Unterstützte Kommunikation: Neue Beratungsstelle in Freising hilft, wenn die Sprache fehlt

„Kommunikation ist Lebensgrundlage“, sagt Sintje Reicheneder. Sie leitet die Beratungsstelle Unterstützte Kommunikation der Lebenshilfe Freising und hilft Menschen, die nicht sprechen können.

Freising – Sprechen ist etwas, über das die meisten Menschen kaum nachdenken. Sie tun es einfach. Doch es gibt auch viele Frauen und Männer, die sich nicht ohne Hilfe artikulieren können. Für sie existiert im Landkreis Freising seit gut über einem Jahr eine Anlaufstelle: die Beratungsstelle für Unterstützte Kommunikation (BUK) der Lebenshilfe Freising. Nun wurde die Einrichtung offiziell eröffnet.

„Wir versorgen Menschen, die nicht sprechen können – sei es aufgrund einer Behinderung, eines Unfalls oder eines Schlaganfalls“, erklärt BUK-Leiterin Sintje Reicheneder. Die Logopädin und Fachkraft für Unterstützte Kommunikation arbeitet gemeinsam mit ihrem Kollegen Frank Aumann, der vor allem in Kindertagesstätten geht und sich um Frühförderung kümmert, in den Räumen der Finkenstraße 31 in Lerchenfeld. Anzutreffen sind die beiden hier aber nur selten, denn der Großteil ihrer Arbeit spielt sich vor Ort bei den Menschen ab, die ihre Hilfe benötigen. Das Auto dafür hat die Sozialorganisation Aktion Mensch unterstützt.

„Der Bedarf in der Lebenshilfe Freising, zu der 34 Einrichtungen in der Gegend gehören, ist sehr, sehr groß“, berichtet Reicheneder im FT-Gespräch. Zusammen mit den Betroffenen, mit Angehörigen und Betreuungspersonen versucht sie, passgenaue Lösungen zu finden, um Kommunikation zu ermöglichen. Das Angebot reiche von Gebärdensprache und dem Zeigen auf Fotos oder Symbole über technische Mittel wie ein Tablet, das die ausgewählten Bilder mit einer künstlichen Stimme vorliest, bis zu einem Computer mit Augensteuerung, wie es der an der Nervenkrankheit ALS erkrankte Physiker Stephen Hawking benutzt hat. „Ein Bildschirm erkennt die Augen. Aus den Buchstaben, die angeschaut werden, werden ganze Sätze gebildet und vorgelesen“, erklärt Reicheneder. Und die Technik ermöglich noch mehr: Mithilfe bestimmter Mittel können auch Steckdosen, Lichtschalter und der Fernseher automatisch gesteuert werden. Um den jeweiligen Bedarf passgenau zu ermitteln, sei es wichtig, zu den Menschen nach Hause zu kommen.

Ist die passende Unterstützung gefunden, begleiten dieFachkräfte die Menschen weiterhin in einer logopädischen Therapie. „Kommunikation ist Lebensgrundlage“, betont die Leiterin der Beratungsstelle. Wer selbst einfachste Befindlichkeiten und Gefühle nicht ausdrücken kann, sei isoliert und von Einsamkeit bedroht. „Zudem ist es eine enorme psychische Belastung.“ Der Grund, warum Sintje Reicheneder und Frank Aumann im Einsatz sind, ist einfach: „Jeder hat ein Recht auf Kommunikation.“

Gut zu wissen

Wer mehr über die Beratungsstelle Unterstützte Kommunikation wissen will, wendet sich an die BUK unter Tel. (0 81 61) 8 83 69 36 oder per E-Mail ansintje.reicheneder@lebenshilfe-fs.de.