, ist also nicht schwer?

Nein, denn in den verschiedensten Einrichtungen werden pädagogisch gut ausgebildete Fachkräfte gebraucht. Mit einer Kinderpflegeausbildung kann man in der Kinderkrippe arbeiten, in Kindergärten, Kindertagesstätten und auch im Hort. Im Landkreis Freising gibt es viele freie Stellen.

Was sind die ersten Schritte, wenn ich mich für eine solche Ausbildung interessiere?

Die Anmeldephase läuft noch bis Freitag, 17. März. Um einen Platz bewerben können sich alle, die einen Mittelschulabschluss haben. Sie schicken ihre schriftliche Bewerbung einfach an die Verwaltung der Staatlichen Berufsfachschule für Kinderpflege in Freising. Wer noch unschlüssig ist und sich das Ganze genauer anschauen möchte: Am Freitag, 3. März, laden wir ab 15.30 Uhr zu einem Informationsnachmittag ans Berufsschulzentrum in Freising ein.

Gut zu wissen

Weitere Informationen finden sich online auf www.bsz-fs.de. Dort ist auch der Lehrplan für künftige Erzieherinnen und Erzieher einsehbar, außerdem werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

