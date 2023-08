Unwetter fegt über den Landkreis: Feuerwehren im Dauereinsatz

Von: Andrea Hermann

Viele Bäume sind während des Unwetters umgestürzt und - wie hier in der Merianstraße in Moosburg - auf Autos gelandet. © Matthias Gabriel

Ein heftiges Unwetter tobte in der Nacht zum Freitag über dem Landkreis. Bei „weit über 150 Einsätzen“ waren die Landkreis-Feuerwehren laut Kreisbrandrat Manfred Danner gefordert.

Landkreis – Es war kurz nach 22 Uhr, als am Freitagabend die Gewitterfront mit teils orkanartigen Windböen, heftigen Blitzen und starkem Regen über den Landkreis fegte – „schlagartig und intensiv“, wie Kreisbrandrat Manfred Danner auf FT-Nachfrage berichtet. Binnen weniger Minuten liefen in der Kreiseinsatzzentrale in Freising unzählige Notrufe auf – gemeldet wurden umgestürzte Bäume, gesperrte Zugstrecken und Blitzeinschläge. Die Landkreisfeuerwehren waren die ganze Nacht sowie teilweise auch den gesamten Freitag über im Dauereinsatz.

Baum stürzt auf Auto: Fahrer bleibt unverletzt

Großes Glück hatte ein 26-jähriger Autofahrer, der während des Unwetters auf der Staatsstraße 2350 unterwegs war: In der Nähe von Dietersheim stürzte ein Baum auf sein Fahrzeug. Der Mann aus Ismaning „blieb glücklicherweise unverletzt“, teilt die Polizei Neufahrn mit.

In Freising schlug der Blitz in ein Gebäude an der Savoyer Au ein. Verletzt wurde laut Polizeipräsidium Oberbayern-Nord niemand, der Schaden wird auf rund 25 000 Euro beziffert. Auch die Flutlichtanlage im Stadion Savoyer Au hat es erwischt: Sie ist kaputt, weshalb „der Sportbetrieb nur eingeschränkt möglich ist“, wie die Stadt Freising mitteilt. Am Freitagabend fiel deswegen das Bezirksligaspiel des SE Freising gegen den ASV Dachau aus.

In Goldach steht ein Container in Flammen

Ein Container mit Holzspänen ist in Goldach in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle. © FW

Einen größeren Einsatz verzeichneten die Feuerwehren aus Hallbergmoos und Goldach: Der Blitz hatte in Goldach in einen Container, in dem Holzspäne gelagert waren, eingeschlagen. Dieser sei laut Feuerwehr „in Flammen aufgegangen“. Die Feuerwehren konnten den Brand schnell löschen und Schlimmeres verhindern (Schaden laut Polizei Neufahrn: rund 5000 Euro). In der Maximilianstraße in Hallbergmoos stürzte zudem ein Stahlgerüst samt darauf montierter elektrischer Leitung um.

Ungesicherte Isolierplatten wurden in der Zeppelinstraße in Neufahrn vom Wind herumgeschleudert. Sie zerstörten Gebäude und Fahrzeuge. © Lehmann

Der größte Schaden im Landkreis-Süden entstand laut Polizei Neufahrn in der Zeppelinstraße in Neufahrn: „Hier wurden bei einer Baustelle ungesicherte Isolierplatten durch den Wind umhergeschleudert und schlugen sowohl gegen das Gebäude als auch gegen mehrere geparkte Autos. An dem Gebäude der Baustelle wurden mehrere Fensterscheiben zerstört.“ Den Schaden schätzt die PI Neufahrn auf rund 40 000 Euro.

Mit schwerem Gerät und mit tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr wurden in Moosburg umgestürzte Bäume beseitigt. © FW

Kurz war die Nacht auch für die Kräfte der Feuerwehr Moosburg: Rund 30 Einsätze wurden zwischen 23 und 4 Uhr abgearbeitet. Nach einer kurzen Verschnaufpause rückten die Kameraden gegen 7 Uhr erneut aus. „In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von öffentlichen Verkehrsflächen entfernt werden“, heißt es im Einsatzbericht. Zudem mussten auch Teile eines Dachs eingedeckt werden. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, so die Feuerwehr.

Schwer getroffen hat das Unwetter den Erweiterungsbau der Grundschule an der Münchner Straße in Moosburg: Hier kippte das Gerüst um – es musste am Freitag abgebaut werden.

Unwetter reißt Blechdach ab

Das Blechdach eines Mehrfamilienhauses an der Prechtlstraße in Freising wurde laut THW „teilweise abgerissen und aufgefaltet“. Die Einsatzkräfte des THW verschlossen die Fläche mit einem Notdach. © THW

In Freising hat das Unwetter das Blechdach eines Mehrfamilienhauses an der Prechtlstraße „teilweise abgerissen und aufgefaltet“, wie das THW berichtet. Nach einer ersten Erkundung und Sicherung durch die Feuerwehr Freising entfernten die THW-Kräfte das Blechdach und verschlossen die Fläche mit einem Notdach.

Wind weht Hütte aufs Gleisbett

In den Nachtstunden sowie am Freitagvormittag kam es zu zahlreichen witterungsbedingten Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Gegen 23.15 Uhr wurde etwa auf der Bahnstrecke Regensburg-Landshut-Freising, im Bereich des Bahnhofs Moosburg, eine Schutzhütte für Fahrräder durch starken, böigen Wind von einem privaten Anwesen auf die Gleise geweht. Bundespolizisten räumten die Hütte aus dem Gleisbereich und sicherten sie gegen erneutes Verwehen.

An der Bahnlinie Freising-München „stürzte auf Höhe der Molkerei ein Baum in die Oberleitung und fing Feuer“, berichtet Florian Wöhrl, Pressesprecher der Feuerwehr Freising. Für die Lösch- und Sicherungsarbeiten war die Feuerwehr Pulling vor Ort. Insgesamt waren in der Unwetter-Nacht rund 35 Kräfte der Freisinger Feuerwehren an insgesamt 25 Einsatzorten, teilt Wöhrl mit.

Bahnreisende stranden in Freising

Wegen umgestürzter Bäume kam es auf der Zugstrecke zu Verzögerungen und Ausfällen. So strandeten am Freitagvormittag hunderte Reisende am Freisinger Bahnhof, die nach längerer Wartezeit schließlich auf Bus und Taxi umsteigen mussten.

In vielen Teilen des Landkreises kam es zwischenzeitlich auch zu Stromausfällen – etwa in Moosburg, Langenbach und Freising sowie in einigen Ampertal-Gemeinden.

Quer über die Fahrbahn, wie hier im Einsatzbereich der Feuerwehr Ober- und Niederhummel, lagen viele Bäume im Landkreis Freising. © FW

Trotz des heftigen Unwetters mit unzähligen Sachschäden sei der Landkreis „mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Manfred Danner. Denn viele Einsatzkräfte und auch Bürger erinnern sich noch gut an das schwere Unwetter im Juni vergangenen Jahres, als ein Mensch ums Leben kam, einige Bürger verletzt wurden und die orkanartigen Böen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen haben.

