Verbinden, was die Flut getrennt hat: THW Freising errichtet in Slovenien Brücken

Fast geschafft: Die Brücke steht. Nur noch die Auffahrtsrampen müssen montiert werden, bevor sie vom Verkehr genutzt werden kann. © THW

Freising/Prevalje – Ein verheerendes Unwetter hat Teile Sloweniens Anfang August ins Chaos gestürzt. Das Freisinger THW leistete Unterstützung: In zehn Tagen wurden zwei Behelfsbrücken errichtet. Diese sind für die Menschen vor Ort nicht nur bloße Bauwerke, sondern ein großer Schritt zurück zur Normalität.

In Deutschland hat das THW Freising schon öfter Behelfsbrücken gebaut, nun war man auch im Ausland aktiv – mit Erfolg. Schon wenige Tage nach den verheerenden Überflutungen machte sich Florian Wigger, Gruppenführer der Fachgruppe Brückenbau, auf den Weg nach Slowenien (wir berichteten). Schnell war klar: Man kann die Menschen vor Ort, die die schwerste Naturkatastrophe seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 erlebten, mit zwei Behelfsbrücken vom Typ Bailey – jede mit 30 Metern Länge und einer Tragkraft von bis zu 40 Tonnen – unterstützen.

Alle Bauteile und 27 Ehrenamtliche des THW Freising waren schnell beisammen

Die dafür notwendigen Brückenbauteile hält das THW Freising immer auf seinem Übungsgelände für Soforteinsätze vor. „Die Bailey-Brücke ist eine aus vormontierten Einzelbauteilen wie Fachwerk- und Fahrbahnträgern zusammensetzbare Not- oder Behelfsbrücke. Sie benötigt keine Spezialausrüstung und Geräte zum Aufbau, kann mit Lastkraftwagen transportiert werden und schwerste Lasten tragen“, erklärt Freisings Ortsbeauftragter Michael Wüst in seiner Meldung nach dem zehntägigen Einsatz.

Das Material war also schnell vorhanden, aber das Personal? Auch das stellte die Freisinger nicht vor Herausforderungen: Nach nur knapp zwei Stunden hatten sich 27 Ehrenamtliche gemeldet. Zudem gab es Unterstützung aus Dachau und Fürth.

Während sich die Menschen in Prevalje nach den Überschwemmungen ans Aufräumen machten, wurden knapp 500 Kilometer entfernt in Freising die THW-Gespanne mit den Brückenbauteilen vorbereitet. Als das „Go“ für den Aufbruch kam, machten sich 42 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen und zwölf voll beladenen Anhängern auf den Weg nach Slowenien.

Die Brücke wird vormontiert. Schon zu dieser Zeit sagt ein Banner im Hintergrund „Vielen Dank“ an die Helferinnen und Helfer. © THW

Nach acht Tagen waren zwei Brücken errichtet

Dort angekommen, begann man direkt mit dem Bau der ersten Behelfsbrücke. Sie war nötig, weil die Flut in der Mitte der Kleinstadt den einzigen Übergang zu einem Ortsteil weggerissen hatte und dieser seither nur über einen einstündigen Umweg erreichbar war. Gemeinsam mit dem slowenischen Zivilschutz installierten die THW-Kräfte innerhalb von vier Tagen die erste und im Anschluss in ebenfalls vier Tagen die zweite Behelfsbrücke. Dabei waren die hochsommerlichen Temperaturen eine zusätzliche Herausforderung.

Nachdem der Ortsteil wieder angebunden war, dankte Prevaljes Bürgermeister Matic Tasic den Helfern mit deutlichen Worten: Die „deutschen Freunde vom THW“ hätten „zu Hause alles stehen und liegen gelassen, um ihnen unbekannten Menschen in Slowenien so tatkräftig zu helfen“.

Brücken gebaut - physikalisch und im übertragenen Sinne

Nachdem die Freisinger nach zehn Tagen wieder in die Heimat zurückgekehrt sind, zieht Wüst ein mitunter emotionales Fazit: Man habe in Slowenien Brücken gebaut. „Zwei Brücken verbinden physikalisch wieder Menschen. Im übertragenen Sinne haben wir mit unserem Einsatz aber noch viel mehr Verbindungen geschaffen und Brücken in und für Europa gebaut.“

Auch Gruppenführer Florian Wigger ist stolz auf die Arbeit, die sein Team geleistet hat: Das THW habe gezeigt, dass es auch im Ausland schnell Behelfsbrücken bauen könne. „Eine Fähigkeit, die im Klimawandel vermutlich nicht zum letzten Mal durch den EU-Katastrophenschutzmechanismus angefordert worden sein dürfte.“ ft

