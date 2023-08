42-Jähriger muss für Hammerattacke auf Schwager hinter Gitter

Eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten muss ein Kanadier nun absitzen. (Symbolbild) © IMAGO / U. J. Alexander

Weil er bei seinem Angriff tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen hatte, wurde der 42-Jährige im Hammer-Prozess nun zu einer Haftstrafe verurteilt.

Landkreis – Er wollte seinem Schwager einen Denkzettel verpassen und hat dabei tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen. Zu diesem Ergebnis ist am Dienstag das Landgericht im Prozess gegen einen 42-Jährigen gekommen, der am frühen Morgen des 25. November 2022 in Moosburg das Gespräch mit seinem Schwager gesucht hat – mit einem Hammer in der Hand. Die Situation eskalierte. Der Schwager (53) erlitt unter anderem einen Bruch der Schädeldecke (wir berichteten).

Die erste Strafkammer schloss nach acht Verhandlungstagen einen Sturz als Verletzungsursache aus und verurteilte den in Kanada lebenden Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten. Staatsanwältin Julia Knauer hatte die Anklage bestätigt gesehen und eine Verurteilung wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und elf Monaten gefordert.

Das Verteidigerduo Hubertus Werner und Thomas Krimmel hatte den „schrecklichen Fehler“ ihres Mandanten lediglich als gefährliche Körperverletzung gewertet und eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich beantragt.

Mit dem Hammer zum Gespräch: Ausrede des 42-Jährigen wird nicht geglaubt

Wie berichtet, hatte der 42-Jährige zu Prozessbeginn eingeräumt, für die körperliche Auseinandersetzung mit seinem Schwager „allein verantwortlich“ zu sein. Eine Verletzungs- oder gar Tötungsabsicht hatte er jedoch bestritten. Er habe lediglich im Scheidungsverfahren seiner Schwester und des Geschädigten vermitteln wollen. Die Tatsache, dass er zu dem Gespräch einen Hammer mitgenommen hat, begründete der Familienvater vor Gericht damit, dass er seinem Anliegen damit habe Nachdruck verleihen wollen. Geplant sei dies nicht gewesen. Der Hammer sei zufällig im Auto gelegen. Diesen habe er am Vortag gekauft, weil es in Kanada wenig Werkzeug gebe.

Als „Unsinn“ bezeichnete Vorsitzender Richter Ralph Reiter diese Einlassung am Dienstag in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte habe den Hammer explizit gekauft, um den Geschädigten damit zum Einlenken zu bewegen. Bezugnehmend auf die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sprach Reiter von „verschiedenen Deutungen“, die in dem Verfahren vorgenommen worden seien. Die „gravierendste“ sei die der Staatsanwaltschaft gewesen, wonach der Angeklagte nach Deutschland geflogen sei „mit dem Plan, einen Mord auszuführen“. „Eher harmlos“ sei die Deutung der Verteidigung gewesen, der Angeklagte habe mit dem Hammer eine Aussprache erzwingen wollen und die Situation sei eskaliert.

Ein Treppensturz konnte ausgeschlossen werden

Laut Reiter sah die Kammer beide Versionen nach der Beweisaufnahme nicht erfüllt. Der 53-Jährige habe seinen Schwager in Kanada gewähnt und nicht mit dessen Erscheinen gerechnet. Dass der Angeklagte im Dunklen lauernd gewartet habe, bis sein Schwager auf dem Weg zur Arbeit das Haus verlässt und somit heimtückisch gehandelt hat, sei aber „nicht mit letzter Sicherheit nachweisbar“. Zudem sei der 53-Jährige nicht wehrlos in die Auseinandersetzung hineingegangen: Er habe seine Farbeimer noch absetzen „und sich in Stellung bringen können“. Das folgende Gerangel sah die Kammer durch die Zeugenaussagen von Nachbarn bestätigt. Ein von der Verteidigung ins Spiel gebrachte Sturzgeschehen als Ursache für die Kopfverletzung schloss die Kammer aus. Reiter verwies auf das rechtsmedizinische Gutachten, wonach die Wunde nur durch eine „heftige Einwirkung“ entstanden sein könne. Strafmildernd hatte die Kammer gewertet, dass die Tat nicht vollendet wurde, sowie die Tatsache, dass sich der 42-Jährige mit einer aufrichtigen Entschuldigung und dem Angebot einer Zahlung von 10.000 Euro Schmerzensgeld um einen Täter-Opfer-Ausgleich bemüht hat. Der 53-Jährige wollte davon jedoch nichts wissen. kö

