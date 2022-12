Verdacht auf Kinderpornografie: Wohnungen im Kreis Freising bei Razzia durchsucht

Die Kripo hat auch im Landkreis Freising Wohnungen durchsucht. © Daniel Karmann/dpa

Wegen des Verdachts auf Kinderpornografie hat die Kripo auch im Landkreis Freising Wohnungen durchsucht - und wurde fündig.

Landkreis – Nach Hinweisen durch das Bundeskriminalamt wegen des Verdachts auf Kinderpornografie durchsuchte die Kriminalpolizei Erding in der vergangenen Woche mehrere Wohnungen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord jetzt erst meldet, „wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt“. Und weiter: „Zusammen mit Unterstützungskräften des Einsatzzuges durchsuchten die Kriminalbeamten bei dem Einsatz zeitgleich acht Wohnungen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg. Die dort wohnenden, durchgehend Beschuldigten – allesamt Männer – waren in allen Fällen dringend tatverdächtig, Dateien mit kinderpornografischem Inhalt auf Mobiltelefonen, Computern und anderen Datenträgern gespeichert, empfangen oder selbst versendet zu haben.“

Tatsächlich „konnten bei allen Beschuldigten einschlägige Chatprotokolle sowie entsprechendes Bild- und Filmmaterial gefunden werden. Die eingesetzten Beamten stellten eine Vielzahl von Geräten und Speichermedien sicher“. Zum Einsatz kam bei der Aktion auch ein Datenträgerspürhund der Polizei, der speziell für die Suche nach Speichermedien ausgebildet wurde. Gegen die Beschuldigten (zwischen 19 und 58 Jahre alt) wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

