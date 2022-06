Vanessa aus Freising (19) stürzt sich ins Abenteuer Europa - mit dem Zug

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Am Freisinger Bahnhof geht’s los: Am Freitagvormittag sind Vanessa Nehel (l.) und Katharina Diller hier in den Zug gestiegen. Das erste Ziel: Luxemburg. © Privat

Per Zug durch die EU: In dieses Abenteuer stürzt sich Vanessa Nehel aus Freising. Sie ist eine von 10.000 jungen Deutschen, die ein Interrailticket gewonnen haben.

Freising – Etwas nervös ist sie schon: Bisher war Vanessa Nehel immer mit ihrer Familie im Urlaub. Jetzt macht sich die Freisingerin zum ersten Mal allein auf den Weg: Von 17. Juni bis 4. Juli geht’s mit dem Zug durch Europa. Möglich macht das das EU-Interrailticket – und eine Portion Glück.

Eine von 10.000

„Vor ein paar Jahren habe ich über das Europäische Jugendportal mitbekommen, dass dort jedes Jahr Zugtickets verlost werden“, erzählt Vanessa dem Freisinger Tagblatt vier Tage vor der Abfahrt. Vergangenen Herbst ist ihr das Angebot wieder in den Sinn gekommen: Weil sie mit 19 Jahren das Alterskriterium erfüllte, hat sie sich beworben. „Es gab ein paar Wissens- und Schätzfragen zu beantworten. Aber man muss vor allem Glück haben“, sagt Vanessa. Denn die Zahl der Bewerber ist enorm – sowohl in Deutschland als auch in anderen EU-Staaten.

Aber die Freisingerin hat Glück: Sie ist eine von rund 10.000 jungen Erwachsenen in Deutschland, die ein Ticket ergattern. „An Heiligdreikönig kam die Info per Mail – da war ich sehr überrascht.“

Disneyland muss sein

Sie erzählt ihrer Freundin Katharina davon, die wie Vanessa als Finanzwirtin beim Finanzamt Freising arbeitet. Schnell steht fest, dass sie sich gemeinsam auf den Weg machen. „Ich habe mich schon ein Jahr zuvor für das Ticket beworben, habe aber leider keins bekommen“, erzählt Katharina Diller. Um den Trip doch noch machen zu können, kauft sich die 20-Jährige aus Schönbichl selbst ein Zugticket – mit 50 Prozent Rabatt, den es heuer zum 50. Interrail-Geburtstag gibt. „Es ist cool, so eine Reise zu zweit zu machen. Wenn man an einem Bahnhof strandet oder ein Hotel nicht findet, steht man nicht allein planlos da“, sagt Vanessa.

Also stürzen sich die beiden in die Planung. Theoretisch kann man mit dem Interrailticket flexibel reisen. „Praktisch haben wir aber die Hotels schon fix gebucht. Sonst würden wir jetzt, in der Hochsaison, vielleicht gar kein oder nur ein sehr teures Zimmer kriegen.“ Von Freising geht es zunächst für zwei Nächte nach Luxemburg, von dort weiter nach Amsterdam und Brüssel. Ein längerer Aufenthalt ist in Paris geplant, bevor die Route über Lyon und Marseille über die Grenze nach Spanien führt. Nach Barcelona ist Madrid die letzte Station: Dort wollen die beiden Anfang Juli ankommen.

Die erste Reise, auf der Vanessa auf sich allein gestellt ist

Was genau Vanessa und Katharina in den einzelnen Etappen machen wollen, steht noch nicht fest. „Das entscheiden wir spontan. Je nachdem, wie das Wetter ist und worauf wir Lust haben.“ Was auf jeden Fall eingeplant ist: der Eiffelturm und das Disneyland in Paris, das Anne-Frank-Haus in Amsterdam und das EU-Parlament in der belgischen Hauptstadt. „Wenn ich von denen schon das Ticket geschenkt bekommen habe, kann ich ja mal vorbeischauen“, sagt Vanessa und lacht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Für beide ist es die erste Reise, auf der sie auf sich allein gestellt sind. „Ich find’s gut, weil man so rausfinden kann, welcher Reisetyp man ist: Alles planen oder eher spontan? Geh’ ich lieber ins Museum oder wandern? Das wird spannend“, sagt Katharina. Vanessa ergänzt: „Immer unterwegs zu sein und aus dem Rucksack zu leben, ist sicher was anderes als 14 Tage Strandurlaub. Wir fallen abends bestimmt oft fix und fertig ins Bett. Das wird einfach ein Erlebnis.“

Nur das Nötigste

Die erste Hürde haben die Freundinnen schon genommen, als sie am Freitag mit ihren voll bepackten Rucksäcken aufgebrochen sind. „Wir müssen uns beim Packen auf das Nötigste beschränken und uns bei jedem Teil fragen, ob wir das wirklich brauchen“, erzählt Vanessa. Was auf keinen Fall fehlen darf: gute Schuhe, Blasenpflaster, ein Notfallset mit Medikamenten und das Handy samt Impfzertifikat, zudem Kleidung, die schnell trocknet und kaum knittert.

Vanessa und Katharina sind also bestens vorbereitet, und auch von Unwägbarkeiten wie Zugausfälle oder Ähnlichem wollen sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Wir nehmen’s so, wie’s kommt“, lautet der Tenor. Sie wissen: „Nicht nur die Städte, die wir besuchen, sind das Ziel. Allein die Zugreise ist ein Abenteuer.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.