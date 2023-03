Verein der Rehkitzretter im Kreis Freising hofft auf die Hilfe der Landwirte

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Vor dem sicheren Tod bewahrt haben Vereinsvorsitzende Martina Zander und Helferin Iryna dieses Rehkitz. © privat

Nach der Vereinsgründung war die Resonanz bei den Rehkitzrettern groß. Nun will die Gruppe möglichst viele Landwirte im Landkreis Freising erreichen.

Landkreis Freising – Martina Zander und ihr Team stehen in den Startlöchern. Ihre Mission: Leben retten. Das Leben der Rehkitze, denen in den nächsten Wochen und Monaten auf den Feldern des Landkreises Freising eine tödliche Gefahr droht – die anstehende Mahd. Vor wenigen Monaten erst hat Martina Zander daher den Verein „Wir retten Rehkitze“ gegründet. Und die Resonanz ist enorm: Der Kreis der Helfer ist bereits auf 34 angewachsen. Jetzt geht es den Rehkitzrettern vor allem darum, möglichst viele Landwirte zu erreichen. Und Kitze zu retten.

Rehkitze haben noch keinen Fluchtinstinkt

„Jährlich werden in Deutschland etwa 100.000 Rehkitze bei der Mahd getötet oder schwer verletzt“, berichtet Vereinsvorsitzende Martina Zander aus Neufahrn. „Die Kitze haben in den ersten Wochen ihres Lebens keinen Fluchtinstinkt und ducken sich ins tiefe Gras.“ Leider fällt in diese Zeit – von Ende April bis Anfang Juli – auch die Mahd. Die Landwirte, weiß Martina Zander, hätten kaum eine Chance, vom Mähfahrzeug aus die Kitze zu erkennen – „und das bedeutet für die den sicheren Tod“.

Die beste Möglichkeit, die Kitze davor zu bewahren, sei der Einsatz von Wärmebildkameras, die, an Drohnen montiert, über die Felder fliegen. In den frühen Morgenstunden sind die Wärmepunkte eines Lebewesens am besten zu erkennen. Wenn ein kleines Reh entdeckt wird, sichert das ehrenamtliche Retter-Team das Tier in einem Korb und trägt es aus dem Feld. Nach der Mahd wird es wieder freigelassen, und die Ricke, das Muttertier, findet es durch deutliche Ruflaute.

Ohne Erlaubnis der Landwirte geht nichts

Das gelingt nur in enger Abstimmung mit den Landwirten, Jagdpächtern und Jägern, ohne deren Zustimmung die Aktion vor dem Gesetz mit Wilderei gleichzusetzen sei, wie Martina Zander weiß. Interessierte Landwirte sollen sich also umgehend bei den Rehkitzrettern melden (Kontaktdaten siehe unten). „Die Landwirte sind jetzt unsere wichtigste Zielgruppe“, sagt Martina Zander – „und es ist wichtig, sich rechtzeitig zu melden.“ Dann könne man dank der Software des Vereins schon frühzeitig das betreffende Feld erfassen und die Drohnen dementsprechend programmieren. Satellitendaten aus dem Internet reichten aus, um das Feld einzuscannen. Nur: Ohne Absprache und Auftrag des Landwirts geht nichts.

Dabei sind die Rehkitzretter inzwischen ein schlagkräftiges Team. Nach einem ersten Artikel im Freisinger Tagblatt sind Spenden eingegangen, und viele Helfer haben sich gemeldet: „Wir haben da die richtigen Knöpfe gedrückt“, sagt Martina Zander, und offenbar den Nerv der Leute getroffen: „Es sind vor allem Menschen ab Mitte 40, die uns helfen wollen.“

Behutsam wird das Rehkitz aus dem Feld genommen und mit einem Korb weggetragen. Nach der Mahd wird es freigelassen. Die Ricke, das Muttertier, nimmt es wieder auf. © privat

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Zur Verfügung stehen inzwischen 34 Helfer, von denen sieben Drohnenpiloten sind. Die Ausbildung weiterer Interessierter übernimmt der Verein, denn es sei wichtig, möglichst viele Piloten zur Verfügung zu haben, wie die Vereinschefin betont. Vier Drohnen stehen bereits zur Verfügung: Zwei aus staatlicher Förderung (60 Prozent), eine eigene des Vereins – und die vierte gehört einem ehrenamtlichen Helfer, der mit seiner Drohnenfirma eigentlich Landvermessungen macht, aber auch den Verein tatkräftig unterstützt.

Rehkitzrettung mit künstlicher Intelligenz

Trotzdem kann man immer noch Helfer brauchen – und natürlich auch Spenden. Gerade nämlich ergibt sich durch eine von Künstlicher Intelligenz gefütterte Software die Möglichkeit, Rehkitze auch tagsüber aufzuspüren. Das wäre ein Quantensprung in der Rehkitzrettung und würde sowohl für die Helfer als auch für die Landwirte eine wesentlich höhere Flexibilität bedeuten.

Marina Zander jedenfalls ist optimistisch, dass sich die Zahl der getöteten Tiere deutlich senken lässt: „Es läuft besser als gedacht.“

Gut zu wissen Interessierte Helfer – ob als Drohnenpilot oder „Bodenpersonal“ – melden sich per E-Mail bei info@rehkitzhilfe.com oder per Telefon unter (0176) 30772031. Alle Infos auf der Homepage: www.rehkitzhilfe.com. Voraussetzungen sind Tier- und Naturliebe sowie Zuverlässigkeit. Frühes Aufstehen sollte kein Problem sein. Martina Zander: „Alles andere bringen wir Ihnen/Euch gerne bei.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.