Freisings Uferlos-Macher begeistert: „Der  Wahnsinn“

Die Veranstalter Vipo Maat und Thomas Sedlmeier sind mit der elften Auflage des Uferlos zufrieden: Super Stimmung und unzählige Besucher.

Freising – Wenn das Wetter mitspielt, wenn laue Frühlingsnächste anstehen, dann brummt es auf dem Uferlos. An den beiden Wochenenden und auch am Donnerstag und Freitag war das so. „Das war der Wahnsinn“, erzählt Maat. Und auch wenn es abends mal kühler wurde oder tagsüber geregnet hat, habe das die Freisinger nicht abschrecken können: „Viele kommen gut vorbereitet – mit Pullover und Anorak“, wenn sie länger bleiben wollen. Und die, die zu Konzerten in eines der Zelte geströmt sind, ließen sich vom Klima eh nicht abhalten. Beispiel: der Montag, als die Bananafishbones für ein proppenvolles Vimpay-Zelt gesorgt hätten. Dieser Andrang hat selbst Thomas Sedlmeier überrascht.

Eine große Marke

+ Sind zufrieden: die Uferlos-Macher Vipo Maat und Thomas Sedlmeier. © Beschorner Das Uferlos ist inzwischen eine große Marke. Und das nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Ausstellern und Bands. Weil man nämlich fair mit den Ausstellern umgehe und sie gut betreue, spreche sich das herum. Inzwischen bekommt das Uferlos-Duo über 100 Bewerbungen für den Markt der Möglichkeiten, man kann also auswählen. Ähnlich sei das beim Band-Booking, so Sedlmeier: Auch da bekomme man Bewerbungen von Gruppen, die schon öfter auf dem Uferlos waren oder sogar schon Stammgäste sind. Aber auch neue Combos würden sich bewerben.

Das alles würde freilich nicht ohne die über 100 Helfer gehen, die sich teilweise für das Uferlos frei von der Uni oder Urlaub nehmen, um dieses Feeling und diesen Teamspirit zu erleben. „Das ist eine eingeschworene Gruppe“, weiß Vipo Maat das zu schätzen. Und es würde wohl auch nicht gehen, wenn es nicht Menschen wie Magdalena Thalhammer gäbe, die sich um das Programm und die Künstler im Künsterzelt kümmert, oder wie den Verein Tutuguri, der mit seinen Kontakten, ebenfalls ein Zelt ganz allein bespiele.

Liste mit Verbesserungen

Dass es immer etwas zu verbessern gibt, wissen Maat und Sedlmeier. Und deshalb führen sie während des Uferlos, auf dem sie täglich rund 14 bis 16 Stunden verbringen, eine Liste mit all den ärgerlichen Kleinigkeiten und Ideen, die sie im nächsten Jahr, wenn es die zwölfte Ausgabe gibt, abstellen und umsetzen wollen. Beim Kinderprogramm muss man sich keine Gedanken machen, da steppt der Bär – und zwar zehn Tage lang ununterbrochen. Ein Zeichen dafür, dass das Uferlos immer mehr auch von Familien mit Kindern angenommen werde, sagt Sedlmeier. Und doch gibt es etwas, was die beiden geärgert hat: Da hätten sie jahrelang auf Konstantin Wecker gehofft, dann sei er endlich da – und dann könnten sie nicht hingehen, weil am ersten Uferlos-Abend zu viel Arbeit war. Vielleicht haben Maat und Sedlmeier nächstes Jahr mehr Glück, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit am 19. Mai Gerhard Polt und die Wellbrüder das Vimpay-Zelt satirisch und bayerisch entern werden.