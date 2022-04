Verbeugung vor dem „Vater des Dombergs“

Neben der sogenannten „Katzensäule“ ließ sich der damalige Domrektor Michael Höck im Renaissancehof des Kardinal-Döpfner-Hauses ablichten. © Archiv: Lehmann

Sebastian Grießl beleuchtet in seinem neuen Film das Leben von Prälat Michael Höck.

Freising – Viele Freisinger können sich an ihn noch lebhaft erinnern – an jene geistliche Instanz, die von ihnen liebevoll „Vater des Dombergs“ oder auch einfach nur „Papa Höck“ genannt wurde. Auch weil Michael Höcks Wirken bis heute weit über den Landkreis strahlt, hat sich der Freisinger Filmemacher Sebastian Grießl für eine ganz besondere Dokumentation entschlossen. Mit der umfangreichen Film-Arbeit „Dr. Michael Höck – sein Leben und Wirken“ beleuchtet Grießl filigran und gekonnt das Leben des Prälaten und zeichnet damit auch ein Bild jenes Mannes, der sich unerschrocken gegen den Nationalsozialismus stellte.

Starker Glauben

Es war vor allem sein starker Glauben, der den am 20. September 1903 geborenen Höck während seiner Inhaftierung im Konzentrationslager Dachau von 1941 bis 1945 überleben ließ – einer Episode im Leben des Prälaten, die zuvor weitgehend unerforscht geblieben war, auch weil sich Höck selbst darüber zu Lebzeiten nur wenig geäußert hat. Als Schriftleiter der Münchner Katholischen Kirchenzeitung brachte Höck seine deutlich spürbare Abneigung gegenüber dem Nationalsozialismus immer wieder „zwischen den Zeilen“, aber auch konkret zum Ausdruck.

Die Folge: Einzelne Ausgaben der Kirchenzeitung waren ab 1935 immer wieder von der Gestapo beschlagnahmt worden. Nach einer kritischen Predigt in der Fasanerie im Mai 1941, die laut Zeitzeugen akribisch von einem NS-Spitzel mitgeschrieben worden war, geschah dann das Unfassbare: Während des Religionsunterrichts an einer Feldmochinger Schule wurde Höck als „Hetzpfarrer“ bereits einen Tag nach der Predigt aus dem Klassenzimmer abgeführt. Über das KZ Oranienburg bei Sachsenhausen wurde er zusammen mit dem späteren Weihbischof von München Johannes Neuhäusler und dem evangelischen Priester Martin Niemöller als Sonderhäftling nach Dachau verbracht.

Dunkle Zeit

Trotz einiger „Privilegien“, wie einen gemeinsamen Gebetsraum, wurde diese Zeit für den Freisinger Widerstandskämpfer eine sehr dunkle, denn auch für die Sonderhäftlinge im „Bunker“ war es mehr als nur ungewiss, diesen Ort je wieder lebendig verlassen zu können.

Die hellen und dunklen Episoden in Höcks Leben faszinierten Grießl dermaßen, dass ein Film über den „Vater des Dombergs“ mehr als nur nahe lag. Und auch das kam für den Filmemacher dazu: Grießl selbst hatte als junger Ministrant von 1958 bis 1963 Höck als Pfarrer von Rimsting (Landkreis Rosenheim) kennen- und schätzen gelernt. „Bei ihm“, erinnerte sich Grießl, „waren alle Gottesdienste einfach feierlicher – selbst aus einem Rosenkranz machte Prälat Höck etwas ganz Besonderes“. Aber auch streng sei dieser manchmal gewesen, das bleibt für Grießl unvergessen – freilich nur, wenn der junge Ministrant wieder mal während der Messe nicht aufgepasst hatte. Um vorzufühlen, ob so eine filmische Dokumentation überhaupt auf Interesse stoßen würde, holte sich Grießl Rat ein – unter anderem bei Weihbischof Bernhard Haßlberger, der sich sofort begeistert zeigte. Tief beeindruckt habe Haßlberger eine Aussage von Höck bezüglich seiner Dachau-Inhaftierung: „Weißt du Bernhard, es war eine schlimme Zeit, aber ich habe mich mit ihr versöhnt.“ Mit Studenten aus Weihenstephan sei Höck dann später immer wieder nach Dachau gereist, um als Zeitzeuge vom Schrecken dieser Zeit berichten zu können – immer die Botschaft mit sich tragend: „So was darf nie wieder passieren!“

