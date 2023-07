Unwetter im Kreis Freising: Feuerwehr muss über 200 Mal ausrücken - Mehrere Gemeinden ohne Strom

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Kein Durchkommen: Ein umgestürzter Baum blockierte die Giggenhauser Straße in Freising. Die Feuerwehr musste mit der Motorsäge anrücken. © Feuerwehr

Schwere Unwetter zogen in der Nacht zum Mittwoch über Bayern hinweg. Im Kreis Freising kam es zu Stromausfällen. Insgesamt musste die Feuerwehr über 200 Mal ausrücken.

Landkreis – Die Nacht auf Mittwoch war für hunderte Feuerwehrleute aus dem Landkreis Freising eine kurze: Wie der Deutsche Wetterdienst vorhergesagt hatte, zogen nach dem heißen Dienstag am späten Abend von Westen her Unwetter über den Freistaat. Im Gepäck: Sturm, Gewitter und Regen – und damit jede Menge Arbeit für die Einsatzkräfte. Die gute Nachricht: Verletzt wurde im Kreis Freising niemand.

Maibaum hält Unwetter nicht stand

„Um Mitternacht ging’s los“, berichtet Kreisbrandrat Manfred Danner dem FT nach ein paar Stunden Schlaf am Mittwochmorgen. Die erste Alarmierung kam aus Günzenhausen (Gemeinde Eching): „Dort war der Maibaum abgebrochen.“ Dann ging es quasi Schlag auf Schlag so weiter – die ganze Nacht. „Insgesamt fuhren 30 Feuerwehren aus dem Landkreis Freising gut 200 Einsätze.“

Stromausfall in Bergen: Dort riss eine Stromleitung und landete auf der Straße. © Feuerwehr

Die seien alle ähnlich gelagert gewesen: Größtenteils knickten Bäume um und blockierten so Straßen oder demolierten Autos. In Hallbergmoos beispielsweise stürzte ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug und verursachte so einen Schaden von 10 000 Euro, in Massenhausen (Gemeinde Neufahrn) kam ein Baum auf einem Hausdach zum Liegen. „Es waren aber meist vereinzelte Bäume. Der Sturm hat keine Schneise gezogen wie im Juni 2022“, so der Kreisbrandrat. Und es gab auch keine gefluteten Keller, die leergepumpt hätten werden müssen.

Flächendeckender Stromausfall

Allerdings beschädigten umstürzende Bäume auch diverse Stromleitungen wie die Mittelspannungsleitungen in den Umspannwerken Au und Zolling. Dadurch kam es in den Gemeinden Wang, Marzling, Langenbach, Nandlstadt, Zolling und Moosburg zwischenzeitlich zu einem flächendeckenden Stromausfall.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Während weite Teile innerhalb kurzer Zeit wieder ans Netz gingen, gab es in Bergen (Gemeinde Wang) größere Schwierigkeiten. Eine Stromleitung war gerissen und auf die Straße gefallen. Deshalb wurde das THW Freising alarmiert. Die Kameraden brachten daraufhin das landkreiseigene Diesel-betriebene Notstromaggregat nach Bergen, das seither Strom produziert und ins Netz einspeist. Am Mittwochvormittag meldete der Netzbetreiber, das Bayernwerk, nach wie vor Probleme in Bergen und auch in Palzing (Gemeinde Zolling). Die Techniker würden mit Hochdruck daran arbeiten, die Störungen zu beheben.

Insgesamt waren laut Kreisbrandrat Danner gut 500 Feuerwehrleute im ganzen Landkreis im Einsatz. Gegen 0.15 Uhr wurde die Kreiseinsatzzentrale in der Freisinger Hauptfeuerwache besetzt. „Sie disponierte alle nicht zeitkritischen Einsätze im Landkreis Freising und entlastete so die Integrierte Leitstelle Erding, wo hunderte Notrufe eingingen“, erklärt Florian Wöhrl, Sprecher der Freisinger Wehr. Außerdem wurden zahlreiche Feuerwehrhäuser in verschiedenen Gemeinden des Landkreises besetzt, die in derlei Situationen als Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger dienen.

Autobahnauffahrt blockiert

In der Stadt Freising wurden die rund 40 Feuerwehrfrauen und -männer zu 14 Einsatzstellen gerufen. Unter anderem war die Zufahrt zur Autobahn A92 an der Anschlussstelle Freising-Mitte durch einen umgestürzten Baum blockiert. Auch auf der Giggenhauser und der Haindlfinger Straße sowie am Karwendelring wurden umgeknickte Bäume zu Straßensperren. Personen wurden jedoch nicht verletzt, und auch größere Sachschäden blieben Wöhrl zufolge aus.

Das gilt laut Kreisbrandrat Manfred Danner nicht nur für die Domstadt, sondern glücklicherweise auch für den ganzen Landkreis. Die Einsätze an sich seien zwar „nicht spektakulär“, allerdings aufgrund der schieren Masse aufwendig und langwierig gewesen. Sein Fazit: „Es war einfach eine sehr anstrengende Nacht“ – die sich hoffentlich nicht so schnell wiederholt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.