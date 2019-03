DEULA am Scheideweg

Die DEULA steht vor wegweisenden Wochen. Bleibt das Grüne Berufsbildungszentrum in Freising oder kommt es nach Triesdorf?

Freising – Die Entscheidung dazu fällt im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (VGL), Hauptgesellschafter der DEULA. Noch aber hält sich Verbandspräsident Gerhard Zäh bedeckt, auf welche Marschroute er die abstimmungsberechtigten Mitglieder einstimmen möchte. Mit öffentlichen Aussagen will er sich bis zum 14. März zurückhalten. Dann findet die Jahreshauptversammlung der Mitglieder in Fürstenfeldbruck statt. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung soll die Zukunft des Berufsbildungszentrums für Landwirtschaft und Gartenbau thematisiert werden, teilte Zäh mit. „Dort wird aber keine Entscheidung fallen, sondern lediglich eine Aufklärung stattfinden, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen.“ Bis dahin gilt offiziell „der allgemein bekannte Stand der Dinge“.

Grenzwertige Installationen

Wie berichtet, befindet sich das über 40 Jahre alte Gebäude an der Wippenhauser Straße in einem verheerenden Zustand. Von mangelhaftem Brandschutz bis zu grenzwertigen Installationen von Leitungen reicht der Mängelbericht eines von der DEULA beauftragten Gutachters. Um das Problem zu lösen, beschäftigt sich der VGL mit zwei zentralen Varianten: einer Generalsanierung in Freising und einem Neubau im mittelfränkischen Triesdorf. In beiden Fällen reichen die drei Millionen Euro nicht aus, die der Freistaat als Zuschuss in Aussicht gestellt hat.

Größere Kraftanstrengung

+ Gerhard Zäh Präsident des VGL. © Archiv Nach derzeitigen Erkenntnissen ist für die Bewahrung des Freisinger Standorts eine deutlich größere Kraftanstrengung notwendig. Während nach „Stand der Dinge“ die geschätzten Baukosten in Triesdorf bei sieben Millionen Euro liegen, wird eine Generalsanierung in Freising auf elf Millionen Euro taxiert. Dabei ist aber noch nicht berücksichtigt, dass der Raumbedarf deutlich gewachsen ist. Und während für Freising eine ein- bis zweijährige Übergangslösung während der Sanierungsmaßnahmen gefunden werden müsste, kann der VGL in Triesdorf bereits auf vorhandene Infrastruktur zurückgreifen – auf eine Kantine etwa und ein Internat.

Die fränkische Variante hat jedoch auch einen großen Nachteil: Die Kapazitäten reichen nicht für alle Abteilungen der DEULA aus. So hatte es in einem Pressegespräch im Februar 2018 geheißen, dass Fahrschule und andere Abteilungen des Berufsbildungszentrums in Freising verbleiben müssten. Claus Ammer, Geschäftsführer des Berufsbildungszentrum, sah das seinerzeit kritisch. „Wenn die DEULA auseinandergerissen wird, gehen auch viele Synergieeffekte verloren.“ Zähs Vorgänger, der damalige Verbandspräsident Ulrich Schäfer, bezeichnete die Triesdorf-Variante trotzdem als die „charmante“ Lösung. Man darf davon ausgehen, dass diese Lösung an der Verbandsspitze favorisiert wird.

Wie Zäh gegenüber dem Tagblatt mitteilte, sind die DEULA-Mitarbeiter im Januar in einer Betriebsversammlung über das weitere Vorgehen des Verbands aufgeklärt worden. Über die Inhalte der Versammlung haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Zuvor hatte es in der Belegschaft heftig rumort. Aufgrund der ungewissen Zukunft hatten mehrere Angestellte gekündigt.

Mangelhafte Kommunikation

Einer von ihnen, Michael Guyens, wirft dem Verband mangelhafte Kommunikation vor. Auf einen Online-Artikel der Fachzeitschrift Galabau, in dem es heißt, dass der VGL die aufkommende Unruhe als „vollkommen unbegründet“ erachtet, reagierte er mit Kritik. „Selbstverständlich ist aus VGL-Sicht die Unruhe völlig unbegründet. Keiner der Unternehmer muss sich ja Sorgen um seinen Arbeitsplatz und seine berufliche Zukunft machen. Wenn man aber schon über zehn Jahre mit Freude und Engagement für die DEULA gearbeitet hat, sich dort seiner Zukunft sicher war, ist dann eine leichte Unruhe eventuell begründet? Wenn man als Mitarbeiter nach Bekanntgabe eines möglichen Wegzugs der Firma keine weiteren Infos mehr bekommt, ist dann eine Unruhe begründet?“