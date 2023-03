VdK-Ortsverband Freising leistet wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft

60 Anrufe erreichen die Geschäftsstelle täglich

Über steigende Mitgliederzahlen darf sich der Vdk Ortsverband Freising freuen. Und über viel Arbeit.

Freising - Wie einflussreich der Sozialverband für benachteiligte Menschen sein kann, wurde bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Freisinger Hofbräuhaus deutlich. „Rund 60 Anrufe erreichen die VdK-Geschäftsstelle Freising täglich“, erläuterte Kreisgeschäftsführerin Eva Fischer. Etwa 100 Beratungen würden in der Woche durchgeführt. Wichtige juristische Arbeit, sei das, wie Fischer betonte.

Sie schilderte einen Fall, den sie vor einigen Jahren zugunsten einer Witwe bestritten habe. Nach einem Arbeitsunfall des Ehemannes habe die Ehefrau Lohnarbeiten angenommen, allerdings vergessen, die Erträge auf die Witwenrente anzurechnen. Das habe die Berufsgenossenschaft auf den Plan gerufen. Dank der juristischen Vertretung durch den VdK sei die Frau vor größerer Rückzahlung bewahrt worden. Das sei nur ein Fall von rund 4000 Anträgen, die man jährlich bearbeite, so Fischer. 62 Prozent davon könne man erfolgreich abschließen.

Die Selbsthilfegruppe Schmerz wird gut frequentiert

Auch außerhalb der rechtlichen Vertretung von Rentnern, Behinderten oder chronisch Kranken leistet der Sozialverband wertvolle Arbeit für Gemeinschaft und Geselligkeit. Das lebendige Vereinsleben wurde von Manuela Wegler und Jutta Strohbach vorgestellt. Sommerfest und Weihnachtsfeier seien im letzten Jahr gut besucht gewesen. Vorträge zu den Themen Sicherheitstraining, Hilfsmittel im Alltag, zu Zivilcourage und erster Hilfe hätten statt gefunden. Die Selbsthilfegruppe Schmerz, die von Natalie Deischl geleitet wird, sei gut frequentiert. Einen gemeinsamen Ausflug plane man für heuer, auch eine mehrtägige Reise.

Dass der VdK in den Gemeinden mehr in die Öffentlichkeit gerückt werden sollte, gab Hans Schindlbeck zu bedenken. Er wolle sich bemühen, die Schaukästen in seiner Heimatgemeinde mit Informationen zu bestücken.

Dann war da auch noch ein wichtiges Thema, das Schindlbeck gemeinsam mit Stefan Heilmeier beleuchtete. Die beiden Männer, die als Beisitzer im Verein fungieren, bemängelten die immer noch mangelhafte Barrierefreiheit in der Freisinger Innenstadt.

+ Viel Lob gab es vom kommissarischen Vorsitzenden Wolfgang Tiegs für den früheren Vorsitzenden Dominik Floßmann. Aus privaten Gründen habe dieser im letzten Jahr seinen Wohnsitz in ein EU-Nachbarland verlegt und sei vom Amt offiziell zurück getreten. Er begleite die Arbeit im Verband aber immer noch ehrenamtlich. © Martin

Blindenstreifen in der Hauptstraße von Autos zugeparkt

Seine Mutter sei sehbehindert, erläuterte Heilmeier. Leider seien die Streifen, die in der Hauptstraße für Blinde und Sehbehinderte eingerichtet wurden, stets mit Fahrrädern und Autos zugeparkt. Ein behindertengerechtes WC in der Luitpold -anlage regte er an, dort wo beim Volksfest Polizei und Rettungsdienst untergebracht seien.

VdK-Kreisvorsitzende Gabriele Woelk warb für das Ehrenamt im Verband. Wenn man sich beim VdK engagieren möchte, erhalte man kostenlose Ausbildung. Viel Lob gab es vom kommissarischen Vorsitzenden Wolfgang Tiegs für seinen Vorgänger Vorsitzenden Dominik Floßmann: Aus privaten Gründen habe dieser im letzten Jahr seinen Wohnsitz in ein EU-Nachbarland verlegt und sei vom Amt offiziell zurück getreten. Er begleite die Arbeit im Verband aber immer noch ehrenamtlich. Dafür gab es ein kleines Präsent.

Maria Martin