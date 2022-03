„Unsere größten Erwartungen übertroffen“: Feuerwehr sammelt für Ukraine

Von: Manuel Eser

Teilen

Einen ganzen Tag lang waren die Attachinger Feuerwehrleute beschäftigt, um Sachspenden der Bürgerinnen und Bürger anzunehmen, zu sortieren und zu verpacken. Am Ende war der Sprinter prall gefüllt. © Lehmann

Die Feuerwehr Attaching hat für die Ukraine einen Sprinter voller Sachspenden gesammelt. Der Kommandant weiß den Transport in guten Händen.

Attaching – Ziemlich spontan hat die Feuerwehr Attaching eine Aktion gestartet, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Umso überwältigter sind die Einsatzkräfte vom Ergebnis.

Ein prall gefüllter Springer mit Hilfsgütern soll noch in dieser Woche Richtung Lemberg (Lwiw) aufbrechen. Inspiriert worden war Toni Lacherbauer, Kommandant der Feuerwehr Attaching, von vielen ähnlichen Aktionen, von denen derzeit in den Medien berichtet wird. „Also wollte ich wissen, ob das bei uns im Ort auch funktioniert.“ Tat es.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

500 Handzettel verteilte die Feuerwehr in den Briefkästen der Attachinger Bürgerinnen und Bürger – mit der Bitte um Geld- oder Sachspenden. „Die Rückmeldung, die wir bekommen haben, hat unsere größten Erwartungen übertroffen“, sagt Lacherbauer. Am vergangenen Samstag, als die Annahme in der Feuerwache stattfand, kamen mehr als 40 Haushalte vorbei, um Dosennahrung und Decken, Arzneimittel und Hygieneartikel abzugeben. „Rund zehn bis zwölf Feuerwehrkräfte waren den ganzen Tag damit beschäftigt, die vielen, vielen Sachspenden anzunehmen, zu sortieren und zu verpacken“, berichtet Lacherbauer. „Die Kartons haben wir auf deutsch und englisch beschriftet.“

Feuerwehr hat verlässlichen Partner für Transport gefunden

Hinzu kamen etwa 1500 Euro an Geldspenden. In Absprache mit dem Kreisbrandkommando will der Attachinger Kommandant entscheiden, an welche Organisation das Geld gespendet werden soll. „Wir wollen sichergehen, dass es zweckgebunden verwendet wird.“

Dass etwa das BRK davon abrät, Sachspenden direkt vor Ort zu transportieren, weiß Lacherbauer. Mit der Hilfsorganisation Navis aus Moosburg habe man aber einen verlässlichen Partner gefunden, die sich bereits bei vielen Kriseneinsätzen bewährt habe, über die geeigneten Strukturen und das nötige Know-how verfüge.

Linie Moosburg - Lemberg steht

Wie berichtet, war Navis in Kooperation mit einer Moosburger Privatinitiative am vergangenen Freitag mit vier Sprintern nach Lemberg gefahren, keineswegs aber ins Blaue hinein. „Wir hatten eine perfekte Kooperation“, sagte Wolfgang Wagner, Vorsitzender der Hilfsorganisation. Die Linie Moosburg –Lemberg stehe, funktioniere perfekt und habe Zukunft.

Nachdem bei der ersten Mission alles reibungslos lief, will Navis die Verbindung weiter nutzen. Schon am heutigen Freitag brechen die nächsten Sprinter Richtung Lemberg auf, wie Wagner dem FT bestätigte. Die Kleinbusse hätten den Vorteil, dass sie nicht auf verstopften Lkw-Routen stecken blieben, sondern an den Grenzen auf den Pkw-Spuren fahren dürften.

„Wenn alles gut geht, ist unser Sprinter da auch dabei“, freut sich Lacherbauer, der sich gut vorstellen kann, in ein paar Monaten nochmals eine Aktion zu starten. „Mal sehen, wie sich die Lage entwickelt.“