Hoher Schaden: Mit Schottersteinen Wartehäuschen und Schaukästen demoliert

Vandalen verwüsten S-Bahnhaltepunkt Pulling (Stadt Freising)

Rowdies demolierten in der Nacht zum Montag ein Wartehäuschen und mehrere Schaukästen an der S-Bahnhaltestelle in Pulling (Stadt Freising). Der Schaden bewegt sich laut Polizei im fünfstelligen Bereich.