Ein offener Charakter

Als Direktor des Kardinal- Döpfner-Hauses Freising, ein Amt das später Haßlberger übernahm, sei Höck zudem ein unglaublich offener und weit denkender Mensch gewesen, der sich auch im Alter noch mit moderner Kunst auseinandersetzt habe. Unter anderem habe Haßlberger von Höck gelernt, wie wichtig es ist, beispielsweise Firmlinge mit dem Vornamen anzusprechen. Denn, so habe es Höck erzählt, es gäbe kaum etwas Schlimmeres als seinen Namen zu verlieren und nur noch eine Nummer zu sein – wie es Höck in Dachau ergangen war.

Der „Papa Höck“

„Wir haben immer nur gesagt: Vater!“, erinnerte sich der ehemalige Wieskurat Walter Brugger an Höck, bei dem er in den 1950er Jahren am Freisinger Dom studiert hatte. Dabei beschreibt ihn Brugger als einen überaus humorvollen und liebevollen Regens mit dem Hang zu langen Ansprachen und Predigten. Papa Höck sei ein überaus väterlicher und sorgender Mensch gewesen, der sich um seine Zöglinge stets bestens gekümmert hat, wie Brugger betonte. Gleichzeitig war Höck aber auch ein geselliger und überaus bayerischer Geistlicher gewesen, wie sich auch Pfarrer Josef Mundigl an die eigene Studentenzeit bei Höck erinnerte – einer, der sogar den Volksmusik-Papst Kiem Pauli zum Priesterseminar eingeladen hat.

„Der „Vater“ war ein guter Mensch, der uns das Priesterleben vorgelebt hat“, so Mundigl. Aber auch für Freising selbst, beispielsweise für Renovierungen kleinerer Kirchen im Umkreis, habe sich Höck oftmals vehement eingesetzt, wie der ehemalige Kreisheimatpfleger Rudolf Goerge zu berichten weiß. Unter anderem durch seine ungewöhnlich feierlichen Gottesdienste im Dom mitsamt langer volksnaher Predigten habe laut Goerge der Ausnahme-Geistliche Höck dazu beigetragen, dass der Domberg weit über Freising hinaus Bedeutung gewonnen habe. Unter Höck, so Goerge, sei der Dom bei Gottesdiensten nicht umsonst immer „gerammelt voll“ gewesen.

Filmische Blickwinkel

Grießls filmisches Dokument beleuchtet das Leben von Papa Höck aus den verschiedensten Blickwinkeln und ist damit auch eine Zeitkapsel der Erinnerungen, die ansonsten womöglich ungehört verloren gegangen wären.

Ganze zwei Jahre hat Grießl an diesem Film mit einer Spieldauer von 140 Minuten gearbeitet, ein Mammut-Projekt über einen Geistlichen, der vielerlei war: Seelenfinder, Widerstandskämpfer, Trostspender – aber auch einer, der das Leben liebte und den Glauben lebte. Gestorben ist der gebürtige Inzeller am 31. Mai 1996 in Freising - die Erinnerungen an ihn leben aber, wie dieser Film wunderbar beweist, auch heute noch sehr prominent in den Herzen seiner Weggefährten.

Gut zu wissen

Wer den Film „Dr. Michael Höck – sein Leben und Wirken“ gerne als DVD kaufen möchte, kann den Film beim Regisseur selbst beziehen. Die Kontaktdaten von Sebastian Grießl: postalische Bestellungen an die Adresse Lantbertstraße 1, 85356 Freising. Per Telefon unter (0 81 61) 8 31 95 oder per Email an sebastian.griessl@googlemail.com Der Film dauert 140 Minuten und kostet 19 Euro.

Richard Lorenz

